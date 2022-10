FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Wunschspieler Harry Kane angeblich vor Vertragsverlängerung

Die Hoffnungen des FC Bayern München auf eine Verpflichtung von Harry Kane erhalten offenbar einen Dämpfer. Die guten Leistungen von Eric Maxim Choupo-Moting könnten auch einen Einfluss auf seine Zukunft haben. Und: Ex-Schiedsrichter Markus Merk spricht über das legendäre Saisonfinale 2001. Die News und Gerüchte aus München gibt es hier.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zum FCB vom Vortag.

FC Bayern, Gerücht: Wunschspieler Harry Kane vor Verlängerung?

Der FC Bayern München muss im Poker um Stürmer Harry Kane angeblich einen Rückschlag hinnehmen. Der 29-Jährige soll bei Tottenham Hotspur vor einer Vertragsverlängerung stehen. Das berichtet jedenfalls der Journalist Ekrem Konur.

Demnach soll sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in entsprechenden Gesprächen mit den Spurs befinden. Der aktuelle Vertrag Kanes läuft im Sommer 2024 aus.

Kane gilt seit einiger Zeit als möglicher Wunschspieler der Bayern, der die Lücke des im vergangenen Sommer zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski schließen könnte. Der kicker berichtete bereits von einer ersten Kontaktaufnahme, laut tz sollen die Münchner sogar bereit sein, die Marke von 100 Millionen Euro Ablöse für Kane zu sprengen. Allerdings sei es auch eine Bedingung, dass es zwischen dem Angreifer und den Bayern hinsichtlich der Parameter zu 100 Prozent stimmen müsse.

Durch eine mögliche Vertragsverlängerung Kanes dürften die Chancen der Bayern auf den Offensivstar erheblich schwinden. Ein Transfer im kommenden Sommer wäre damit praktisch vom Tisch.

FC Bayern, Gerücht: Denkt der FCB bei Eric Maxim Choupo-Moting um?

Die starken Leistungen von Eric Maxim Choupo-Moting zuletzt könnten möglicherweise beim FC Bayern zu einem Umdenken im Hinblick auf die Zukunft des 33-Jährigen führen.

Zwar gab es nach Sport1-Informationen bislang noch keine Gespräche über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags. Doch Choupo-Moting genießt innerhalb des Teams großes Ansehen und fühlt sich selbst auch wohl in München.

"Lassen wir Choupo jetzt mal ein bisschen spielen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 5:2-Sieg im DFB-Pokal beim FC Augsburg, bei dem Choupo-Moting mit einem Doppelpack glänzte: "Er macht das sehr gut, wir wissen, was wir an ihm haben - und er, was er an uns hat."

Der Kameruner spielt seit 2020 für den FC Bayern. Beim 5:0-Erfolg gegen den SC Freiburg feierte er am vergangenen Sonntag sein Startelf-Debüt in dieser Saison und krönte seine starke Leistung gleich mit einem Tor.

FC Bayern, News: Ex-Schiri Markus Merk verteidigt folgenreichen Pfiff 2001

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Markus Merk hat seinen umstrittenen Pfiff im Saisonfinale 2000/01, der dem FC Bayern letztlich die Last-Minute-Meisterschaft sicherte, verteidigt. "Ich würde immer wieder so entscheiden. Für mich war es richtig", sagte der 60-Jährige im Podcast Mehr als ein Spiel der DFB-Stiftungen.

Merk hatte nach einem Rückpass des HSV-Spielers Tomas Ujfalusi zu Torhüter Mathias Schober den Bayern einen indirekten Freistoß zugesprochen. Patrik Andersson traf anschließend zum Ausgleich und entriss damit dem FC Schalke 04 noch die Meisterschaft.

"Das waren keine angenehmen Zeiten nach so einem Spiel. Ich hatte damals eine Zahnarztpraxis und die Nummer war natürlich bekannt. Da war ab Montagmorgen die Hölle los bei uns, sodass ich nach zwei, drei Stunden das Telefon abstellen musste. Insgesamt war in dieser Woche überhaupt nicht an Normalität zu denken", sagte Merk über die Reaktionen nach dem dramatischen Finale.

Die Schalker gingen als "Meister der Herzen" in die Geschichte ein. Von den emotionalen Bildern aus Gelsenkirchen habe Merk erst am späteren Abend erfahren. "Das Besondere an diesem Abend war, dass kein Mensch, kein Journalist vom Rundfunk oder Fernsehen, überhaupt bei mir nachgefragt hat, wie ich die Situation erlebt habe", sagte der Ex-Schiri: Das hat mich dann schon getroffen. Ich bin ein hoch emotionaler Mensch."

