BVB, News und Gerüchte: Terzic nach Testspielpleite angefressen - Dortmund holt schwedisches "Monster"

BVB-Trainer Edin Terzic zeigte sich nach der verpatzten Generalprobe vor dem DFB-Pokal angefressen. Der Coach verriet aber auch, wer neuer dritter Kapitän in der Saison sein wird. Außerdem holen die Borussen einen schwedischen Youngster in den Ruhrpott.

News und Gerüchte zum BVB vom Vortag findet Ihr hier.

BVB: Trainer Terzic nach Niederlage angefressen

Es ist noch Sand im Getriebe beim BVB. Am Freitagabend setzte es nach dem 1:3 gegen Valencia auch gegen VIllarreal eine 0:2-Niederlage. Die Generalprobe vor dem Pokalspiel bei 1860 München ging gehörig in die Hose.

Auch Trainer Terzic war wenig begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft. "Was uns nicht gut gefallen hat, war, dass wir aus den vielen Balleroberungen wenig Torchancen erzielen konnten. Wir haben es viel zu kompliziert zu Ende spielen wollen. Wir wollten die sexy Lösung statt der einfachen. Das Gegentor kurz vor der Pause war dann brutal ärgerlich", analysierte Terzic nach dem Spiel.

Gerard Moreno hatte das gelbe U-Boot kurz vor der Pause in Führung geschossen, Samu Chukwueze legte nach 66 Minuten nach. "In der zweiten Hälfte wurden wir dann unsauber, haben viele Bälle abgegeben. Wenn du das tust, musst du bereit sein zu sprinten - und dann fehlen dir irgendwann die Körner."

Hier gibt es alles Wichtige zur Partie gegen Villarreal noch einmal im Liveticker zum Nachlesen!

BVB holt schwedischen U-Nationalspieler William Rashidi

Borussia Dortmund investiert weiter in die Zukunft. Wie der Verein bekannt gab, wird William Rashidi zur U19 der Schwarz-Gelben wechseln. Der 16-Jährige kommt aus der U17 des schwedischen Klubs AIK Solna und hat in Dortmund einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Laut Aftonbladet lehnte Rashidi einen Profivertrag in Schweden ab und geht lieber in die Jugend des BVB. Der 16-Jährige spielt vornehmlich auf dem rechten Flügel, dabei kann er defensiv als auch offensiv eingesetzt werden. Er gilt als eines der größten Talente des Landes.

Eine Quelle des Aftonbladets beschreibt Rashidi wie folgt: "Er ist stark wie ein Monster und hat ein gutes Spielverständnis." Die U19 des BVB postete auf Instagram bereits ein Bild mit dem Neuzugang.

BVB: Jude Bellingham wird zum dritten Kapitän befördert

Große Ehre für Jude Bellingham. Der englische Teenager trug bei der 0:2-Testspielniederlage gegen Villarreal in der zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde, nachdem Marco Reus und Mats Hummels zur Pause ausgewechselt wurde. "Jude ist unser neuer dritter Kapitän", stellte Trainer Edin Terzic nach dem Spiel klar.

Laut Terzic bringe der 19-Jährige alle Anlagen mit, auch wenn er in der Vergangenheit immer mal wieder auf dem Feld mit Mitspielern aneinandergeriet - wie zum Beispiel im Europa-League-Spiel gegen die Rangers, als er Nico Schulz zusammenstauchte.

"Wir haben bei ihm noch einige Themen", schob auch Terzic nach, der vor der Ernennung mit Bellingham über diese Dinge gesprochen habe. Solche Dinge sind in Zukunft zu unterlassen und er solle sich mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren.

BVB: England-Juwel Carney Chukwuemeka will nach Dortmund

Vor einigen Wochen wurde berichtet, dass sich der BVB Carney Chukwuemeka von Aston Villa beschäftigen würde, inzwischen ist laut Mundo Deportivo auch der FC Barcelona am 18-Jährigen dran.

Laut Sky Sports würde der Mittelfeldspieler aber eher einen Wechsel nach Deutschland bevorzugen und liebend gerne mit dem BVB verhandeln. Allerdings ist wohl das Interesse der Schwarz-Gelben am englischen U19-Nationalspieler erloschen.

Chukwuemeka hat in Birmingham noch einen Vertrag bis 2023, welchen er aber laut Sky nicht verlängern könnte. Neben Barca sollen noch diverse andere Premier-League-Klubs den Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben, im Raum steht eine Ablöse von 20 Millionen Euro. In der Vorsaison kam Chukwuemeka in Englands höchster Spielklasse elfmal zum Einsatz.

© getty Carney Chukwuemeka ist auf der Acht zuhause.

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht