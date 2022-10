Kommentar zur Lage bei Borussia Dortmund: Der BVB hat ein Transferproblem

Borussia Dortmund liegt nach zehn Spieltagen in der Bundesliga mit einem negativen Torverhältnis nur auf Rang acht. Wo liegt das Problem des BVB? In der Transferpolitik. Ein Kommentar.

Vor der Saison hatte man gehofft, dass Borussia Dortmund die Meisterschaft spannender gestalten würde als in den letzten Jahren. Nach der 0:2-Niederlage des BVB bei Union Berlin ist das auch so - nur anders, als man sich das in Dortmund vorgestellt hatte.

Union liegt nach dem 10. Spieltag mit vier Punkten Vorsprung sensationell vor dem FC Bayern. Der BVB hinkt in der Meisterschaft hinterher.

Klar, das kann sich schnell wieder ändern, alle Teams liegen punktemäßig eng zusammen. Aber bisher ist Dortmund weit davon entfernt, die ungewohnten Punktverluste der Bayern auszunutzen.

Wenn es beim BVB nicht läuft, wird schnell die Mentalitätsfrage gestellt. Oder wie zuletzt von Mats Hummels die Spielweise der Mitspieler kritisiert. Oder wie vergangene Saison bei Marco Rose der Trainer zur Verantwortung gezogen.

BVB: Sportdirektor Sebastian Kehl in der Verantwortung

Zu selten wird aber thematisiert: Der BVB hat ein Transferproblem.

Immer wieder wurden Topspieler abgegeben. Dafür kassierte man viele Millionen, das gehört ja auch zum Geschäftsmodell des BVB. Zu oft wurde dieser Qualitätsverlust in den letzten Jahren aber nicht kompensiert. Dadurch ist die Dortmunder Mannschaft einfach schlechter geworden.

Wo einst Achraf Hakimi spielte, läuft jetzt Thomas Meunier auf. Donyell Malen konnte den Weggang von Jadon Sancho nicht ansatzweise auffangen. Und statt Erling Haaland steht Anthony Modeste im Sturm.

Natürlich konnte niemand mit der tragischen Krebserkrankung von Sébastien Haller rechnen, der eigentlich Haaland beerben sollte.

Aber ganz grundsätzlich hat der Kader aktuell einfach weniger Qualität als zuvor. Hierfür sind diejenigen verantwortlich, die den Kader beim BVB zusammenstellen und die Transfers tätigen. Allen voran Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB-Transfers: Diese Top-Talente jagt der BVB - Interesse an Liverpool-Star? © getty 1/23 Im kommenden Sommer steht dem BVB vielleicht schon der nächste Umbruch ins Haus. Mit Jude Bellingham könnte eine absolute Stammkraft den Klub verlassen. Wir haben uns mit weiteren Abgängen und möglichen Neuzugängen beim BVB beschäftigt. © getty 2/23 Abgänge - JUDE BELLINGHAM: Der Engländer ist zweifelsohne eines der absoluten Top-Talente Europas. Mehrere Spitzenvereine haben deshalb auch Interesse am 19-Jährigen vermeldet, darunter Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid. © getty 3/23 Das Gute für den BVB: Bellinghams Vertrag läuft bis 2025, ihn aus seinem Arbeitspapier herauszukaufen, dürfte also kostspielig werden. Zudem fühlt sich der Youngster in Dortmund wohl und ist aus der Startelf nicht wegzudenken. © getty 4/23 YOUSSOUFA MOUKOKO: Das Sturm-Talent wurde verschiedenen Medienberichten zufolge beim FC Bayern als Kandidat in der Offensive genannt. Sport1 berichtete zwar, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei, dennoch ist Moukoko gefragt. © getty 5/23 Denn auch international soll es mehrere Interessenten geben. Real Madrid streckt offenbar seine Fühler aus. Doch auch ein BVB-Verbleib ist nicht ausgeschlossen. In Dortmund hat Moukoko jedoch nur noch bis 2023 Vertrag. © getty 6/23 RAPHAEL GUERREIRO: Beständig ranken sich Gerüchte um einen Abschied des Portugiesen aus Dortmund. Im Sommer war der FC Barcelona interessiert, nun soll laut Tuttosport Juventus Turin an ihm dran sein. © getty 7/23 In Dortmund ist Guerreiro ohnehin nicht mehr unumstrittener Teil der ersten Elf. Zwar absolvierte er, wenn fit, jedes Bundesliga-Spiel der Schwarz-Gelben, beim BVB könnte man sich jedoch auch mit einem Abschied arrangieren. © getty 8/23 Zugänge - ORKUN KÖKCÜ: Laut Voetbalzone haben Scouts von Borussia Dortmund den zentralen Mittelfeldspieler von Feyenoord beim Europa-League-Spiel gegen Midtjylland am vergangenen Donnerstag (2:2) genau unter die Lupe genommen. © getty 9/23 Sind die Dortmunder vielleicht schon auf der Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham? Kökcü hat sich in Rotterdam beeindruckend entwickelt und ist bereits Kapitän. Der türkische Nationalspieler kam 22/23 bislang auf vier Tore in zwölf Spielen. © getty 10/23 MALO GUSTO: Der Rechtsverteidiger steht bei einem Haufen an PL-Top-Teams auf dem Zettel. Arsenal, Chelsea und Manchester City sind nur einige davon. Doch auch der BVB macht sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung. © getty 11/23 Der Vertrag des Top-Talents läuft bei Lyon noch bis 2024. Der BVB sucht dringend Verstärkung auf der rechten Abwehrseite, wo zuletzt Niklas Süle aushelfen musste und Thomas Meunier seit seiner Ankunft nur selten vollends überzeugen konnte. © getty 12/23 ZENO DEBAST: Der 18-Jährige vom RSC Anderlecht wäre eine weitere Verstärkung für die Defensive. Nach Informationen von 90min hätten die Dortmunder bereits Scouts nach Belgien geschickt, um Debast zu beobachten. © getty 13/23 Dem Bericht zufolge soll der Innenverteidiger bereits für einen Transfer im nahenden Winter in Frage kommen. Sein Vertrag in Anderlecht läuft noch bis 2025. Konkurrenz machen unter anderem der FC Liverpool und Jürgen Klopp. © getty 14/23 JUNIOR DIXON: Mit Bellingham und Jadon Sancho machten die Dortmunder in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit englischen Talenten. Der 17-Jährige könnte der nächste BVB-Neuzugang von der Insel werden. © getty 15/23 Einem Bericht des Telegraph zufolge beobachten die Dortmunder den Stürmer von Crystal Palace. In fünf Spielen erzielte er sieben Tore, hinzu kommen zwei Vorlagen. Auch der FC Everton und KRC Genk sollen Interesse haben. © getty 16/23 ANDREAS SCHJELDERUP: Spanische Medien berichten, dass Dortmund seine Fühler nach dem norwegischen Sturm-Talent ausgestreckt hat. In Dänemark erzielte er in dieser Saison bereits acht Tore in 13 Spielen. © getty 17/23 Konkurrenz gibt es aber auch dieses Mal aus der Premier League. Der FC Liverpool und der FC Arsenal sowie der FC Sevilla aus Spanien haben ebenfalls Interesse vermeldet. Der Klub soll bei einem Angebot von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. © getty 18/23 MOHAMMED KUDUS: Wie die Bild-Zeitung berichtet, hätten die Dortmunder den Ajax-Youngster als möglichen Neuzugang ins Visier genommen. Der Stürmer könnte ein möglicher Nachfolger für Moukoko sein, sollte dieser den Verein verlassen. © getty 19/23 Bereits im Mai 2020 schrieb die belgische Zeitung Het Belang van Limburg, dass mehrere namhafte Klubs an dem Nationalspieler Ghanas Interesse gezeigt hätten - darunter auch die Borussia. Brighton, Everton und West Ham sollen auch Interesse haben. © getty 20/23 NABY KEITA: Beim FC Liverpool läuft sein Vertrag aus und er könnte im Sommer 2023 die Reds ablösefrei verlassen. Nach Bild-Informationen will der Mittelfeldspieler bis zum Winter über eine Verlängerung nachdenken. © getty 21/23 Sollte er sich gegen eine weitere Zusammenarbeit entscheiden, würde sich der BVB als Abnehmer anbieten. Laut Mirror und Bild soll Dortmund Interesse verkündet haben. Auch er wäre ein Ersatz, falls Bellingham gehen sollte. © getty 22/23 MORTEN HJULMAND: Nach Informationen der Gazzetta dello Sport sollen gleich zwei Bundesliga-Klubs am 23-Jährigen dran sein: Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Aktuell ist der Mittelfeldspieler bei US Lecce unter Vertrag. © getty 23/23 Der Serie-A-Klub soll dem Bericht zufolge knapp 20 Millionen Euro Ablöse fordern. Sein Vertrag bei den Italienern ist noch bis 2024 datiert, auf ein Entgegenkommen Lecces ist auf Seiten Dortmunds also nicht zu hoffen.

BVB: Adeyemi und Süle funktionieren bislang nicht

Besonders zwei seiner jüngsten Neuzugänge funktionieren aktuell nicht. Karim Adeyemi wirkt noch wie ein Fremdkörper. Anscheinend gibt es im System von Trainer Edin Terzic nicht die richtige Position für den deutschen Nationalspieler.

Niklas Süle ist auch weit davon entfernt, die erhoffte Stütze in der BVB-Abwehr zu werden. Vielleicht gab es ja doch sportliche Gründe, warum die Bayern-Bosse dem Verteidiger nicht die von ihm gewünschte Wertschätzung entgegenbrachten.

Man muss Kehl zugutehalten: Auf dem Papier sahen die Transfers vor der Saison ja eigentlich gut aus, es war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es zu diesem Zeitpunkt der Saison so rumpeln würde.

Am Spiel bei Union überraschte vor allem, wie unterlegen die Dortmunder Mannschaft den Berlinern war. Der Punktestand gibt diese fehlende Qualität zum Glück für Dortmund noch gar nicht so deutlich wieder. Das kann eine Chance sein für die Dortmunder Kaderplaner. Und ein Weckruf. Am besten sollte man schon im kommenden Winter-Transferfenster nachjustieren.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund