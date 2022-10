BVB, News und Gerüchte: Kehl mit schonungsloser Analyse - Drogba adelt Haller

Sebastian Kehl liegt die Niederlage bei Union Berlin noch immer schwer im Magen. Sébastien Haller wird bei der Ballon-d'Or-Verleihung von Didier Drogba geadelt. Und: Peter Neururer sieht für Borussia Dortmund keine Chance auf die Meisterschaft. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Kehl immer noch angefressen

Die 0:2-Niederlage der Dortmunder am Sonntag bei Union Berlin macht Sebastian Kehl noch immer zu schaffen. Nach einer schonungslosen Analyse am Montag äußerte sich der Sportdirektor zur aktuellen Situation.

"Das war von allem viel zu wenig, und das haben unsere Spieler heute auch zu hören bekommen", sagte Kehl den Ruhr Nachrichten: "Es war klar, dass es kein Spiel mit vielen Chancen geben wird, Union hat nicht umsonst erst sechs Gegentore bekommen. Wir machen es solchen Gegnern dann oft zu leicht. Beide Tore haben wir ja quasi selbst geschossen."

Der BVB belegt in der Bundesliga lediglich den achten Platz. Keines der wettbewerbsübergreifend letzten drei Spiele wurde gewonnen.

"Die Formkurve zeigt nicht gerade nach oben", räumte der 42-Jährige ein: "Wir hatten ein emotionales Spiel gegen die Bayern, wir waren auch in Sevilla gut, und das ist ja ehrlich gesagt alles erst ein paar Tage her. Doch dann kommen immer wieder solche Spiele wie am Sonntag."

Platz acht sei nicht der Anspruch, stellte Kehl klar: "Dass es häufiger vorkommt, dass wir eine solche erste Hälfte abliefern, bevor wir uns steigern, gibt uns schon zu denken. Mit der Kritik, die jetzt kommt, müssen wir daher leben."

Die Ausrede Überbelastung lässt der Sportdirektor dabei nicht gelten. "Sie ist für viele Mannschaften hoch. Union hatte erst am Donnerstag gespielt, wir hatten zwei Tage mehr Pause und dennoch haben sie lange mehr investiert", so Kehl.

© getty Beim BVB läuft es derzeit nicht rund.

BVB, News: Neururer glaubt an Vorentscheidung

Der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer geht davon aus, dass sich der BVB bereits aus dem Meisterrennen verabschiedet hat. "Zu Saisonbeginn dachte ich, dass Dortmund eventuell die Bayern ablösen könnte. Da ich nicht an eine zweite Krise der Bayern glaube, ist zumindest der Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund für mich entschieden", sagte der 67-Jährige bei Sport1 in der Sendung "Rudi Brückner - Talk am Montag".

Neururer sind vor allem die sich häufenden Fehler im Spiel der Dortmunder aufgefallen. Trainer Edin Terzic könne darauf nicht gut genug reagieren, ließ "Peter der Große" durchblicken.

"Doof sind die Spieler nicht, aber sie müssen auch die Konsequenzen spüren. Wenn der Trainer nicht die Möglichkeit hat, mit Ersatzspielern zu reagieren, sind dem Trainer die Hände gebunden", meinte Neururer.

BVB, News: Emotionaler Auftritt von Haller

Sébastien Haller, der aktuell aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung ausfällt, war am Montag zu Gast bei der Ballon-d'Or-Verleihung und landete bei der Wahl zum besten Fußballer überraschend auf Platz 13.

"Alles ist gut. Wenn ich heute hier bin, dann weil alles in Ordnung ist, die Dinge so gut wie möglich laufen. Es ist wichtig, bei dieser Art von Zeremonie dabei zu sein, um zu zeigen, dass man stark ist", sagte der 28-Jährige.

Ex-Stürmer Didier Drogba, der durch das Programm führte, würdigte den Dortmunder in emotionaler Art und Weise: "Dieser Herr ist ein Beispiel für Mut und Stärke. Die Fußballwelt wünscht dir, dass du ganz bald wieder auf den Platz zurückkehrst, Sébastien."

