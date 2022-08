BVB, News und Gerüchte: Schlotterbeck spricht über erstes Spiel vor der "Gelben Wand"

BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck hat von seinem ersten Heimspiel vor den Dortmunder Fans geschwärmt. Neues gibt es vom verletzten Karim Adeyemi, Sportdirektor Sebastian Kehl kündigt außerdem einen zeitnahen Transfer an. Und: Gegen Nico Schulz wurde eine Strafanzeige gestellt.

BVB, News: Schlotterbeck über erstes Heimspiel vor Dortmunder Fans

Borussia Dortmund ist mit einem knappen 1:0-Sieg über Bayer Leverkusen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Neuzugang Nico Schlotterbeck sprach anschließend über sein erstes Spiel vor ausverkauftem Haus mit über 81.000 Zuschauern. "Ich habe mich brutal lange auf dieses Spiel vor der Gelben Wand gefreut", sagte der 22 Jahre alte Nationalspieler. "Es hat sich so angefühlt, wie ich es mir vorgestellt habe - und es mit einem Sieg abzuschließen, ist umso schöner."

Schlotterbeck verteidigte 90 Minuten in der Innenverteidigung neben Veteran Mats Hummels. "Die erste Halbzeit war druckvoll von uns, in der zweiten wurde es dann ein bisschen fahrig. Man muss aber auch sagen: Leverkusen ist eine richtig gute Mannschaft", war sein Fazit. "Sie haben es gut gespielt und uns das Leben schwer gemacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit fast nur verteidigt."

Noten: Starker Kobel hält BVB-Sieg fest - Leverkusens Flitzer enttäuschen © getty 1/32 Der BVB fährt einen mühsamen 1:0-Arbeitssieg gegen Bayer Leverkusen ein - auch dank Rückhalt Gregor Kobel. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler beider Teams. © imago images 2/32 BVB - GREGOR KOBEL: Als mitspielender Torwart bei Rückpassen noch nicht ganz so sicher wie in der vergangenen Saison. Dafür auf der Linie ganz stark. Doppelte Rettungstat gegen Schick (63., 67.). Hielt dem wackelnden BVB am Ende den Sieg fest. Note: 1,5. © imago images 3/32 THOMAS MEUNIER: 14 Ballverluste vor der Pause, aber der Belgier ließ auf seiner rechten Abwehrseite kaum etwas anbrennen. Rettete einmal in höchster Not für Keeper Kobel. Im Vorwärtsgang mit viel Luft an oben. Note: 3. © getty 4/32 MATS HUMMELS: Überließ Schlotterbeck seine angestammte linke Seite in der Innenverteidigung. Nicht ganz so stark in den Spielaufbau eingebunden wie sonst. Über weite Strecken souverän, bei Bayers Schlussspurt aber nicht immer auf der Höhe. Note: 3,5. © getty 5/32 NICO SCHLOTTERBECK: Von der neuen, großen Heimkulisse zunächst beeindruckt und etwas wackelig. Schlimmer Fehlpass kurz vor der Pause, den die Gäste aber nicht nutzten. Fand aber immer besser ins Spiel. Oft gesuchte Anspielstation. Note: 2,5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Aktivposten in der Offensive, mit vielen öffnenden Pässen. Der beste auf Reus hätte einen Assist verdient gehabt. Mit einigen Wacklern hinten links. Gegen Bellarabi mehrfach zu zögerlich, später deutlich solider gegen Diaby. Note: 3,5. © getty 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Blüht unter Terzic gleich wieder auf. Räumte einiges weg im defensiven Mittelfeld. Ganz starke Grätsche gegen Schick, der Bayer-Stürmer wäre durch gewesen (41.). Bei seinen Versuchen aus der Distanz fehlte noch die Präzision. Note: 2. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Anfangs mit ungewohnten Defiziten im Rückwärtsgang. Kam bei Schicks Distanzkracher zu spät. Dafür als Balljäger und Antreiber brutal wichtig. Mit dem entscheidenden Ballgewinn vorm 1:0. Scheiterte aus der Distanz knapp (42.). Note: 1,5. © getty 9/32 KARIM ADEYEMI: Unglückliches Liga-Debüt für Dortmunds neuen Flügelflitzer. Schon nach 23 Minuten musste der Youngster mit lädiertem Knöchel vom Platz. Dabei fing es so gut an für den 20-Jährigen. Das 1:0 ging zum Großteil auf sein Konto. Note: 2,5. © getty 10/32 MARCO REUS: Starke erste Hälfte des Kapitäns. War mit dem Abstauber zum 1:0 zur Stelle. Ganz oft mit schnellen Umschaltmomenten, trieb den Ball durch die Leverkusener Hälfte. Hatte Pech, dass seine scharfe Flanke (21.) keinen Abnehmer fand. Note: 2,5. © imago images 11/32 DONYELL MALEN: Bestätigte die guten Eindrücke aus der Vorbereitung und aus dem Pokal. Sehr spritzig, ließ Frimpong mehrfach alt aussehen. Starker Auftritt kurz nach dem Wechsel, als er den Ball noch gefährlich in die Mitte spitzelte. Note: 2,5. © imago images 12/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Viel Einsatz, große Laufwege, rannte sich aber immer wieder fest in der kompakten Bayer-Abwehr. Nur vorm 1:0 stimmte alles: spektakuläre Vorarbeit des Jungstars. Note: 3. © imago images 13/32 THORGAN HAZARD: Kam Mitte der ersten Halbzeit für Adeyemi rein. Hatte deutlich mehr Mühe mit Leverkusens Hincapie und konnte kaum Akzente setzen. Vergab leichtfertig die Chance zum 2:0 (50.). Auch später als falsche Neun ohne Grip. Note: 4,5. © imago images 14/32 JULIAN BRANDT: Ab der 69. Minute auf dem Feld, um offensiv für frische Impulse zu sorgen. Das gelang aber nicht so gut wie erhofft. Der Mittelfeldmotor brachte gegen sein altes Team kaum Entlastung. Note: 4. © getty 15/32 MARIUS WOLF: Ab der 84. Minute für Malen auf dem Platz. Direkt mit einem gefährlichen Kracher aus 20 Metern. Brachte noch mal viel Speed und Schwung ins BVB-Spiel. Ohne Bewertung. © getty 16/32 EMRE CAN: Kurzeinsatz in den letzten sechs Minuten. Kam für Guerreiro, half aber auf der rechten Abwehrseite aus. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © imago images 17/32 LEVERKUSEN - LUKAS HRADECKY: Rettete vor dem 0:1 noch auf der Linie, bei Reus' Nachstochern dann unglücklich (10.). Mit starkem Reflex gegen Hazard (50.). Flog nach Handspiel außerhalb des Sechzehners (90.+3) vom Platz. Note: 4. © imago images 18/32 JEREMIE FRIMPONG: Hatte defensiv auf dem rechten Flügel mit dem schnellen Malen so seine Probleme. Zeigte sich dann häufiger in der Offensive, es blieb bei vereinzelten Ansätzen. Note: 4. © imago images 19/32 JONATHAN TAH: Ließ erst Malen noch lässig ins Leere laufen, dann mit dem entscheidenden Ballverlust vor dem 0:1 (10.). Machte insgesamt nicht den stabilsten Eindruck. Note: 4,5. © imago images 20/32 EDMOND TAPSOBA: Vor dem 0:1 vom flinken Moukoko düpiert. Auch danach häufiger einen Schritt zu spät. Half in der Nachspielzeit nach Hradeckys Roter Karte als Torhüter aus - blieb aber ungeprüft. Note: 4. © getty 21/32 PIERO HINCAPIE: Unglücklich beim missglückten Klärungsversuch vor dem 0:1, als er den Ball nicht vor Reus von der Linie gekratzt bekam. Stabilisierte sich danach etwas. Note: 4,5. © getty 22/32 ROBERT ANDRICH: Musste nach nur 13 Minuten angeschlagen vom Feld. Ohne Bewertung. © imago images 23/32 EXEQUIEL PALACIOS: Sah nach einem Foul an Moukoko (37.) Gelb und wandelte danach am Rande eines Platzverweises. Zunehmend präsenter. Sein Ausgleichstor zählte nicht (53.). Note: 3,5. © imago images 24/32 KARIM BELLARABI: Fand kaum ins Spiel, in der ersten Hälfte mit den wenigsten Ballkontakten (17), in den Zweikämpfen ohne Durchschlagskraft. Zur Pause raus. Note: 5. © imago images 25/32 KEREM DEMIRBAY: Seine Standards verpufften weitgehend. Mit den meisten Ballkontakten bei Bayer, aber in den Zweikämpfen ohne Durchsetzungsvermögen. Note: 4. © imago images 26/32 MOUSSA DIABY: In der Vorsaison einer der prägenden Spieler bei Leverkusen, in Dortmund abgesehen von einem tollen Solo (35.) kaum ein Faktor. Note: 5. © imago images 27/32 PATRIK SCHICK: Machte mit einem Schuss knapp am Kreuzeck vorbei erstmals auf sich aufmerksam (20.). Hing ansonsten etwas in der Luft. Nach der Pause präsenter, aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 28/32 CHARLES ARANGUIZ: Kam bereits in der Anfangsphase für den angeschlagenen Andrich. Überraschend zweikampfschwach. Note: 4,5. © getty 29/32 ADAM HLOZEK: Der Neuzugang feierte als Joker für Bellarabi sein Bundesligadebüt. Setzte kaum Akzente. Note: 4,5. © imago images 30/32 SARDAR AZMOUN: Kam für Demirbay ins Spiel, beim vermeintlichen Ausgleichstor in der Schlussphase im Abseits. Note: 4. © getty 31/32 NADIEM AMIRI: Ersetzte in der Schlussphase Palacios. Ohne Bewertung. © getty 32/32 MITCHEL BAKKER: Kam gegen Ende für Hincapie ins Spiel. Ohne Bewertung.

BVB, News: So geht es Adeyemi nach seiner Verletzung

Mit Karim Adeyemi stand ein weiterer Dortmunder Neuzugang gegen Leverkusen in der Startelf. Dabei war Adeyemi am frühen Tor von Marco Reus entscheidend beteiligt, musste dann aber schon nach 23 Minuten ausgewechselt werden: In einem Zweikampf mit Piero Hincapie hatte er sich am linken Sprunggelenk verletzt.

"Mir geht es schon besser, und ich hoffe, es ist nichts Dramatisches", gab der Nationalspieler auf der BVB-Homepage vorsichtig Entwarnung. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl hatte sich nach dem Spiel bei Sky optimistisch geäußert: "Es ist der Vorderfuß, er ist angeschwollen. Wir müssen morgen eine Diagnostik machen und hoffen, dass es nicht so schlimm ist." Experte Lothar Matthäus ergänzte, er habe mit Adeyemi gesprochen und dieser habe ihm gesagt, dass es sich um eine Kapselverletzung handeln würde.

Zum Spiel selbst sagte Adeyemi: "Es war ein richtiger Kampf heute, spielerisch war es nicht so leicht, weil Leverkusen gut dagegengehalten hat. Das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen mehr Ballbesitz haben, dominanter spielen."

© imago images Karim Adeyemi ist zum Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen während der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt worden.

BVB, News: Strafanzeige gegen Nico Schulz

Nico Schulz von Vizemeister Borussia Dortmund droht juristischer Ärger. Eine Ex-Freundin hat Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt gegen den 29-Jährigen gestellt. Das legen WhatsApp-Nachrichten, die der Bild am Sonntag vorliegen und von Schulz und seiner Ex-Freundin stammen sollen, nahe.

Die Dortmunder Staatsanwältin Sonja Frodermann bestätigte dem SID am späten Samstagabend. "Es hat eine Hausdurchsuchung gegeben, und es wurden Speichermedien sichergestellt", teilte die Juristin weiter mit.

BVB, News: Sebastian Kehl kündigt Transfer an

Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem 1:0-Sieg gegen Leverkusen einen weiteren Transfer angekündigt. "Ich denke zeitnah. Wir sind zielführend unterwegs. Wir werden in den nächsten Tagen Klarheit haben", erklärte Kehl am Sky-Mikrofon und fügte an: "Das, was wir machen, wird passen."

BVB, News: Verdächtiges Fahrzeug vor BVB-Stadion

Ein verdächtiges Auto am Signal-Iduna-Park hat beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (1:0) für große Aufregung gesorgt. Die Polizei bemerkte am Samstag gegen 18.40 Uhr ein Fahrzeug mit laufendem Motor auf einem nahen Parkplatz, im Innenraum fanden sich gemäß Behörden-Mitteilung vom späten Abend "zwei leere Holster für Schusswaffen".

BVB, News: Fan-Aktion für Ronaldo-Transfer gestartet

Ein Fan von Borussia Dortmund hat auf der Crowdfunding-Plattform Start Next die Fans der Bundesliga und vom BVB aufgerufen, Geld für einen Wechsel Cristiano Ronaldos zu den Schwarz-Gelben zu sammeln. Die angestrebte Summe sind 40 Millionen Euro.

