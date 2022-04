Der BVB muss am Samstag in der Bundesliga gegen Tabellenführer und Angstgegner FC Bayern München ran. Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - SPOX bietet Euch die wichtigsten Infos zur Personalsituation der Schwarz-Gelben.

BVB gegen den FC Bayern München: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Viel kann Borussia Dortmund nicht mehr anrichten, um die zehnte Bayern-Meisterschaft in Folge zu verhindern. Neun Punkte bei noch vier zu spielenden Partien in der Bundesliga sind einfach zu viel, das lässt sich der Serienmeister höchstwahrscheinlich nicht mehr nehmen. Was die Dortmunder jedoch tun können: verhindern, dass der FCB ausgerechnet gegen den schwarz-gelben Rivalen die Meisterschale in die Höhe stemmt.

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund stehen sich nämlich am Samstag, den 23. April, im Rahmen des 31. Spieltags in der Bundesliga gegenüber. Um 18.30 Uhr geht die Partie los. Als Spielstätte dient die Allianz Arena in München.

Favorit auf den Sieg ist der FC Bayern. Obwohl man sich in der Champions League und im DFB-Pokal unerwartet früh verabschieden musste, läuft es immerhin in der Liga, was die Ergebnisse betrifft, weiterhin wie am Schnürchen. Die bislang letzte Pleite liegt bereits mehr als zwei Monate zurück (2:4 gegen den VfL Bochum). Der BVB hingegen musste sich zu Beginn des Monats RB Leipzig mit 1:4 geschlagen geben, darauf folgten immerhin Siege gegen den VfB Stuttgart (2:0) und den VfL Wolfsburg (6:1).

BVB gegen den FC Bayern München: Ausfälle, Kader, Personal

Wie bei den Münchnern gibt es auch in Dortmund im Vergleich zum vergangenen Punktspiel einige Rückkehrer. Thorgan Hazard, Felix Passlack und Raphael Guerreiro werden aller Voraussicht nach beim wichtigen Duell gegen den Rekordmeister im Kader stehen. Hazard verpasste das Wolfsburg-Spiel am vergangenen Wochenende aufgrund von Problemen im Rücken, Guerreiro wegen muskulärer Probleme. Passlacks bisher letzter Einsatz liegt bereits einen Monat zurück, er fehlte ebenfalls wegen einer muskulären Verletzung.

Für Donyell Malen wird es hingegen wohl nicht reichen. Der Stürmer hat seine Sehnenverletzung offenbar noch nicht auskuriert. Auf jeden Fall nicht dabei sein werden Mats Hummels (Muskelverletzung) und Mahmoud Dahoud (Schulterverletzung) sowie Marcel Schmelzer (Knie), Thomas Meunier (Sehnenriss), Mateu Morey (Kreuzbandriss), Giovani Reyna (Muskelverletzung) und Steffen Tigges (Sprunggelenk).

Als wäre das schon nicht genug, ist auch die Besetzung der Torwartposition noch unklar. Die eigentliche Nummer eins, Gregor Kobel, musste das Training am Dienstag nach einem Zusammenprall mit Jude Bellingham angeschlagen (Sprunggelenk) abbrechen. Sein Einsatz ist fraglich. Dan-Axel Zagadou und Marius Wolf waren zudem nicht im Training, die Gründe sind nicht bekannt.

BVB gegen den FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellung

Kobel (Hitz) - Can, Akanji, Zagadou - Wolf, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland

© getty Kann der BVB die Niederlagenserie gegen den FC Bayern beenden?

BVB gegen den FC Bayern München: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Wettbewerb Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund Bayern München 2:3 Supercup 17.08.2021 Borussia Dortmund Bayern München 1:3 Bundesliga 06.03.2021 Bayern München Borussia Dortmund 4:2 Bundesliga 07.11.2020 Borussia Dortmund Bayern München 2:3 Supercup 30.09.2020 Bayern München Borussia Dortmund 3:2

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

So groß der Abstand zwischen dem BVB und dem Vorderen aus München ist, so ist er auch mit dem Hinteren. RB Leipzig liegt neun Punkte hinter Dortmund. Der zweite Platz ist den Borussen also so gut wie sicher.