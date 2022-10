TSG Hoffenheim - FC Bayern München 0:2: Choupo-Moting trifft schon wieder! FCB rückt an Union Berlin heran

Der FC Bayern München hat bei der TSG Hoffenheim verdient mit 2:0 (2:0) gewonnen. In der Tabelle rückte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann damit bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Union Berlin heran, der am Sonntag mit einem Sieg gegen den VfL Bochum aber wieder wegziehen kann.

Die Tore erzielten Jamal Musiala (17.) und Eric Maxim Choupo-Moting (38.)

Choupo-Moting traf damit im dritten Spiel in Folge. Dabei stand er immer in der Startelf.

Supertalent Arijon Ibrahimovic (16) stand trotz seiner Abwanderungsgedanken überraschend im Kader des FC Bayern. Hier geht's zur News.

Hoffenheims Trainer André Breitenreiter hat alle seine acht Spiele gegen die Bayern verloren - kein anderer Coach unterlag einem Gegner so häufig.

TSG Hoffenheim - FC Bayern München: Die Analyse

Nagelsmann nahm im Vergleich zum 5:2-Sieg in Augsburg nur eine Änderung vor: Anstelle von Sadio Mané begann Kingsley Coman.

Hoffenheim lief die Bayern im gewohnten 3-5-2-System hoch an. Mit Schnittstellenpässen auf die Flügel gelang es den Münchnern dennoch häufig, die ersten beiden Reihen der TSG zu überspielen, dadurch kamen sie früh zu guten Abschlüssen. So entstand auch der Eckball, der zum 1:0 führte (17.).

In der Folge übernahm der FCB die volle Kontrolle über das Spiel, münzte diese trotz mehrerer Hochkaräter aber vorerst nicht in weitere Tore um. Als sich die Gastgeber wieder etwas mehr trauten, gab es von Choupo-Moting die Quittung (38.). Neuer-Vertretung Sven Ulreich verhinderte ein Gegentor vor und nach dem 2:0 allerdings mehrfach glänzend.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Bayern das Tempo deutlich heraus und sparten im Hinblick auf das anstehende Duell mit dem FC Barcelona ihre Kräfte, blieben in der Defensive jedoch weiterhin hochkonzentriert. So strahlte die TSG bis auf ein paar Ausnahmen kaum noch Gefahr aus, weshalb sich am Ergebnis nichts mehr veränderte.

Bayern-Noten: Gnabry setzt Ausrufezeichen - zwei mit Luft nach oben © getty 1/17 Der FC Bayern hat sich souverän mit 2:0 bei der TSG Hoffenheim durchgesetzt. Während einer in Abwesenheit von Sané und Mané (zunächst auf der Bank) Eigenwerbung betreiben konnte, hatten zwei Kollegen Probleme. Die Noten der Münchner. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Die wenigen Herausforderungen (Rutter, Prömel) in der ersten Hälfte löste er souverän, am Ende waren es drei Paraden. Hin und wieder in den Spielaufbau integriert, angenehmer Arbeitstag im Kraichgau. Note: 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Früh gegen Angelino gefordert und mit Mini-Wacklern. In der Spieleröffnung häufig involviert und mit mehreren schönen Seitenverlagerungen. Gewann auch wichtige Zweikämpfe - und verlor keinen einzigen (7/7). Note: 2. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Musste gegen Rutter das ein oder andere Mal sein Tempo zeigen und hatte seine liebe Mühe, in einem Fall nahe am Foul und einem anderen böse vernascht. Die fällige Gelbe Karte sah er später. Rettete noch auf der Linie. Note: 4. © getty 5/17 MATHIJS DE LIGT: Unauffälliger als Nebenmann Upamecano, was ja aber bei einem Innenverteidiger keine schlechte Sache sein muss. Meiste klärende Aktionen (8), (fast) tadellos im Zweikampf. Erneut der erhoffte Ruhepol. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Viel ging über links, der Kanadier hatte stets den Vorwärtsgang eingeschaltet. Defensiv u.a. gegen Prömel mit den bekannten Unachtsamkeiten. Schob aber auch in der zweiten Halbzeit immer wieder an, sehr fleißig, beste Passquote. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wieder einmal der Fokuspunkt des Münchner Spiels und nahezu fehlerfrei. Ballgewinn vor dem 2:0. Meiste Ballaktionen (93), eine der besten Passquoten (88 Prozent), viele Balleroberungen. Unspektakulär, aber stark. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Bekleidete wie gewohnt den offensiveren Part neben Kimmich und sammelte mit der Kopfballverlängerung auf Musiala Pluspunkte. Das 2:0 ließ er liegen. Hatte ein paar kleinere Fehler im Spiel, viel lief an ihm vorbei. Da geht mehr. Note. 3,5. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Bekam aus Belastungsgründen den Vorzug vor Mané und brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Sehr engagiert und viel unterwegs, aber die letzte Durchschlagskraft fehlte. Im Vergleich zu seinen Nebenleuten eher blass. Note: 4. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: Die Einladung zum 1:0 nahm er abgezockt an und kam auch in der Folge zu Abschlüssen. Einen aussichtsreichen Konter vertändelte er leichtfertig. Hielt sich mehrfach das Knie und durfte nach 75 Minuten Feierabend machen. Note: 2,5. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Verzeichnete den ersten Abschluss und war anfangs DER Aktivposten im Bayern-Spiel. Als er gerade abzubauen schien, setzte er Choupo-Moting perfekt in Szene. Meiste Schüsse aller Spieler (5). Ausrufezeichen an Mané, Sané und Co. Note: 2. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Hatte sich eine erneute Startelfnominierung mehr als verdient und prüfte nach zehn Minuten Baumann (zu zentral). Der zweite Versuch saß. Häufig im Mittelfeld als Anspielstation zu finden. Nach der Pause unauffälliger. Note: 2,5. © getty 13/17 SADIO MANÉ: Ersetzte nach einer Stunde Coman. Seine auffälligsten Szenen hatte er in der Nachspielzeit, als er einen Hundertprozenter ausließ - zu seinem Glück stand er im Abseits - und links am Tor vorbeischoss. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Kam für Goretzka und hatte direkt einen gefährlichen Abschluss. Kurze Zeit später geblockt. Gut ins Spiel eingebunden, auch im defensiven Zweikampf mit positiven Momenten. Note: 3. © getty 15/17 MATHYS TEL: In vorderster Front für Choupo-Moting aufgeboten, provozierte er eine Gelbe Karte gegen Kabak. Auch auf den Flügeln zu finden, Zählbares gelang ihm nicht. Note: 3,5. © imago images 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Ein Abschluss, ein gewonnener Zweikampf, viel mehr war für den Niederländer, der mit seiner Spielzeit nicht sonderlich glücklich ist, in rund einer Viertelstunde nicht mehr drin. Keine Bewertung. © getty 17/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Durfte für Gnabry in eine offensive Rolle schlüpfen, konnte sich aber nicht mehr nennenswert in Szene setzen, auch weil der FCB seine Angriffsbemühungen zurückfuhr. Keine Bewertung.

TSG Hoffenheim - FC Bayern München: Die Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov (62. Kaderabek), Geiger (85. Rudy), Angelino - Prömel (85. Stiller), Baumgartner (61. Kramaric) - Rutter, Dabbur (76. Bischof)

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka (70. Sabitzer) - Gnabry (76. Mazraoui), Musiala (76. Gravenberch), Coman (61. Mane) - Choupo-Moting (70. Tel)

TSG Hoffenheim - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Musiala (17.), 0:2 Choupo-Moting (38.)

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern München)

Verzeichnete den ersten Abschluss (3.) und war zu Beginn der Aktivposten im Bayern-Spiel. Als er gerade etwas abzubauen schien, setzte er Choupo-Moting perfekt in Szene. Meiste Schüsse aller Spieler (5). Ein klares Ausrufezeichen an Mané, Sané und Co.

Der Flop des Spiels: Stanley Nsoki (TSG Hoffenheim)

Leistete sich als linker Part in Hoffenheims Dreierkette mehrere Unsicherheiten. Einer seiner vielen Ballverluste führte zum 0:2, weil er Joshua Kimmich nahezu unbedrängt in die Füße spielte. Serge Gnabry stellte ihn zudem immer wieder vor größere Probleme.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Der Unparteiische hatte mit der sehr fair geführten Partie keinerlei Probleme. In den ersten 45 Minuten war er nur einmal gezwungen, die Gelbe Karte zu zücken. An seinem weitestgehend ruhigen Arbeitstag änderte sich nach der Halbzeit nicht viel, auch wenn es etwas mehr Foulspiele gab.