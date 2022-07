BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl offen für Transfer von Emre Can

Emre Can ist bei Borussia Dortmund offenbar nicht mehr unumstritten. Für Niklas Süle ist der Signal Iduna Park ein "elementarer Grund" für seinen Wechsel und der BVB startet ins Trainingslager. Die wichtigsten News und Gerüchte zur Borussia findet Ihr.

BVB wohl offen für Transfer von Emre Can

Die Zukunft von Emre Can bei Borussia Dortmund ist offenbar alles andere als gesichert. Laut der Bild ist der 29-Jährige bei den Verantwortlichen "nicht mehr unumstritten".

Demnach wären die Dortmunder bereit, den Nationalspieler in diesem Sommer abzugeben, sofern sie ein passendes Angebot bekommen würden. Can steht noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag und ist mit seinem kolportierten Jahressalär von knapp zehn Millionen Euro einer der Top-Verdiener beim BVB.

Aktuell laboriert er an muskulären Beschwerden, wegen der er immer wieder Einheiten verpasst. Zum Start in die neue Saison droht ihm nun ein Bankplatz.

BVB-Neuzugang Niklas Süle: "Gibt kein emotionaleres Stadion"

Niklas Süle hat die Bedeutung des Stadions von Borussia Dortmund für seinen Wechsel von München zum BVB hervorgehoben. "Die Süd ist für mich einer der elementaren Gründe, aus München nach Dortmund zu gehen", sagte er im Interview mit bvb.de.

Der deutsche Nationalspieler absolvierte eines seiner ersten Bundesliga-Spiele im Alter von 17 Jahren für die TSG Hoffenheim im Signal Iduna Park. "Unglaublich, habe ich mir gedacht. Welche Kraft der Fußball hier hat! Es gibt kein emotionaleres Stadion auf der ganzen Welt!", erinnert sich Süle.

BVB startet ins Trainingslager

Der BVB reist am Freitag in die Schweiz. In Bad Ragaz absolviert das Team von Trainer Edin Terzic vom 15. bis 23. Juli ein Trainingslager.

Dabei stehen zwei Testspiele gegen den FC Valencia und FC Villarreal an. Am Donnerstag bestreitet Dortmund ebenfalls noch ein Freundschaftsspiel gegen den SC Verl.

Das Duell mit Verl könnt Ihr heute ab 18 Uhr hier im Liveticker verfolgen.

