Michael Ballack kritisiert BVB-Transferpolitik und sieht Bayern als Titelfavorit

Michael Ballack sieht auch in der kommenden Saison keine ernsthafte Konkurrenz für Serienmeister FC Bayern München. Selbst Borussia Dortmund ist für den Ex-Nationalspieler trotz der Neuverpflichtungen in diesem Sommer kein ernstzunehmender Titelkandidaten.

"Das Verhältnis von Anspruch - Meister werden - und Mentalität - es jede Woche zeigen - stimmt nicht", sagte Ballack dem kicker. Mit Blick auf die Transferpolitik kritisierte der früherer Kapitän der deutschen Nationalmannschaft: "Sie holen eher junge Spieler, die noch nicht fertig sind, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung."

Jude Bellingham klammerte Ballack, der ab der kommenden Saison als Experte für DAZN im Einsatz sein wird, explizit aus. Dennoch meinte er: "Diesen Schritt, vom Talent zum Topspieler, auch was die Mentalität angeht, den haben viele Spieler nicht geschafft. Deshalb verlieren sie auch mal gegen Hertha oder Bochum - und gegen München. Bayern spielt 80 Prozent der Saison im dritten Gang und wird Meister - das kann doch nicht sein!"

Neben Königstransfer Sebastien Haller (28), der den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland ersetzen soll, holten die Dortmunder in diesem Sommer Nationalspieler Karim Adeyemi (20/RB Salzburg), sowie das DFB-Duo Nico Schlotterbeck (22/SC Freiburg) und Niklas Süle (26/Bayern München), zudem kommen der Sechser Salih Özcan (24) vom 1. FC Köln sowie die Ersatztorhüter Marcel Lotka (21/Hertha BSC) und Alexander Meyer (31/Jahn Regensburg).

Dortmund müsse laut Ballack bereit sein, "jedes Spiel im sechsten Gang zu fahren. Ich erwarte da schon, dass der BVB mal von der Mentalität und der Konzentration her auf Augenhöhe ist."

Ballack spricht sich für Playoffs in der Bundesliga aus

Generell fehlt Ballack bei den Topklubs der Bundesliga die Ernsthaftigkeit in der Zielformulierung, wenn es um das Thema Meisterschaft geht. "Ist der Gedanke wirklich da, dem FC Bayern vollumfänglich Konkurrenz zu bieten? Wer will Bayern ernsthaft stoppen? Wer geht dafür ins finanzielle Risiko, auch wenn das Druck erzeugt? Wer ist bereit, diese Drucksituation einzugehen und sich mit Niederlagen auseinanderzusetzen? Auf dem Level sehe ich keinen."

Nach zehn Meistertiteln in Serie ist der FC Bayern auch in der kommenden Saison für Ballack der klare Favorit auf den Titelgewinn in der Bundesliga. "Der Kader ist immer noch der stärkste in der Liga", 45-Jährige, "Bayern hat die Erfahrung und das Selbstverständnis, Meister zu werden."

Für mehr Spannung im Titelrennen brachte Ballack erneut die Idee von Playoffs ins Spiel: "Playoff-Spiele sorgen für mehr Spannung, das sehen wir in Amerika. Es wäre hilfreich, darüber nachzudenken, auch im Sinne der Fans." Es wäre seiner Meinung nach nur logisch, "über Attraktivitätsverbesserungen nachzudenken".