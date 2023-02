Anzeige

Union Berlin trifft heute im Rückspiel der K.o.-Runden-Playoffs in der Europa League auf Ajax Amsterdam. SPOX tickert die Begegnung live mit.

Im Rückspiel der K.o.-Runden-Playoffs in der Europa League wird heute entschieden, ob Union Berlin oder Ajax Amsterdam ins Achtelfinale ziehen darf. Das Hinspiel endete 0:0, wer kann sich heute nun durchsetzen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Europa League geht es heute für alle 16 Mannschaften, die noch im Rennen sind, ums Weiterkommen. Auch Union Berlin kann das Achtelfinalticket lösen, muss dafür gegen Ajax Amsterdam bestehen. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden, nun hat man zu Hause in Berlin alles in der Hand.

Vor Beginn: Um 21 Uhr geht es los, gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei (Berlin).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rückspiel in den Playoffs der Europa-League-K.o.-Phase zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam.

© getty Ajax Amsterdam und Union Berlin trennten sich in der Hinrunde mit einem 0:0-Unentschieden.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam: Europa League heute im TV und Livestream

Das Rückspiel wird heute im Free-TV bei RTL gezeigt. Die Übertragung dafür geht um 20.45 Uhr los, die Rolle des Kommentatoren übernimmt dabei Cornelius Küpper. Als Experten werden Christina Graff und Felix Kroos eingesetzt.

Außerdem ist die Begegnung auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam: Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl - Juranovic, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - K. Behrens, Becker

Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl - Juranovic, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - K. Behrens, Becker Amsterdam: Rulli - Rensch, J. Timber, Bassey, Wijndal - Klaasen, Taylor - Kudus Berghuis, Bergwijn - Tadic

Europa League: Die Rückspiele in den Playoffs der K.o.-Phase im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Hinspiel Do., 23.2. 18.45 Uhr FC Nantes Juventus Turin 1:1 Do., 23.2. 18.45 Uhr FC Midtjylland Sporting Lissabon 1:1 Do., 23.2. 18.45 Uhr AS Monaco Bayer Leverkusen 3:2 Do., 23.2. 18.45 Uhr PSV Eindhoven FC Sevilla 0:3 Do., 23.2. 21 Uhr Manchester United FC Barcelona 2:2 Do., 23.2. 21 Uhr Stade Rennes Schachtjor Donezk 1:2 Do., 23.2. 21 Uhr Union Berlin Ajax Amsterdam 0:0 Do., 23.2. 21 Uhr AS Rom RB Salzburg 0:1