BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund soll mit Vertragsverlängerung mit Raphael Guerreiro zögern

Borussia Dortmund soll mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Raphael Guerreiro wohl noch zögern. Julian Brandt spricht über Wechsel-Spekulationen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Dortmund zögert wohl bei Vertragsverlängerung mit Raphael Guerreiro

Am Dienstag nahm der zuletzt verletzte BVB-Linksverteidiger Raphael Guerreiro das Mannschaftstraining wieder auf und dürfte am Samstag für das Spiel beim FC Bayern München einsatzbereit sein.

Wie die Zukunft des Portugiesen in Dortmund aussieht, scheint dagegen unklar zu sein. Bis 2023 ist Guerreiro noch an den BVB gebunden, doch nach Informationen der Ruhr Nachrichten ist eine Vertragsverlängerung kein Selbstläufer.

Das hinge mit der Verletzungsanfälligkeit des Nationalspielers zusammen, auch von einem "nur bedingt professionellen Lebensstil" schreibt die Dortmunder Zeitung.

Es sei daher möglich, dass der BVB über einen Verkauf von Guerreiro im Sommer nachdenkt, um noch eine Ablösesumme zu erzielen. Der Marktwert des 28-Jährigen liegt bei rund 35 Millionen Euro.

Rothe knackt Uralt-Rekord: Die jüngsten Torschützen beim BL-Debüt © getty 1/21 Tom Rothe hat sich bei seinem Bundesligadebüt für Borussia Dortmund in die Geschichtsbücher des deutschen Oberhauses geschossen - niemand war je bei einem Treffer im ersten BL-Spiel jünger. Damit überholte er einen BVB-Spieler. Die Top 20 im Überblick. © imago images 2/21 Platz 20: GEORGINIO RUTTER am 21. Februar 2021 für die TSG Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen. Alter: 18 Jahre, 10 Monate, 1 Tag. © imago images 3/21 Platz 19: WERNER GRAU am 26. September 1964 für den FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 17 Tage. © imago images 4/21 Platz 18: JOSHUA SARGENT am 7. Dezember 2018 für den SV Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 17 Tage. © imago images 5/21 Platz 17: REISS NELSON am 15. September 2018 für die TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 5 Tage. © imago images 6/21 Platz 16: NORBERT FRUCK am 2. Oktober 1976 für den MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 4 Tage. © imago images 7/21 Platz 15: HUGO NOVOA am 23. Oktober 2021 für RB Leipzig gegen die SpVgg Greuther Fürth. Alter: 18 Jahre, 8 Monate, 29 Tage. © imago images 8/21 Platz 14: HEINZ WILHELMI am 27. April 1973 für den 1. FC Kaiserslautern gegen Kickers Offenbach. Alter: 18 Jahre, 8 Monate, 8 Tage. © imago images 9/21 Platz 13: JÜRGEN JENDROSSEK am 15.Oktober 1966 für den 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Alter: 18 Jahre, 7 Monate, 21 Tage. © imago images 10/21 Platz 12: JOSHUA ZIRKZEE am 18. Dezember 2019 für den FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Alter: 18 Jahre, 6 Monate, 26 Tage. © imago images 11/21 Platz 11: PETER PESCHEL am 11. August 1990 für den VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Alter: 18 Jahre, 6 Monate, 16 Tage. © imago images 12/21 Platz 10: JULIAN WIESSMEIER am 14. Mai 2011 für den 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96. Alter: 18 Jahre, 6 Monate, 10 Tage. © imago images 13/21 Platz 9: AYMEN BARKOK am 20. November 2016 für Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Alter: 18 Jahre, 5 Monate, 30 Tage. © imago images 14/21 Platz 8: HERBERT DEMANGE am 22. Oktober 1977 für den FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum. Alter: 18 Jahre, 4 Monate, 28 Tage. © imago images 15/21 Platz 7: RAINER BONHOF am 15. August 1970 für Borussia Mönchengladbach gegen Kickers Offenbach. Alter: 18 Jahre, 4 Monate, 17 Tage. © imago images 16/21 Platz 6: HEUNG-MIN SON am 30. Oktober 2010 für den Hamburger SV gegen den 1. FC Köln. Alter: 18 Jahre, 3 Monate, 22 Tage. © imago images 17/21 Platz 5: JOEL MATIP am 7. November 2009 für den FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Alter: 18 Jahre, 2 Monate, 30 Tage. © imago images 18/21 Platz 4: MATTHIAS GINTER am 21. Januar 2012 für den SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Alter: 18 Jahre, 2 Tage. © imago images 19/21 Platz 3: PETER KNÄBEL am 15. September 1984 für den VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Alter: 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage. © imago images 20/21 Platz 2: RALF AUGUSTIN am 9. September 1978 für Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Alter: 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage. © getty 21/21 Platz 1: TOM ROTHE am 16. April 2022 für Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Alter: 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage.

BVB, News: Julian Brandt über seine Zukunft in Dortmund

Mit bislang sieben Saisontoren steht Julian Brandt hinter Marco Reus und Erling Haaland auf Platz drei der teaminternen Torjägerliste. Dennoch ist Brandt angesichts seiner oft schwankenden Leistungen nicht unumstritten und immer wieder Gegenstand von Wechsel-Spekulationen.

Diesen schiebt der Mittelfeldspieler nun einen Riegel vor: "Ich beschäftige mich momentan nicht mit Wechsel-Gedanken. Ich habe immer noch extreme Lust auf diesen Verein und denke nicht, dass meine Zeit hier zu Ende ist. Ich habe das Gefühl, dass sich hier etwas extrem Gutes entwickelt mit dem Trainer, seinem Team und den Jungs, die hier spielen."

Eine Garantie für einen Verbleib kann der 25-Jährige aber auch nicht geben: "Natürlich kann im Leben vieles passieren und die Dinge können sich schlagartig ändern. Aber für mich gibt es keinen Grund zu wechseln. Ich fühle mich wohl in Dortmund und habe hier noch ein bisschen was vor."

BVB, News: Donyell Malen fällt gegen Bayern wohl aus

Am Samstag tritt der BVB in München an und kann dabei womöglich wieder auf Thorgan Hazard zurückgreifen, der das 6:1 gegen Wolfsburg aufgrund muskulärer Probleme im Rücken verpasste. Allerdings nahm der Belgier am Dienstag nicht am Teamtraining teil, Hoffnung auf einen Platz im Kader besteht dennoch.

Zurück sein dürfte wohl auch Felix Passlack, der mit einer muskulären Verletzung die vergangenen Wochen pausierte. Donyell Malen hat seine Sehnenverletzung offenbar noch nicht überstanden, für den Samstag reicht es beim Niederländer allem Anschein nach nicht.

Definitiv fehlen werden erneut Mats Hummels und Mahmoud Dahoud. Torhüter Gregor Kobel, der das Training nach einem Zweikampf mit Jude Bellingham angeschlagen und begleitet von einem Physiotherapeuten vorzeitig beenden musste, griff sich auf dem Weg in die Kabine ans Sprunggelenk. Über seine Einsatzchancen ist allerdings noch nichts bekannt.

© getty Julian Brandt steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag.

BVB: Die finalen Spiele der Saison von Borussia Dortmund