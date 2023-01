BVB: Youssoufa Moukoko vor Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund

Youngster Youssoufa Moukoko steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. Nachdem die Gespräche in den vergangenen Wochen nur schleppend vorangingen, haben sich die Parteien laut Sky im Trainingslager in Marbella nun angenähert.

Demnach sei eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Kontrakts wahrscheinlich, Moukoko soll einen neuen Vierjahresvertrag erhalten. Weitere Bestandteile des Vertrags: ein Grundgehalt von drei Millionen Euro, das durch Boni auf fünf Millionen anwachsen kann, sowie einen Unterschriftsbonus von zehn Millionen Euro. Aktuell müssten jedoch noch Details geklärt werden, sodass der Deal noch nicht gänzlich abgeschlossen sei.

Jüngst noch hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke angedeutet, dass man zwar an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sei, dies jedoch keinesfalls feststehe. "Er versucht jetzt für sich eine gute Position rauszuholen. Das ist legitim, aber es ist genauso legitim, dass wir unsere Vorstellungen haben". Im Worst Case werde "die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt". Danach sieht es jetzt aber nicht aus.

Um sich gegen Mitbewerber wie das neureiche Newcastle United durchzusetzen, hatte die Bild am Donnerstag von einem 40-Millionen-Paket für Moukoko berichtet, das auch eine übliche Provisionszahlung von zehn Prozent an Berater Patrick Williams vorsieht.

Für Wirbel hatte zuvor unter anderem ein Instagram-Post von Moukoko gesorgt, in dem er kolportierte Summen, die von Spielerseite abgelehnt worden seien, als "Lüge" bezeichnet hatte, die er nicht akzeptieren werde: "Auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen. Kein Spieler ist größer als der Verein. Ich bin und werde nie größer als der Verein sein und am Ende bin ich nur ein kleiner Teil dessen."

Der 18-Jährige, der bereits zweimal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, hat sich in der laufenden Saison einen Stammplatz im Dortmunder Sturm erarbeitet, nach 22 Pflichtspielen steht er bei sechs Toren und sechs Vorlagen.