BVB, Trainingslager im Sommer 2022: Ort, Datum, Termine, Testspiele, Kader

Borussia Dortmund geht auch in diesem Sommer wieder in ein Trainingslager. Wo und wann dieses abgehalten wird sowie weitere Infos erhaltet Ihr hier.

Borussia Dortmund ist bereits in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 gestartet. Am 27. Juli bat der neue Cheftrainer Edin Terzic zur Leistungsdiagnostik. Noch nicht dabei waren die Neuzugänge Sebastien Haller (Transfer noch nicht offiziell verkündet), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi und Salih Özcan. Sie steigen aber wie auch acht Nationalspieler des BVB erst am 8. Juli ins Teamtraining ein.

Den Feinschliff für die kommende Saison, für die sich der BVB in allen Wettbewerben viel vorgenommen hat, holt sich der BVB auch in diesem Sommer in einem Trainingslager. Zum ersten Pflichtspiel tritt der BVB in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Drittligist 1860 München an.

BVB, Trainingslager im Sommer 2022: Ort, Datum, Termine

Das Trainingslager des BVB im Sommer 2022 findet in Bad Ragaz statt. Das hat Tradition, ist der Vizemeister vom 15. bis 23. Juli doch schon zum zwölften Mal in der Ostschweiz im Grand Resort Bad Ragaz zu Gast.

Da dem BVB ins Trainingslager sicherlich einige Fans nachreisen werden, gibt es fünf öffentliche Trainingseinheiten - am Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, Sonntag, 17. Juli (jeweils ca. 16 Uhr), Dienstag 19. Juli und Mittwoch, 20. Juli (beide ca. 10.30 Uhr). In den beiden vergangenen Jahren waren öffentliche Trainingseinheiten wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

BVB, Trainingslager im Sommer 2022: Testspiele

Im Laufe des Trainingslagers bestreitet der BVB zwei Testspiele: Am Montag, 18. Juli, gegen den FC Valencia und am Montag, 22. Juli, gegen den FC Villarreal.

Anpfiff in der Cashpoint-Arena in Altach (Österreich) ist jeweils um 19 Uhr. Karten für beide Testspiele können unter www.scra.at gebucht werden.

