BVB - News und Gerüchte: Bankdrücker Mats Hummels begeistert Edin Terzic

Bei Borussia Dortmund feiert Trainer Edin Terzic seinen Routinier Mats Hummels, den er beim ersten Pflichtspiel der Saison auf die Bank gesetzt hat. Großer Freude ist dagegen ein Hummels-Vertreter. Und: Der BVB bekommt "Besuch" im Signal-Iduna-Park. Dies und mehr in den News und Gerüchten zum BVB.

BVB, News: Nico Schlotterbeck vernarrt in den BVB

Nico Schlotterbeck feierte beim 3:0 gegen den TSV 1860 München ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt für Borussia Dortmund. Nach dem Erstrunden-Auftritt des BVB im DFB-Pokal wurde der Ex-Freiburger mit viel Lob überschüttet - gerade in den sozialen Medien war die Begeisterung für den Nationalspieler groß.

Eine Begeisterung, die Schlotterbeck teilt. Nach dem Sieg in Dortmund frohlockte Schlotterbeck, dass er nun für den BVB spielt: "Ich kann von mir sagen, dass ich total Bock auf den Verein habe. Wir haben eine starke Vorbereitung gehabt und ich glaube, dass wir schon sehr fit sind." Diesen "totalen Bock" äußerte Schlotterbeck auch schon bei seiner Vorstellung - das geht also so weiter.

BVB: Die Neuverpflichtungen von Borussia Dortmund im Überblick

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Sebastien Haller Angriff Ajax Amsterdam 31 Mio. Euro Karim Adeyemi Angriff RB Salzburg 30 Mio. Euro Nico Schlotterbeck Innenverteidiger SC Freiburg 20 Mio. Euro Salih Özcan Mittelfeld 1. FC Köln 5 Mio. Euro Niklas Süle Innenverteidiger FC Bayern München ablösefrei Marcel Lotka Torwart Hertha BSC ablösefrei Alexander Meyer Torwart Jahn Regensburg ablösefrei

BVB, News: Sonderlob für Mats Hummels

Schlotterbeck spielte, Mats Hummels erst einmal nicht. Ging man vor dem Gastspiel beim TSV 1860 München noch von einer Dreierkette aus, in der Mats Hummels neben Schlotterbeck und Niklas Süle spielt, stellte Trainer Edin Terzic eine Viererkette auf, in der nur Süle und Schlotterbeck spielten - und Hummels erst einmal draußen blieb.

Der langjährige Abwehrchef des BVB kam dann erst zur Pause für Süle und erntete für seinen 45-Minuten-Auftritt viel Lob von seinem Trainer. "Er ist in der zweiten Halbzeit reingekommen und hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Er war sofort da, sehr präsent, sehr zweikampfstark, sehr klar im Passspiel. So stellen wir uns das vor", so Terzic.

Süles Auswechslung habe etwas damit zu tun gehabt, dass der Ex-Münchener laut Terzic "ein bisschen was im vorderen Oberschenkel gespürt" habe. Terzic weiter: "Und das ist halt der Luxus, den wir haben, dass wir kein Risiko mehr eingehen müssen, sondern mit Mats Hummels qualitativ ohne Verluste jemanden einwechseln können." Hummels würde aber doch lieber von Anfang an spielen.

Noten zum BVB-Sieg: Moukokos Bewerbung für einen neuen Stürmer © getty 1/17 Borussia Dortmund spaziert locker in die zweite Runde des DFB-Pokals. Beim 3:0 im Gastspiel gegen den TSV 1860 München spielt vor allem ein Angreifer überragend auf, während am jüngsten BVB-Profi das Spiel komplett vorbeiläuft. Die Noten des Spiels. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Hatte seine erste torwarttypische Aktion erst in der 34. Minute, als Albion Vrenezi über die linke Seite einen flachen Ball hereingab. Mehr gab es für den Schweizer aber dann nicht mehr zu tun. Note: 3,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Begann anfangs etwas unsicher, fabrizierte den einen oder anderen schlampigen Pass, kam dann aber immer besser in Fahrt. Hatte dann auch den schnellen Vrenezi gut unter Kontrolle. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: In der aus München gewohnten Viererkette eine sichere Bank, ohne Fehler und mit einem sicheren Passspiel im Aufbau. Defensiv selten bis nie gefordert. Blieb für Mats Hummels zur Pause in der Kabine. Note: 3. © imago images 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Hatte die meisten Ballaktionen beim BVB, was sicherlich der Abfolge im Aufbau geschuldet ist. Schaltete sich, wenn Platz da war, auch mal in der Offensive ein. Defensiv wie Süle wenig gefordert. Note: 3. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Lange wurde spekuliert, ob er bleibt oder geht, aber wie wichtig er ist, weil er immer ein Mindestniveau abruft, bewies er wieder in München. Beim 2:0 ging der erste Ball von ihm aus, auch ansonsten munter unterwegs. Note 2,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Wie hat dieser Junge eigentlich den Urlaub verbracht? So ohne nichts tun? Wieviel Energie er hat, zeigte er auch gegen 1860. Kein Zweikampf, kein Laufweg zu wenig. Bei seinem Tor zum 2:0 an vorderster Front. Note: 2. © imago images 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Bellingham tobte sich aus, Dahoud war eher die ordnende Hand. Aber genauso bissig wie sein Nebenmann, gewann die Zweikämpfe und verlagerte immer wieder mit guten, vertikalen Bällen. Guter Schuss noch (80.). Note: 2,5. © imago images 9/17 KARIM ADEYEMI: Wie man ihn aus Salzburg kennt – viel unterwegs, sehr schnell. Vor allem vor der Pause. Auffällig wie gut er schon mit Reus und Malen harmonierte, immer wieder die Räume suchte. Bei seinem 3:0 stand er abseits, aber Tor ist Tor. Note: 2,5. © imago images 10/17 MARCO REUS: Hinter ihm ein 19-Jähriger, vor ihm ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger. Papa Reus (33) durfte trotzdem Spaß haben, verteilte die Bälle nach Belieben und bereitete gekonnt das 3:0 vor. Sein 4:0 kurz vor Schluss war leider abseits. Note: 3. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Nahm Christopher Lannert die komplette Lust am Fußballspielen, sodass ihn 60-Trainer Köllner nach 20 Minuten auswechseln musste. Bis dahin hatte Malen schon ein Tor gemacht, danach noch an zwei Toren beteiligt. Überragendes Spiel. Note: 1. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Klar stand 1860 tief, aber während die anderen Spieler Lösungen fanden und zur Pause ein 3:0 bejubelten, hatte Moukoko bis dahin nur sieben Ballkontakte. Wie ein Bewerbungsspiel für einen neuen Stürmer. Note: 4,5. © getty 13/17 MATS HUMMELS: Bekam etwas überraschend nur einen Bankplatz im ersten Pflichtspiel der Saison. Nach der Pause kam er dann für Süle aus der Kabine. Gab manchmal den Libero, wenn alle anderen aufrückten. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 65. Minute für den starken Malen und hatte durchaus die Absicht, den Einsatz für weitere Empfehlungen zu nutzen, aber da das Gesamttempo nach unten ging, war nicht mehr so viel Platz. Note: 3,5. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: Kam in der Schlussviertelstunde für Adeyemi und hatte gleich mal einen ordentlichen Sprint drin, aber für viele Auffälligkeiten war der Rahmen nicht mehr gegeben. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARIUS WOLF: Kam in der 76. Minute für Meunier und durfte die rechte Abwehrseite ein paar Minuten weiterverwalten. Keine Auffälligkeiten auch bei ihm. Keine Bewertung. © imago images 17/17 EMRE CAN: Ersetzte in der 83. Minute Dahoud für die Schlussphase und übernahm dessen Part im Zentrum. Hatte deutlich spannendere Fußballabende. Keine Bewertung.

BVB, News: U23 muss länger im Signal-Iduna-Park spielen

Normalerweise spielt die U23 von Borussia Dortmund im Stadion Rote Erde - allerdings stehen dort gerade Umbauarbeiten an und eine Rückkehr der U23 steht unplanmäßig noch in den Sternen. Normalerweise sollte die Drittliga-Truppe des BVB im August ins Stadion zurückkehren, doch daraus wird nichts.

Ein Baugrundgutachter hat laut den Ruhr Nachrichten festgestellt, dass unterhalb des Spielfelds deutlich mehr Hohlräume vorhanden sind als ursprünglich angenommen. Das heißt: Das Ausfüllen wird länger dauern. "Auf Grundlagen der aktuellen Erkenntnisse wird der bisherige Zeitplan leider nicht zu halten sein. Es ist mit einer Verlängerung der Bauzeit für Erkundungs- und Sicherheitsmaßnahmen von mindestens drei Monaten zu rechnen", teilte die Stadt Dortmund mit.

Das bedeutet, dass die U23 nicht nur in ihren ersten beiden Heimspielen gegen den FC Ingolstadt (7. August) und Rot-Weiss Essen (13. August) in den Signal-Iduna Park ausweichen müssen, sondern auch gegen den SC Freiburg II (28. August) und den VfB Oldenburg (10. September). Dauert es länger, könnte es schwierig werden.