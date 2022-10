FC Bayern: Nagelsmann nominiert Arijon Ibrahimovic gegen Hoffenheim

Julian Nagelsmann sorgt mit einer Kadernominierung für das Spiel der Bayern in Hoffenheim für eine große Überraschung.

Kader-Überraschung beim FC Bayern München: Für das Spiel des deutschen Rekordmeisters bei der TSG Hoffenheim (ab 15.30 Uhr im Liveticker) hat Trainer Julian Nagelsmann Offensiv-Talent Arijon Ibrahimovic für den Kader nominiert.

Der 16-Jährige ersetzt Paul Wanner im Kader, der nach Rücksprache mit dem Trainerteam die Entscheidung traf, Spielpraxis in der U23-Mannschaft in der Regionalliga zu sammeln. Die Bayern-Amateure unterlagen am Freitagabend der Reserve des 1. FC Nürnberg im Grünwalder Stadion mit 1:3.

Ibrahimovic stand bereits Anfang 2022 bei einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Kader, blieb in der Bundesliga bislang aber ohne Einsatz. In der aktuellen Spielzeit kam Ibrahimovic überwiegend für die U19 zum Einsatz und erzielte neun Tore sowie vier Vorlagen in zehn Spielen.

Wie die weiteren Offensivspieler Sadio Mané und Mathys Tel sitzt Ibrahimovic zunächst auf der Bank. Zuletzt machte der 16-Jährige mit Abwanderungsgedanken auf sich aufmerksam, da er angeblich bei den Profis der Bayern nicht genügend Chancen auf Einsätze sieht.