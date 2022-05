In der Bundesliga steigen am Samstagnachmittag im Rahmen des 33. Spieltag vier Begegnungen. SPOX begleitet sie in der Live-Konferenz.

Am 33. Spieltag der Bundesliga werden vier Partien am Samstagnachmittag ausgetragen. Hier gibt es zu den Begegnungen einen Konferenz-Liveticker.

Anstoß Heim Auswärts Spielstand 15.30 Uhr Greuther Fürth Borussia Dortmund 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen 15.30 Uhr SC Freiburg Union Berlin 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg

Bundesliga: Samstagskonferenz am 33. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aber wer trifft eigentlich auf wen? Greuther Fürth empfängt Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim fordert Bayer Leverkusen heraus, dazu stehen sich der SC Freiburg und Union Berlin sowie der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg gegenüber.

Vor Beginn: Am gestrigen Freitagabend wurde er mit dem Duell VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld eröffnet, der 33. Spieltag der Bundesliga. Am heutigen Samstagnachmittag geht es mit den nächsten vier Partien weiter. Anstoß ist wie gewohnt um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker, willkommen zur Samstagskonferenz!

Bundesliga: Samstagskonferenz am 33. Spieltag heute live im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga. Relativ simpel merken kann man sich dabei: Der Streamingdienst ist immer freitags und sonntags im Einsatz, samstags dafür der Pay-TV-Sender.

Heißt: Die heutigen Nachmittagsspiele sowie auch das Abendspiel Hertha BSC gegen Mainz 05 bekommt Ihr live bei Sky zu sehen. Zur Konferenz müsst Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 einschalten, los geht es dort um 15.15 Uhr. Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 2 beim "tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag einstimmen.

Mit Sky Go und Sky Ticket habt Ihr auch die Möglichkeit, die Bundesliga-Spiele mit der Konferenz im Livestream mitzuerleben.

