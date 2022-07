1860 München - Borussia Dortmund 0:3: Überragender Malen! BVB zieht souverän in zweite Pokalrunde ein

Borussia Dortmund hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals problemlos mit 3:0 (3:0) beim Drittligisten TSV 1860 München durchgesetzt. Eine mehr als gelungene Generalprobe des BVB für den Bundesliga-Auftakt am 6. August gegen Bayer Leverkusen.

Die Treffer für die überlegenen Dortmunder erzielten der überragende Donyell Malen (8.), Jude Bellingham (31.) und Karim Adeyemi (35.). Wobei der dritte Treffer aus einer leichten Abseitsstellung des Torschützen resultierte.

"Es war ein sehr gutes Spiel von uns, sehr dominant und erwachsen. Das hat mir gefallen", sagte Terzic im ZDF. 1860-Trainer Michael Köllner gratulierte dem BVB: "Für uns ist heute nicht so viel gut gelaufen. Dortmund war spielfreudig, am Ende war es für uns hartes Brot."

1860 München - Borussia Dortmund: Die Analyse

Etwas überraschend verzichtete Terzic auf Hummels, der in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht hatte, und setzte in einem 4-2-1-3 auf das neue Innenverteidiger-Duo aus Süle und Schlotterbeck. In der offensiven Dreierreihe durfte in Adeyemi an der Seite von Moukoko und Malen der dritte Neuzugang von Beginn an ran. Die Hausherren begannen mit Bär, der beim 4:3-Sieg über Dynamo Dresden zum Saisonauftakt nach Einwechslung doppelt getroffen hatte.

Der Favorit aus Dortmund ließ sich in der Anfangsphase vom hohen Anlaufen der Münchner nicht beeindrucken und überbrückte deren Mittelfeld mit schnellen Passstafetten auf die Außen. Es dauerte nicht lange bis zur ersten Großchance, als Malen nur knapp an Hiller scheiterte (5.). Kurz darauf machte er es nach einem schönen Sololauf gegen gleich drei Löwen besser (8.). Zu allem Überfluss musste Bär wenig später angeschlagen ausgewechselt werden.

Noten zum BVB-Sieg: Moukokos Bewerbung für einen neuen Stürmer © getty 1/17 Borussia Dortmund spaziert locker in die zweite Runde des DFB-Pokals. Beim 3:0 im Gastspiel gegen den TSV 1860 München spielt vor allem ein Angreifer überragend auf, während am jüngsten BVB-Profi das Spiel komplett vorbeiläuft. Die Noten des Spiels. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Hatte seine erste torwarttypische Aktion erst in der 34. Minute, als Albion Vrenezi über die linke Seite einen flachen Ball hereingab. Mehr gab es für den Schweizer aber dann nicht mehr zu tun. Note: 3,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Begann anfangs etwas unsicher, fabrizierte den einen oder anderen schlampigen Pass, kam dann aber immer besser in Fahrt. Hatte dann auch den schnellen Vrenezi gut unter Kontrolle. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: In der aus München gewohnten Viererkette eine sichere Bank, ohne Fehler und mit einem sicheren Passspiel im Aufbau. Defensiv selten bis nie gefordert. Blieb für Mats Hummels zur Pause in der Kabine. Note: 3. © imago images 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Hatte die meisten Ballaktionen beim BVB, was sicherlich der Abfolge im Aufbau geschuldet ist. Schaltete sich, wenn Platz da war, auch mal in der Offensive ein. Defensiv wie Süle wenig gefordert. Note: 3. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Lange wurde spekuliert, ob er bleibt oder geht, aber wie wichtig er ist, weil er immer ein Mindestniveau abruft, bewies er wieder in München. Beim 2:0 ging der erste Ball von ihm aus, auch ansonsten munter unterwegs. Note 2,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Wie hat dieser Junge eigentlich den Urlaub verbracht? So ohne nichts tun? Wieviel Energie er hat, zeigte er auch gegen 1860. Kein Zweikampf, kein Laufweg zu wenig. Bei seinem Tor zum 2:0 an vorderster Front. Note: 2. © imago images 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Bellingham tobte sich aus, Dahoud war eher die ordnende Hand. Aber genauso bissig wie sein Nebenmann, gewann die Zweikämpfe und verlagerte immer wieder mit guten, vertikalen Bällen. Guter Schuss noch (80.). Note: 2,5. © imago images 9/17 KARIM ADEYEMI: Wie man ihn aus Salzburg kennt – viel unterwegs, sehr schnell. Vor allem vor der Pause. Auffällig wie gut er schon mit Reus und Malen harmonierte, immer wieder die Räume suchte. Bei seinem 3:0 stand er abseits, aber Tor ist Tor. Note: 2,5. © imago images 10/17 MARCO REUS: Hinter ihm ein 19-Jähriger, vor ihm ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger. Papa Reus (33) durfte trotzdem Spaß haben, verteilte die Bälle nach Belieben und bereitete gekonnt das 3:0 vor. Sein 4:0 kurz vor Schluss war leider abseits. Note: 3. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Nahm Christopher Lannert die komplette Lust am Fußballspielen, sodass ihn 60-Trainer Köllner nach 20 Minuten auswechseln musste. Bis dahin hatte Malen schon ein Tor gemacht, danach noch an zwei Toren beteiligt. Überragendes Spiel. Note: 1. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Klar stand 1860 tief, aber während die anderen Spieler Lösungen fanden und zur Pause ein 3:0 bejubelten, hatte Moukoko bis dahin nur sieben Ballkontakte. Wie ein Bewerbungsspiel für einen neuen Stürmer. Note: 4,5. © getty 13/17 MATS HUMMELS: Bekam etwas überraschend nur einen Bankplatz im ersten Pflichtspiel der Saison. Nach der Pause kam er dann für Süle aus der Kabine. Gab manchmal den Libero, wenn alle anderen aufrückten. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 65. Minute für den starken Malen und hatte durchaus die Absicht, den Einsatz für weitere Empfehlungen zu nutzen, aber da das Gesamttempo nach unten ging, war nicht mehr so viel Platz. Note: 3,5. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: Kam in der Schlussviertelstunde für Adeyemi und hatte gleich mal einen ordentlichen Sprint drin, aber für viele Auffälligkeiten war der Rahmen nicht mehr gegeben. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARIUS WOLF: Kam in der 76. Minute für Meunier und durfte die rechte Abwehrseite ein paar Minuten weiterverwalten. Keine Auffälligkeiten auch bei ihm. Keine Bewertung. © imago images 17/17 EMRE CAN: Ersetzte in der 83. Minute Dahoud für die Schlussphase und übernahm dessen Part im Zentrum. Hatte deutlich spannendere Fußballabende. Keine Bewertung.

Mit der Führung im Rücken bekam der BVB auch deutlich mehr Raum im Spielaufbau und dominierte die Partie gegen deutlich tiefer stehende Sechziger. Es dauerte jedoch 20 Minuten bis zur nächsten größeren Chance, die aber direkt im 2:0 mündete. Nach einem direkten Spielzug über Malen und Reus musste Bellingham nur noch einschieben (31.), ehe es knüppeldick für 1860 kam: Hiller fälschte einen eigentlich ungefährlichen Schuss von Adeyemi, der leicht im Abseits stand, ins eigene Tor ab (35.).

Zum Seitenwechsel kam Hummels für Süle in die Partie und durfte sich aus nächster Nähe ansehen, wie sein Team vergebens auf das 4:0 drückte. Unter anderem vergab Reus aus bester Position (59.). Mit Blick auf die anstrengenden kommenden Wochen schaltete der BVB anschließend mehrere Gänge herunter. Hiller verhinderte mit zwei Glanztaten, dass die eingewechselten Dahoud und Bynoe-Gittens auf der Anzeigetafel erschienen. In der letzten Minute wurde noch ein Treffer von Reus wegen Abseits zurückgenommen.

1860 München - Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

TSV: Hiller - Lannert (20. Lang), Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Tallig, Y. Deichmann (82. Kobylanski), Lex - Bär (20.Vrenezi), Lakenmacher (82. Skenderovic)

BVB: Kobel - Meunier (67. Wolf), Süle (46. Hummels), N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Dahoud (83. Can) - Reus - Adeyemi (76. Hazard), Moukoko, Malen (66. Bynoe-Gittens)

1860 München - Borussia Dortmund: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Malen (8.), 0:2 Bellingham (31.), 0:3 Adeyemi (35.)

Der Star des Spiels: Donyell Malen (Borussia Dortmund)

Spielte eine herausragende erste Hälfte. Beinahe alle gefährlichen Angriffe des BVB stammten aus seiner Feder. Das 1:0 erzielte er eindrucksvoll selbst, das 2:0 leitete er ein und das 3:0 bereitete er direkt vor. Nach 66 Minuten war sein Arbeitstag beendet.

Der Flop des Spiels: Christopher Lannert (1860 München)

Der Rechtsverteidiger erwischte einen rabenschwarzen Tag. Zu keiner Sekunde bekam er den schnellen Malen in den Griff und sah obendrein früh die Gelbe Karte. Köllner nahm Lannert nach nur 20 Minuten vom Feld, um seine Mannschaft vor Schlimmerem zu bewahren.

Der Schiedsrichter: Benjamin Brand

Behielt in einer anfangs hitzigen Partie die Ruhe und entschied in den richtigen Momenten auf Foul. Fiel beim 3:0 dem im DFB-Pokal bis zum Achtelfinale fehlenden Videoschiedsrichter zum Opfer, als Adeyemi hauchdünn im Abseits stand. Bei Reus' aberkanntem Tor in der Nachspielzeit lag er dafür richtig.