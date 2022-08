BVB, News und Gerüchte - Haaland nach Premier-League-Debüt: "Ich vermisse Dortmund"

Erling Haaland hat nach seinem Premier-League-Debüt für Manchester City erklärt, dass er Dortmund vermisst. Niklas Süle hat sich zu seinen Chancen bei der WM in Katar geäußert. Außerdem: Stefan Effenberg hat den bevorstehenden Transfer von Anthony Modeste zum BVB positiv bewertet.

BVB, News - Haaland: "Ich vermisse Dortmund"

Erling Haaland gelang bei seinem Premier-League-Debüt für Manchester City ein Traumstart mit einem Doppelpack gegen West Ham United. Nach der Partie wurde der Norweger gefragt, ob er sich die Partie des BVB gegen Bayer Leverkusen angesehen habe.

"Ja, ich habe es mir ein bisschen angeschaut", sagte der 22-Jährige. "Es war schön, die Jungs gewinnen zu sehen. Ich vermisse Dortmund. Es war eine fantastische Zeit in meiner Karriere."

Zudem erklärte Haaland, er wünsche dem BVB auch in Zukunft nur "das Beste. Die Menschen dort sind außergewöhnlich, sie bedeuten mir viel."

BVB, News: Süle äußert sich zu seinen WM-Chancen

Niklas Süle verletzte sich beim Pokalspiel des BVB gegen den TSV 1860 München am Oberschenkel und verpasste daher den Bundesliga-Auftakt der Schwarz-Gelben.

"Es ist ein verrücktes Jahr, ab September haben wir nur noch englische Wochen", sagte Süle bei Sky und erklärte außerdem: "Ich probiere die Wochen, in denen ich verletzt bin, noch intensiv zu nutzen, um topfit für Dortmund zu spielen. Dann kann ich auch eine Alternative für Hansi (Bundestrainer Flick, Anm.d.Red.) sein."

Der Innenverteidiger peilt eine Rückkehr in den Kader der Borussia vor dem dritten Spieltag der Bundesliga an, anschließend wird er noch genug Gelegenheiten haben, sich für einen Platz in der deutschen Nationalmannschaft zu empfehlen. Die WM in Katar findet in diesem Winter vom 21. November bis 18. Dezember statt.

Transfer-Hammer auf Platz 1: Das ist der beste BVB-Sommer seit 2000 © getty 1/21 Der BVB hat in der aktuellen Transferperiode schon tief in die Tasche gegriffen, doch wo landet der Sommer 2022 im Ranking der besten Transferperioden der Schwarz-Gelben seit der Jahrtausendwende? Ihr habt abgestimmt, hier kommen Eure Ergebnisse! © getty 2/21 PLATZ 5: Sommer 2009 (3 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 10,9 Millionen Euro | Einnahmen: 6,35 Mio. Euro | Saldo: -4,55 Mio. Euro. Rang 5 im zweiten Jahr unter Trainer Jürgen Klopp. © getty 3/21 Wichtige Zugänge: Mats Hummels (4,2 Mio./FC Bayern), Lucas Barrios (4,2 Mio./Colo Colo) / Wichtige Abgänge: Alex Frei (4,25 Mio./Basel), Antonio Rukavina (1,5 Mio./1860 München) © getty 4/21 PLATZ 5: Sommer 2013 (3 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 52,6 Millionen Euro | Einnahmen: 47,38 Mio. Euro | Saldo: -5,23 Mio. Euro. Es gelang Rang 2 in der Liga und das erneute Erreichen des DFB-Pokalfinals. Zudem gewann der BVB den Supercup. © getty 5/21 Wichtige Zugänge: Henrikh Mkhitaryan (27,5 Mio./Shakhtar), Pierre-Emerick Aubameyang (13 Mio./St.-Etienne), Sokratis (9,9 Mio./Werder) / Wichtige Abgänge: Mario Götze (37 Mio./FC Bayern), Leonardo Bittencourt (2,8 Mio./Hannover) © getty 6/21 PLATZ 5: Sommer 2014 (3 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 65,2 Mio. Euro | Einnahmen: 4,8 Mio. Euro | Saldo: -60,4 Mio. Euro. Das schwächste Jahr des BVB in den 10er Jahren. Es reichte nur zu Platz 7 in der Bundesliga. Immerhin gewann man den Supercup. © getty 7/21 Wichtige Zugänge: Ciro Immobile (18,5 Mio./Torino), Matthias Ginter (10 Mio./Freiburg), Adrian Ramos (9,7 Mio./Hertha), Shinji Kagawa (8 Mio./ManUtd) / Wichtige Abgänge: Julian Schieber (2,5 Mio./Hertha), Robert Lewandowski (ablösefrei/FC Bayern) © getty 8/21 PLATZ 5: Sommer 2019 (3 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 148,5 Millionen Euro | Einnahmen: 132,25 Mio. Euro | Saldo: -16,25 Mio. Euro. Zweiter in der Bundesliga, Achtelfinale in der CL und Gewinner des Supercups. © getty 9/21 Wichtige Zugänge: Mats Hummels (30,5 Mio./FC Bayern), Thorgan Hazard (25,5 Mio./Gladbach), Nico Schulz (25,5 Mio./Hoffenheim), Julian Brandt (25 Mio./Leverkusen) / Wichtige Abgänge: Abdou Diallo (32 Mio./PSG), Maxi Philipp (20 Mio./Moskau) © getty 10/21 PLATZ 5: Sommer 2020 (3 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 50 Millionen Euro | Einnahmen: 5,5 Mio. Euro | Saldo: -44,5 Mio. Euro. Der DFB-Pokal wurde gewonnen und in der Liga wurde man Dritter. In der CL war im Viertelfinale Schluss. © getty 11/21 Wichtige Zugänge: Emre Can (25 Mio./Juventus), Jude Bellingham (25 Mio./Birmingham), Thomas Meunier (ablösefrei/PSG) / Wichtige Abgänge: Ömer Toprak (4 Mio./Werder) © getty 12/21 PLATZ 5: Sommer 2021 (3 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 45 Millionen Euro | Einnahmen: 108,25 Mio. Euro | Saldo: 63,25 Mio. Euro. In einem Jahr zum Vergessen (frühes Pokal- und CL-Aus) stimmte am Ende nur die Transferbilanz. © getty 13/21 Wichtige Zugänge: Donyell Malen (30 Mio./Eindhoven), Gregor Kobel (15 Mio./Stuttgart) / Wichtige Abgänge: Jadon Sancho (85 Mio./ManUtd), Leonardo Balerdi (11 Mio./Marseille) © getty 14/21 PLATZ 3: Sommer 2017 (9 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 122,59 Millionen Euro | Einnahmen: 275,95 Mio. Euro | Saldo: 153,36 Mio. Euro. Man gab zwar das drittmeiste Geld überhaupt in einem Sommer aus, nahm aber auch mit Abstand am meisten ein. © getty 15/21 Wichtige Zugänge: Andriy Yarmolenko (25 Mio./Dynamo Kiew), Jadon Sancho (20,59 Mio./City U18), Maximilian Philipp (20 Mio./SC Freiburg) / Wichtige Abgänge: Ousmane Dembele (140 Mio./FC Barcelona), Matthias Ginter (17 Mio./Gladbach) © getty 16/21 PLATZ 3: Sommer 2022 (9 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 86 Millionen Euro | Einnahmen: 61,5 Mio. Euro | Saldo: -24,5 Mio. Euro. Die aktuelle Spielzeit! © getty 17/21 Wichtige Zugänge: Sebastien Haller (31 Mio./Ajax), Karim Adeyemi (30 Mio./RB Salzburg), Nico Schlotterbeck (20 Mio./Freiburg) / Wichtige Abgänge: Erling Haaland (60 Mio./City), Steffen Tigges (1,5 Mio./Köln) © getty 18/21 PLATZ 2: Sommer 2001 (12 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 49,6 Millionen Euro | Einnahmen: 19,15 Mio. Euro | Saldo: -30,45 Mio. Euro. Der BVB wurde Meister und erreichte das Finale des UEFA Cups. © getty 19/21 Wichtige Zugänge: Marcio Amoroso (25.5 Mio./Parma), Jan Koller (10,5 Mio./Anderlecht), Ewerthon (7,1 Mio./Corinthians) / Wichtige Abgänge: Evanilson (15 Mio./Parma), Christian Nerlinger (3 Mio./Rangers) © getty 20/21 PLATZ 1: Sommer 2010 (52 Prozent der Stimmen) - Ausgaben: 5,25 Millionen Euro | Einnahmen: 4,3 Mio. Euro | Saldo: -950.000 Euro. Es gelang die erste Meisterschaft seit 2002. © getty 21/21 Wichtige Zugänge: Robert Lewandowski (4,75 Mio./Lech Posen), Mitch Langerak (500.000 Euro/Melbourne), Lukasz Piszczek (ablösefrei/Hertha), Shinji Kagawa (ablösefrei/Osaka) / Wichtige Abgänge: Nelson Valdez (3,5 Mio./Hercules)

BVB, News: Effenberg bewertet Modeste-Transfer positiv

Durch den Ausfall von Sebastien Haller sieht sich der BVB gezwungen, in diesem Sommer noch mal auf der Stürmer-Position nachzubessern. BVB-Manager Sebastian Kehl bestätigte bereits, dass die Borussia "eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel von Stürmer Anthony Modeste zum BVB erzielt" hat.

Stefan Effenberg bewertet den bevorstehenden Wechsel von Modeste zum BVB grundsätzlich positiv. "Das ist eine große Möglichkeit für Modeste. Haller ist zwar auf einem anderen Level, da er sich bereits in der Champions League bewiesen hat, doch Modeste kennt die Bundesliga sehr gut. Deshalb könnte es funktionieren", erklärte Effenberg im Sport1-Doppelpass.

Generell lobte der 35-malige deutsche Nationalspieler die Dortmunder für ihre Bemühungen auf dem Transfermarkt. "Für Borussia Dortmund war der Sieg am ersten Spieltag enorm wichtig. Sie haben sich gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt und dabei kein Gegentor bekommen, was im letzten Jahr nur selten der Fall war", so Effenberg, "das spricht auf jeden Fall dafür, dass der BVB gute Spieler gekauft hat. Mit Salih Özcan, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle haben sie richtige Mentalitätsspieler dazubekommen."

