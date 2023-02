FC Bayern München vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München bekommt es heute mit dem VfL Bochum zu tun. Wie Ihr das Bundesligaspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, wird in diesem Artikel erklärt.

Spätestens seit dem 4:2-Sieg über den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag ist der FC Bayern München wieder auf Kurs. Und das zum richtigen Zeitpunkt, am Dienstag steigt in Paris nämlich der Achtelfinalkracher in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Doch bevor das Hinspiel stattfinden kann, müssen die Münchner am heutigen Samstag, den 11. Februar, noch einmal in der Bundesliga ran. In der Allianz Arena in München geht das Spiel des 20. Spieltags gegen den VfL Bochum um 15.30 Uhr los. Das Hinspiel gewannen die Bayern mit 7:0.

FC Bayern München vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen dem FC Bayern und Bochum heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat lediglich eine einzige Möglichkeit: Sky. Beim Pay-TV-Sender wird das Spiel sowohl einzeln als auch als Teil der Samstagskonferenz angeboten. Das Einzelspiel ist ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft dabei Hansi Küpper.

Die Konferenz mit insgesamt fünf Spielen wird bei Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) angeboten. Wer sich bei Sky bedienen möchte, hat die Wahl zwischen den Übertragungen im Pay-TV oder im Livestream. Die, sie sich für Letzteres entscheiden, brauchen ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW. Beide Varianten sind mit Kosten verbunden.

FC Bayern München vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr ebenfalls live mit dabei sein, wir tickern das Aufeinandertreffen im Minutentakt mit. Dies gilt auch für die Konferenz, die wir anbieten.

FC Bayern München vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. VfL Bochum

FC Bayern München vs. VfL Bochum Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 20

20 Datum: 11. Februar 2023

11. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag