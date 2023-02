Es ist soweit, in der Bundesliga kommts zum Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin. Wer das Duell im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Zum Abschluss des 22. Spieltags wartet am heutigen Sonntag noch ein richtiger Kracher: Mit dem FC Bayern München und Union Berlin treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell mit jeweils 43 Punkten um die Tabellenspitze kämpfen. Ab 17.30 Uhr geht es in der Allianz Arena in München zur Sache.

Während der deutsche Rekordmeister sich eine ganze Woche auf die Partie vorbereiten konnte, mussten die Eisernen erst am Donnerstag in der Europa League ran - sie werden also etwas weniger ausgeruht sein. Zumindest aber hat es sich für Union gelohnt: der 3:1-Sieg über Ajax Amsterdam katapultierte den Hauptstadtklub ins Achtelfinale.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr Bayern vs. Union im TV und Livestream verfolgen? Dieser Artikel klärt auf!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Für Freitage und Sonntage könnt Ihr Euch eines merken: Die Bundesliga wird von DAZN übertragen. Auch das heutige Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin läuft also beim Streamingdienst. Los geht es schon eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß, also um 16.45 Uhr mit den Vorberichten, folgendes Team ist für Euch im Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Reporter: Marco Hagemann

Marco Hagemann Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Neben der Bundesliga hat DAZN noch eine Menge mehr im Angebot: Champions League, Serie A, Ligue 1 - oder auch US-Sport (NBA, NFL), Motorsport, Radsport, Tennis, Handball, oder Darts. Hier könnt Ihr Euch über die verschiedenen Pakete und ihre Inhalte informieren.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Der FC Bayern und Union Berlin kämpfen in diesem Jahr um die Meisterschaft.

Bundesliga: FC Bayern München vs. Union Berlin heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht im Besitz eines DAZN-Abos sein, könnt Ihr das Spitzenspiel auch ganz einfach bei uns verfolgen! Wir tickern nämlich sämtliche Partien der Bundesliga live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin.

Bundesliga, FC Bayern München vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker

© getty Am vergangenen Donnerstag hat sich Union Berlin gegen Ajax Amsterdam das Ticket für das Achtelfinale der Europa League gesichert.

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Union Berlin

FC Bayern München vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 22

22 Datum: 26. Februar 2023

26. Februar 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 22. Spieltag