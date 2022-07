BVB, News und Gerüchte - Sebastien Haller: Marius Wolf hatte Wechsel-Einfluss

Sebastien Haller hat verraten, dass Marius Wolf bei seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund eine Rolle gespielt hat. Leon Goretzka von Meister FC Bayern München rechnet mit Borussia Dortmund als schärfstem Titel-Rivalen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Sebastien Haller: Marius Wolf hatte Wechsel-Einfluss

Sebastien Haller hat verraten, dass Marius Wolf bei seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund eine Rolle gespielt hat. "Er war ein guter Vermittler, da er mir oftmals Nachrichten geschickt hat und wir auch ein paar Mal gesprochen haben", sagte Haller den klubeigenen Medien. "Ich freue mich darauf, ihn zu sehen und mit ihm zusammenzuspielen."

In der Saison 2017/18 spielten Haller und Wolf gemeinsam für Eintracht Frankfurt. Haller verließ den Klub 2019 zu West Ham United, ehe er nun über die Zwischenstation Ajax in Dortmund landete. Er kostete eine Ablösesumme in Höhe von 31 Millionen Euro und unterschrieb bis 2026.

Wolf wechselte 2018 für fünf Millionen Euro nach Dortmund, wurde dann aber an Hertha BSC und den 1. FC Köln verliehen. In der vergangenen Saison machte er 27 Bundesligaspiele für den BVB, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen.

BVB: Leon Goretzka lobt Borussia Dortmund

Leon Goretzka von Meister FC Bayern München rechnet in der kommenden Saison mit Borussia Dortmund als schärfstem Titelrivalen. "Sie werden sicherlich wieder unser Hauptkonkurrent sein", sagte er der SportBild.

Lobend hervor stellte Goretzka das Dortmunder Vorgehen auf dem Transfermarkt: "Dortmund macht meiner Meinung nach seit Jahren einen großartigen Job: Sie schafen es immer wieder, Weltklasse-Spieler zu entwickeln, zu verkaufen und neue zu scouten." In diesem Sommer verpflichtete der BVB bisher Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Salih Özcan.

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht