Erkenntnisse zur BVB-Niederlage bei Union Berlin: Edin Terzics Dreierkette wird zum Rohrkrepierer

Borussia Dortmund hat sich durch das 0:2 bei Union Berlin erst einmal aus der Bundesliga-Spitzengruppe verabschiedet. Dabei geht Edin Terzics Experiment mit einer Dreierkette vollkommen schief, die Probleme des BVB sind aber zahlreicher. Beim FCU fängt derweil das Träumen an. Die Erkenntnisse zum Spitzenspiel.

BVB: Edin Terzics Dreierkette wird zum Rohrkrepierer

Ein ganz besonderes Rezept hatte sich Edin Terzic überlegt, um An der Alten Försterei bestehen zu können: Die Dreierkette sollte es richten gegen die Doppelspitze Jordan Siebatcheu und Sheraldo Becker. Flugs errechneten findige DAZN-Redakteure noch vor dem Anpfiff, dass es sich um Terzics erste Dreierkette seit März 2021 handelte - gegen den FC Bayern (2:4).

Das zeigt gut auf, welchen Status die Eisernen mittlerweile bei der Konkurrenz genießen. Wie schwer sie gerade vor heimischem Publikum zu bespielen sind. Er wolle Überzahl schaffen gegen die beiden Stürmer, erklärte Terzic seine Entscheidung beim Streamingdienst - und erhoffte davon auch Impulse im Spiel nach vorn.

Zu sehen war davon auf dem Rasen über die ersten 45 Minuten fast nichts. Denn auch wenn sie von der Dortmunder Formation anfangs durchaus überrascht waren, wie Rani Khedira verriet, ließ sich deren Offensivspiel vergleichsweise leicht ersticken. Dafür genügten die eigenen Tugenden und ein simples Erfolgsrezept.

"Es war unser Ziel, das Zentrum dicht zu machen, dass die da nicht reinkommen", erklärte Doppeltorschütze Jannik Haberer. Also wurde die statische Dortmunder Doppelsechs zugestellt und der Ballträger in der hinteren Kette konsequent angelaufen. Das reichte über weite Strecken schon: Emre Can und Salih Özcan ließen sich viel zu selten zurückfallen, um im Spielaufbau zu helfen, vor ihnen hing Jude Bellingham in der Luft.

So blieb Dortmund zwar viel Ballbesitz, aber nur ein behäbiger Spielaufbau in die Breite - den Weg ins gegnerische Drittel fand der Ball in den ersten 35 Minuten fast gar nicht. Gefährliche Situationen habe man nicht zulassen wollen, bemerkte Haberer - "aber dass sie dann so wenige haben, davon konnte man nicht ausgehen."

BVB-Noten: Note 5 für Kobel und vier weitere! Nur einer in Normalform © imago images 1/17 Der BVB hat nach einem schwachen Auftritt verdient mit 0:2 bei Union Berlin verloren. Neben Keeper Kobel, der die Pleite mit seinem Bock einleitete, erwischten auch einige andere Dortmunder einen schwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: In den ersten Minuten mit dem Kopf woanders. Erst unsicher gegen Schöfer (5.), dann mit dem Blackout vor dem 0:1, als er ausrutschte (8.). Beim 0.2 chancenlos (21.). Stark gegen Baumgartl (56.). Note: 5. © imago images 3/17 NIKLAS SÜLE: Der sicherste und klar kreativste der drei Innenverteidiger in der Spieleröffnung. Spielte mehr Pässe ins letzte Drittel als seine beiden Partner zusammen (23). Eine rundum solide Leistung, auch als Rechtsverteidiger. Note: 3. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Versuchte zu Beginn vergeblich, Ruhe in die Partie zu bekommen. Ließ sich vor 0:2 ein wenig zu leicht abkochen von Jordan, auch wenn er nicht die Hauptschuld trägt. In anderen Situationen dafür sehr aufmerksam. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Behäbig am Ball. Brauchte häufig den einen Moment zu lange, bis er einen Mitspieler fand. Wichtige Grätsche gegen Jordan (31.). In der zweiten Hälfte kaum mehr gefordert. Note: 4,5. © imago images 6/17 THOMAS MEUNIER: Bis auf eine Flanke völlig unsichtbar in der ersten Hälfte. Dabei kam über seine Seite nur wenig Betrieb. Dazu mit zahlreichen Ballverlusten (16). Blieb in der Kabine. Note: 5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Gab wieder den offensiven Part im Mittelfeld, hatte aber bei weitem nicht den Einfluss wie in den vergangenen Wochen. Nach der Pause etwas griffiger, aber weiterhin unglücklich. Note: 5. © getty 8/17 EMRE CAN: Gab den tiefen Sechser, hatte großen Anteil am teils unstrukturierten Spielaufbau. Schaute ab und an tatenlos zu, fand selten in die Zweikämpfe. Hätte früh auf 1:0 stellen können (7.). Note: 5. © imago images 9/17 SALIH ÖZCAN: Hatte kaum Zugriff und biss sich gegen das kompakte Mittelfeld der Gastgeber die Zähne aus. Fiel der Umstellung nach dem Seitenwechsel zum Opfer, weil Edin Terzic auf Offensivpower bedacht war. Note: 4,5. © getty 10/17 RAPHAEL GUERREIRO: Offensiv ungewöhnlich passiv in den ersten 45 Minuten, was auch an der starken rechten Seite Berlins mit Trimmel und Becker lag. Im zweiten Abschnitt bemüht, gefährlich wurde es aber nie. Note: 4,5. © getty 11/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ließ sich im Vergleich zu seinem Sturmpartner häufiger fallen, um Lücken zu reißen. Das klappte nur bedingt. Es fehlte ihm an Durchschlagskraft. Sorgte nur einmal ernsthaft für Gefahr (80.). Note: 4,5. © getty 12/17 KARIM ADEYEMI: Wich häufig auf links aus, spielte seine Schnelligkeit aber zu selten aus. Unnötig verspielt bei seinem Ballverlust vor dem 0:2. Zur Pause ausgewechselt. Note: 5. © getty 13/17 JULIAN BRANDT: Betrat den Platz für Adeyemi (46.) und reihte sich auf der rechten Außenbahn ein. Nach Hazards Einwechslung zentraler und wurde dort aktiver. Den Bock umstoßen konnte er aber nicht. Note: 4. © imago images 14/17 DONYELL MALEN: Ersetzte den schwachen Meunier (46.). Eine Verbesserung der linken Angriffsseite war allerdings nicht wirklich zu erkennen. Kam über Ansätze nicht hinaus. Note: 4,5. © imago images 15/17 MARCO REUS: Feierte seine Rückkehr nach Verletzung, als er nach der Halbzeit für Özcan kam (46.). Brachte deutlich mehr Plan und Zug in das zuvor blasse Angriffsspiel. Hatte die bis dahin beste Chance (78.). Note: 3,5. © getty 16/17 THORGAN HAZARD: Für Süle eingewechselt, um endlich für Druck zu sorgen (70.). Mit einigen guten Ansätzen und Laufwegen, mehr aber auch nicht. Note: 3,5. © imago images 17/17 GIOVANNI REYNA: Kam kurz vor Schluss für Can (82.), um die müden Berliner zu knacken. Auch dieser Plan ging nicht auf. Ohne Bewertung.

BVB: Edin Terzic bemängelt individuelle Fehler

Als Terzic in der Pause reagierte - auch angesichts des 0:2-Zwischenstandes -, wieder auf das vertraute 4-2-3-1 umstellte und mit Marco Reus, Donyell Malen und Julian Brandt drei frische Kräfte für die Offensive brachte, dürfte ihm klar gewesen sein, was ihm im Falle einer Niederlage blühte. "Hypothetisch" seien Spekulationen über den Effekt seiner Umstellung, und "klar, dass die Frage jetzt gestellt wird" und man dieses Thema "nun nicht aufhalten" könne, bemerkte er dann am DAZN-Mikrofon. Auch wenn er es versuchte.

Recht hatte er mit der Anmerkung, dass die Gegentreffer nicht aus taktischen Unzulänglichkeiten resultierten, sondern aus individuellen Fehlern: Erst war Gregor Kobel auf dem seifigen Berliner Rasen bei einem Klärungsversuch ausgerutscht, dann spielte Karim Adeyemi den Ball per Hacke zum Gegner und ermöglichte so einen Unioner Gegenstoß.

Aber auch Terzic musste anerkennen, dass das neue System nicht das erhoffte Plus an Torchancen mit sich gebracht hatte. Und: "Wir hatten superviel Ballbesitz, meistens aber nur um die Mittellinie herum." Ähnlich sah es auch sein Keeper: "Nach der Systemumstellung hatten wir mehr Zugriff und waren auch gefährlicher", bilanzierte Kobel.

Deutlich flüssiger, wenn auch zunächst selten wirklich gefährlicher, präsentierte sich das Dortmunder Offensivspiel nach der Pause. Fraglich also, ob Terzic seine Dreierkette so schnell wieder aus der Mottenkiste holt.