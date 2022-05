Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 32. Spieltags treffen heute in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig aufeinander. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das heutige Montagsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig live verfolgen!

Zwei Spiele des 32. Spieltags in der Bundesliga stehen noch aus: Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen. Im Normalfall wären diese beiden Spiele am gestrigen Sonntag über die Bühne gegangen. Da gestern jedoch der 1. Mai, der Tag der Arbeit, war, wurden auf Wunsch der Sicherheitsbehörden die Partien auf den heutigen Montag (2. Mai) verlegt. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig begegnen sich also um 20.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Während die Gladbacher keine Chance mehr auf die Europa-Plätze haben, geht es bei den Roten Bullen um die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison. Aktuell sind die Sachsen auf Rang fünf der Bundesliga. Auf Rang vier, dem ersten Champions-League-Starterplatz, auf dem der SC Freiburg liegt, fehlt lediglich ein Punkt. Mit einem Sieg wäre man also wieder an den Breisgauern vorbei. Je nachdem, was im Parallelspiel zwischen Leverkusen und Frankfurt passiert, vielleicht auch an der Werkself.

Nach dem 1:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers im Halbfinal-Hinspiel der Europa League ist Leipzig voller Selbstvertrauen. Was noch für die Leipziger spricht: Das Duell in der Hinrunde gegen die Fohlen gewannen sie mit 4:1.

© getty RB Leipzig ließ den Gladbachern in der Hinrunde keine Chance.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Obwohl heute Montag ist, handelt es sich bei Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig im Grunde um ein Sonntagsspiel, das verschoben wurde. Da die Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse zur Gänze von DAZN übertragen werden, ist der Streamingdienst auch heute die richtige Anlaufstelle. Die Übertragung geht eine halbe Stunde vor Anpfiff los.

Darum kümmert sich Moderator Christoph Stadtler, aber auch die Reporterin vor Ort Miriam Sinno. Wenn dann die Partie losgeht, meldet sich das Duo, bestehend aus Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth.

Auch das Parallelspiel, das heute Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bestreiten, ist bei DAZN zu sehen - sowohl einzeln als auch als Teil der Bundesliga-GoalZone-Konferenz, die beide Montagsspiele beinhaltet. Außerdem sind bei DAZN auch die Freitagsspiele der Bundesliga sowie zahlreiche Partien aus der Primera Division, Ligue 1, Serie A und Champions League zu sehen.

Welche Sport-Highlights Ihr ebenfalls auf der Plattform vorfinden könnt: die NBA-Playoffs, wöchentliche Wrestling-Events, UFC-Kämpfe, Tennis- und Dartsturniere, Radsport, Motorsport und noch viele weitere Sportarten.

Auf all dies könnt Ihr jedoch nur mit einem DAZN-Abonnement zugreifen. Dieses kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr besitzt kein DAZN-Abo? Dann müsst Ihr trotzdem nicht auf Gladbach - Leipzig verzichten. SPOX tickert die Begegnung nämlich von Anfang bis Ende ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 2. Mai 2022

2. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia-Park (Mönchengladbach) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 32. Spieltag