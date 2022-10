Der FC Bayern München bekommt es am 11. Spieltag der Bundesliga mit der TSG Hoffenheim zu tun. Hier lässt sich die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Rückt der FC Bayern München Union Berlin in der Bundesliga-Tabelle zumindest vorerst mächtig auf die Pelle? Am 11. Spieltag gastiert das Team von Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim. SPOX bietet einen Liveticker zu den 90 Minuten an.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München - Vor Beginn Tore - Aufstellung Hoffenheim Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino, Prömel, Baumgartner - Rutter, Dabbur Aufstellung FC Bayern Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hoffenheim muss auf Vogt verzichten, der beim 3:0-Sieg gegen Schalke 04 seine fünfte Gelbe Karte sah. Er wird von Akpoguma ersetzt. Ansonsten schickt Coach Breitenreiter dieselbe Elf auf den Rasen, die sich im Pokal mit 5:1 gegen denselben Gegner durchsetzte.

Vor Beginn: Auf die Bank der Bayern haben es folgende Spieler geschafft: Schenk, Mané, Sabitzer, Gravenberch, Tel, Mazraozi, Stanisic, Ibrahimovic. Damit ist der 16 Jahre alte Arijon Ibrahimovic tatsächlich erstmals bei den Profis dabei und darf auf einen Einsatz hoffen.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Teams:

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino, Prömel, Baumgartner - Rutter, Dabbur

Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino, Prömel, Baumgartner - Rutter, Dabbur FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Vor Beginn: Einfach wird es für den FCB in Sinsheim heute sicherlich nicht. Die TSG befindet sich auf dem fünften Rang, hat nur zwei Punkte weniger gesammelt als Bayern.

Vor Beginn: Das Team von Julian Nagelsmann wird nach dem Wochenende definitiv nicht auf Platz eins liegen, kann aber bestenfalls bis auf einen Punkt an Union Berlin heranrücken. Die Differenz beträgt aktuell vier Punkte, die Hauptstädter treten am Sonntag beim VfL Bochum an.

Vor Beginn: Für den FC Bayern München geht es am 11. Spieltag der Bundesliga auswärts gegen die TSG Hoffenheim zur Sache. Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München überträgt am heutigen Tag Sky exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr die Partie ab 15.15 Uhr live und vollumfänglich im Pay-TV verfolgen. Ab 15.30 Uhr kommentiert Kai Dittmann für Sky das Spiel.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch als Kunden darüber hinaus gleich zwei Möglichkeiten, TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Den Livestream von Sky könnt Ihr mit der Sky-Go-App oder WOW verfolgen.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

