BVB, News und Gerüchte: Raphael Guerreiro wurde wohl FC Barcelona angeboten

Raphael Guerreiro wurde offenbar dem FC Barcelona angeboten. Axel Witsel spricht über seine Zeit bei Dortmund und Ansgar Knauff ist vor dem Europa-League-Finale mit Eintracht Frankfurt auf Revanche aus. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Guerreiro wurde wohl dem FC Barcelona angeboten

Raphael Guerreiro ist seit 2016 bei Borussia Dortmund. Seine Zeit beim BVB könnte allerdings bald enden. Laut Mundo Deportivo haben die Schwarz-Gelben den Portugiesen beim FC Barcelona angeboten. Die Katalanen suchen wohl nach einer Alternative für Jordi Alba. Laut dem Bericht soll eine Ablösesumme von acht bis zehn Millionen Euro im Gespräch sein. Schon 2016 und 2020 war Barca wohl an Guerreiro interessiert.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft 2023 aus und der BVB würde so verhindern, dass der Linksverteidiger ohne Gegenwert davonzieht. Guerreiro stand in der aktuellen Spielzeit in 22 Bundesliga-Partien auf dem Feld und verbuchte sieben Torbeteiligungen. Seine wechselhaften Leistungen stehen allerdings quasi sinnbildlich für die Saison des BVB.

Fettes Transfer-Plus: Dieser BVB-Deal fliegt unter dem Radar © getty 1/28 Mit Erling Haaland verliert der BVB im Sommer mal wieder seinen besten Spieler. Das wirkt sich aber auch auf den Geldbeutel aus. Ein weiterer Beweis dafür, dass Dortmund über ein hervorragendes Gespür bei Talenten verfügt. © getty 2/28 Seit der Meisterschaft 2012 hat die Borussia vor Haaland bereits viermal einen riesigen Gewinn mit Spielern erzielt, die vor dem 25. Lebensjahr ins Ruhrgebiet wechselten. Fehlgriffe dieser Art gab es jedoch auch. SPOX gibt einen Überblick. © getty 3/28 Pierre-Emerick Aubameyang: Kam 2014 im Alter von 24 Jahren für 13 Millionen Euro von AS Saint-Etienne und ging 2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. Transferbilanz: +50,75 Millionen Euro - alle Zahlen stammen von Transfermarkt.de © getty 4/28 Aubameyang traf in 213 Pflichtspielen 141-mal für den BVB. Zudem lieferte er 36 Assists. Allerdings fiel er auch negativ auf, insgesamt wurde er dreimal suspendiert. Letztlich streikte er sich mehr oder weniger von Dortmund weg. Heute kickt er für Barca. © getty 5/28 Christian Pulisic: Kam 2015 im Alter von 16 Jahren ablösefrei von PA Classics (USA) und ging 2019 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea. Transferbilanz: +64 Millionen Euro © getty 6/28 Schaffte unter Thomas Tuchel seinen Durchbruch und sollte eine steile Karriere hinlegen. Bereits mit 17 war er fester Teil des Kaders. Mit den Wechselgerüchten wurden auch seine Leistungen schlechter. Chelsea verlieh ihn noch ein halbes Jahr an den BVB. © getty 7/28 Ousmane Dembele: Kam 2016 im Alter von 18 Jahren für 12 Millionen Euro von Stade Rennes und ging 2017 für 140 Millionen Euro zum FC Barcelona. Transferbilanz: +128 Millionen Euro © getty 8/28 Mehr Gewinn innerhalb eines Jahres geht eigentlich nicht! Gegen Ende seiner einzigen BVB-Saison forcierte er seinen Wechsel mit einem Streik, nachdem er von Barcas Interesse erfuhr. Ein unrühmlicher Abschied, finanziell aber für beide Parteien gut. © getty 9/28 Jadon Sancho: Kam 2017 im Alter von 17 Jahren für 20,59 Millionen Euro (inklusive Boni) von Manchester City (U18) und ging 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Transferbilanz: +64,41 Millionen Euro © getty 10/28 Es dauerte nicht lange, bis er Fußball-Deutschland in seinen Bann zog. Schnell machten sich Gerüchte breit. Eigentlich wollte der Engländer schon ein Jahr früher gehen, dem Wunsch schob der BVB aber einen Riegel vor. Bei United ist er noch auf Formsuche. © getty 11/28 Erling Haaland: Kam 2020 im Alter von 19 Jahren für 20 Millionen Euro von RB Salzburg und geht 2022 für 60 Millionen Euro zu Manchester City. Transferbilanz: +40 Millionen Euro © getty 12/28 Schnell war klar, dass der Norweger für den BVB auf Dauer nicht zu halten sein wird. 85 Tore in 88 Spielen sprechen für sich. Nach monatelangen Spekulationen ist nun klar: Haaland wechselt im Sommer zu ManCity. Und Dortmund hat Geld für neue Talente. © imago images 13/28 Zwischenfazit: Bei allen fünf aufgezählten Spielern hat der BVB wahrlich ein Goldenes Händchen bewiesen. Sportlich brachte jeder von ihnen Mehrwert, finanziell sowieso. Da lassen sich die nervigen Zukunftsfragen auch aushalten. © getty 14/28 Weiteres Positivbeispiel - Julian Weigl: Kam 2015 im Alter von 19 Jahren für 2,5 Millionen Euro von 1860 München und ging 2020 für 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Transferbilanz: +17,5 Millionen Euro © getty 15/28 Fliegt in dieser Liste etwas unter dem Radar, trotzdem kann sich dieses Geschäft sehen lassen! Weigl erfüllte seine Aufgabe im zentralen Mittelfeld meist gut. Nach einer etwas schwächeren Saison schlug Benfica zu - und zahlte gut. © getty 16/28 Negativbeispiele - Emre Mor: Kam 2016 im Alter von 18 Jahren für 9,75 Millionen Euro von Nordsjaelland und ging 2017 für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo. Transferbilanz: +3,25 Millionen Euro © getty 17/28 Klar, auch hier hat der BVB am Ende Geld dazugewonnen. Das rechtfertigt aber nicht die Probleme, die Dortmund mit dem einstigen "türkischen Messi" hatte. Immer wieder legte er ein Fehlverhalten an den Tag. Letztlich erfüllte man ihm seinen Wechselwunsch. © getty 18/28 Jeremy Toljan: Kam 2017 im Alter von 23 Jahren für 7 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim und ging 2021 für 3,5 Millionen Euro zu US Sassuolo. Transferbilanz: -3,5 Millionen Euro © getty 19/28 Nur 23-mal stand der Rechtsverteidiger in anderthalb Jahren für den BVB auf dem Platz. Es folgten Leihen zu Celtic Glasgow und Sassuolo. Die Italiener verpflichteten ihn nach guten Leistungen fest. So blieb es "nur" bei einem kleinen Minus-Geschäft. © getty 20/28 Maximilian Philipp: Kam 2017 im Alter von 23 Jahren für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg und ging 2019 für 20 Millionen Euro zu Dynamo Moskau. Transferbilanz: 0 Millionen Euro © getty 21/28 Immerhin elf Tore und acht Assists steuerte Philipp in zwei Spielzeiten bei. Bis auf ein paar wenige Ausreißer zeigte er aber nicht das vom BVB angestrebte Niveau. Am Ende kann sich Dortmund glücklich schätzen, dass die Kohle in Russland locker sitzt. © imago images 22/28 Sergio Gomez: Kam 2018 im Alter von 17 Jahren für 3 Millionen Euro vom FC Barcelona (U19) und ging 2021 für 2,25 Millionen Euro zum RSC Anderlecht. Transferbilanz: -0,75 Millionen Euro © imago images 23/28 Der offensive Mittelfeldspieler konnte sich nie durchsetzen beim BVB, nur dreimal stand er für die Profis auf dem Platz. Nach einer zweijährigen Leihe zu Huesca wechselte er nach Belgien. Ein Missverständnis, wenn auch kein allzu teures. © getty 24/28 Leonardo Balerdi: Kam 2019 im Alter von 19 Jahren für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors und ging 2021 für 11 Millionen Euro zu Olympique Marseille. Transferbilanz: -4,5 Millionen Euro © getty 25/28 Von dem Innenverteidiger erhofften sich die Dortmunder viel, Balerdi konnte den Erwartungen aber nie gerecht werden. Nur acht Spiele bestritt er für die Profis. Die Konkurrenz war zu stark. Nach einer einjährigen Leihe wechselte er fest nach Marseille. © getty 26/28 FAZIT: Richtig große Verluste machte der BVB mit seinen verpflichteten Talenten im Verhältnis zu den ganz dicken Fischen nie. Das Transfermodell funktioniert offensichtlich - und wird auch beibehalten. © getty 27/28 Die Sommer-Transfers Karim Adeyemi (30 Millionen Euro pus Boni) und Nico Schlotterbeck (20 Millionen Euro plus Boni) könnten die nächsten sein, die den BVB erst zum Erfolg führen und dann gewinnbringend verkauft werden. © getty 28/28 Mit Jude Bellingham spielt außerdem seit 2020 eines der größten Talente der Welt beim BVB. Der Engländer kam für 25 Millionen Euro aus Birmingham. Bei einem Verkauf, der derzeit kein Thema ist, kommt wohl mindestens das Vierfache zurück in die Kassen.

BVB, News: Witsel: "Ich weiß nicht, ob ich so eine Atmosphäre je wieder erleben werde"

Axel Witsel wird den BVB nach der Saison verlassen. Nun hat der Belgier sich bei Sport1 zu der Dortmund-Zeit geäußert. "Der Verein hat mir die Chance gegeben, aus China zurückzukehren und auf höchstem Level zu spielen. Dafür bin ich vor allem Michael Zorc, der mich hier hergeholt hat, dankbar," so Witsel.

Gerade mit Marco Reus scheint sich der 33-Jährige gut verstanden zu haben. "Es waren vier wunderbare Jahre hier und ich habe das Gefühl, Teil der BVB-Familie zu sein. Ich habe nur gute Erinnerungen. Marco Reus war für mich sehr wichtig - vor allem in den ersten Jahren. Ich werde ihn vermissen, aber wir werden in Kontakt bleiben."

An seine BVB-Zeit wird er wohl immer positiv zurückdenken. "In Erinnerung wird mir mein erstes Tor in der Bundesliga bleiben. Das war ein schönes Fallrückzieher-Tor gegen Leipzig. Auch die Fans werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich je wieder so eine verrückte Atmosphäre wie bei unseren Heimspielen erleben werde."

BVB, News: Knauff durch BVB-Pleite "besonders motiviert"

Die BVB-Leihgabe Ansgar Knauff spielt derzeit bei Eintracht Frankfurt um den Titel der Europa League. Im Finale am 18. Mai in Sevilla geht es gegen die Glasgow Rangers. Das ist der Verein, der Borussia Dortmund zuvor aus dem Wettbewerb warf. Für den Rechtsaußen, der bis zu seinem Wechsel in der Winterpause beim BVB nur sporadisch zum Einsatz gekommen war, ist das etwas Besonderes. "Durch ihren Sieg gegen Dortmund habe ich noch mehr Motivation", verriet Knauff bei einer Medienrunde.

Der 20-Jährige stand in allen sechs Europa-League-Spielen seit seinem Wechsel nach Hessen in der Startelf und erzielte sowohl im Viertelfinale gegen den FC Barcelona wie auch im Halbfinale gegen West Ham United je ein Tor.

Marwin Hitz verlässt den BVB: "Neue Herausforderung"

Torhüter Marwin Hitz verlässt zum Ende der Saison Borussia Dortmund. Das gab der Schweizer am Samstagvormittag bei Instagram bekannt. Hitz war vor vier Jahren vom FC Augsburg zum BVB gewechselt. Bei seinem größten Erfolg mit dem Klub feierte Hitz den DFB-Pokalsieg 2021. "Vier Jahre in Schwarz-Gelb! Auch wenn es mir nicht leicht gefallen ist, habe ich mich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen", schrieb Hitz.

Der Vertrag des Vertreters und Landsmanns von Stammkeeper Gregor Kobel läuft eigentlich noch bis 2023. Im März hatte bereits die frühere Nummer eins Roman Bürki mitgeteilt, dass er den BVB im Sommer verlässt und zu St. Louis City SC aus der MLS geht. Bürki, ebenfalls Schweizer, war auch bis 2023 an den BVB gebunden. Der Vertrag wird aufgelöst.

Bundesliga: Tabelle vor dem 34. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 95:35 60 76 2. Borussia Dortmund 33 83:51 32 66 3. Bayer Leverkusen 33 78:46 32 61 4. RB Leipzig 33 71:36 35 57 5. Freiburg 33 57:44 13 55 6. Union Berlin 33 47:42 5 54 7. Köln 33 51:47 4 52 8. Hoffenheim 33 57:55 2 46 9. Mainz 05 33 48:43 5 45 10. Borussia M'gladbach 33 49:60 -11 42 11. Bochum 33 36:49 -13 42 12. Eintracht Frankfurt 33 43:47 -4 41 13. Wolfsburg 33 41:52 -11 41 14. Augsburg 33 37:55 -18 35 15. Hertha BSC 33 36:69 -33 33 16. Stuttgart 33 39:58 -19 30 17. Arminia Bielefeld 33 26:52 -26 27 18. Greuther Fürth 33 27:80 -53 18