BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund legt wohl drei weiteren Stars Wechsel nahe

Neben Nico Schulz haben drei weitere Stars offenbar keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund. BVB-Kapitän Marco Reus warnt vor einem womöglich holprigen Saisonstart. Alle wichtigen News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, Gerüchte: Drei weitere Stars sollen gehen

Der BVB hat offenbar drei weitere Stars auf seine Streichliste hinzugefügt. Neben Nico Schulz sollen laut Sky auch Manuel Akanji, Thorgan Hazard und Julian Brandt den Verein verlassen. Demnach wurde allen drei mitgeteilt, dass sie in den Planungen für die kommende Saison keine tragende Rolle spielen und die Borussia bei einem passenden Angebot verlassen dürfen.

Spekulationen über einen Wechsel von Akanji kursieren schon länger, bislang hat der 26 Jahre alte Verteidiger aber noch keinen neuen Verein gefunden, zwischenzeitlich wurde Inter Mailand als Interessent gehandelt. In der internen Rangordnung haben die Neuzugänge Niklas Süle und Nico Schlotterbeck den Schweizer verdrängt, dessen Arbeitspapier 2023 ausläuft.

Brandt (26) und Hazard (29) stehen noch bis 2024 in Dortmund unter Vertrag, vor drei Jahren wechselten sie für jeweils 25 Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben. Zwar erhielt das Duo in der vergangenen Saison regelmäßig Einsatzzeiten, die Erwartungen konnten sie jedoch nicht vollends erfüllen. Brandt hat dennoch seine erfolgreichste Saison im BVB-Trikot hinter sich (neun Treffer in 40 Pflichtspielen), Hazard erzielte sechs Tore in wettbewerbsübergreifend 30 Einsätzen.

© getty Julian Brandt spielt in den Planungen des BVB offenbar keine prominente Rolle mehr.

BVB, News: Marco Reus warnt vor holprigem Saisonstart von Borussia Dortmund

Knapp drei Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hat BVB-Kapitän Marco Reus aufgrund der relativ kurzen Vorbereitungszeit und der vielen Neuzugänge vor einem möglicherweise holprigen Saisonstart gewarnt. "Das wird am Anfang nicht immer optimal aussehen", sagte der 33-Jährige im Anschluss an den 5:0-Testspielsieg gegen den SC Verl am Donnerstag bei Sky.

"Umso wichtiger ist es, dass die Ergebnisse stimmen und dann im Nachhinein das Spielerische hinzukommt", führte Reus weiter aus, der die Marschroute für das am Freitag beginnende Trainingslager in Bad Ragaz vorgab: "Wir wissen, dass wir wenig Zeit haben, deshalb muss alles sehr, sehr schnell funktionieren."

Beim Sieg gegen Verl machte unter anderem Youssoufa Moukoko mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam, viele der Neuzugänge kamen allerdings noch nicht zum Einsatz. Süle oder auch Angreifer Sebastien Haller werden voraussichtlich erst in den Testspielen im Trainingslager (18. Juli gegen Valancia und 22. Juli gegen Villareal) auf dem Rasen stehen.

Dortmunds Trainingslager geht bis zum 23. Juli. Am 29. Juli steht die erste Runde im DFB-Pokal gegen 1860 München auf dem Programm, am 6. August beginnt für die Borussia die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Anschließend muss der BVB gegen Freiburg, Bremen, Hertha und Hoffenheim ran.

BVB, News: Ballack kritisiert Dortmunds Transferpolitik

Ex-Nationalspieler Michael Ballack sieht im BVB auch in der kommenden Spielzeit keinen ernstzunehmenden Konkurrenten für den FC Bayern München im Rennen um die deutsche Meisterschaft. "Das Verhältnis von Anspruch - Meister werden - und Mentalität - es jede Woche zeigen - stimmt nicht", sagte Ballack dem kicker.

Auch die Transferpolitik sieht der 45-Jährige kritisch. "Sie holen eher junge Spieler, die noch nicht fertig sind, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung." Die komplette News lest Ihr hier.

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht