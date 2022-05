Party-Urlaub nach Mainz-Pleite: Matthäus kritisiert Bayern-Stars und Nagelsmann

Ein Großteil der Mannschaft des FC Bayern München ist nach dem Bundesligaspiel am Samstag zu einem Kurzurlaub auf die Partyinsel Ibiza aufgebrochen. Vereinslegende Lothar Matthäus reagierte darauf mit harscher Kritik.

"Das passt gar nicht, vor allem nach so einem Spiel", sagte TV-Experte Matthäus in der Sendung Sky 90. "Wenn sie gestern gewonnen hätten, würde ich sagen: bleibt drei Tage auf Ibiza."

Der frischgebackene Deutsche Meister FC Bayern verlor am Samstag beim FSV Mainz 05 nach einer über weite Strecken blutleeren Vorstellung mit 1:3.

"Nach diesem Spiel geht das schonmal gar nicht! Nicht nur wegen den Spielern, auch wegen der Außendarstellung des FC Bayern", sagte Matthäus. "Die Bayern-Fans ärgern sich und dann fahren die Spieler in den Urlaub."

Matthäus: Nagelsmann hätte durchgreifen müssen

Von Trainer Julian Nagelsmann hätte sich Matthäus in diesem Zusammenhang ein hartes Durchgreifen gewünscht. "Die freien Tage werden gestrichen nach so einem Spiel", so Matthäus.

Nagelsmann beklagte nach dem Mainz-Spiel mangelnde Leidenschaft seiner Spieler und kündigte an: "Wir sind an einem Punkt, an dem wir etwas verändern müssen."

Den offenbar zuvor vereinbarten Sonderurlaub - trainingsfrei am Sonntag und Montag - tastete der Trainer jedoch nicht an.

© getty Die Bayern-Profis Marc Roca (l.) und Lucas Hernandez feiern die Deutsche Meisterschaft nach dem Sieg gegen Dortmund vor einer Woche.

Wettbewerbsverzerrung? Erneute Kritik droht

Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den bevorstehenden Kurztrip berichtet, der auch von höchster Stelle, von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic, abgesegnet worden war.

Demnach seien nach dem Mainz-Spiel bis auf Manuel Neuer, Kingsley Coman, Sven Ulreich, Thomas Müller, Dayot Upamecano und Bouna Sarr alle Spieler Richtung Ibiza aufgebrochen.

Der Party-Urlaub könnte weitere Kritiker auf den Plan rufen. Für Hertha-Trainer Felix Magath war das bloße Ergebnis des Bayern-Spiels in Mainz schon Anlass genug, um sich Gedanken über eine mögliche Wettbewerbsverzerrung zu machen.