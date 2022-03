FC Bayern, News und Gerüchte: Funkt der FCB bei BVB-Flirt dazwischen?

Oliver Kahn hat offenbar bei Noussair Mazraouis Berater Mino Raiola wegen eines möglichen Transfers im Sommer nachgefragt. Alphonso Davies ist erstmals nach seiner Herzmuskel-Entzündung wieder auf dem Trainingsplatz. Und: Julian Nagelsmann hat sich nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim über den Rasen der Gastgeber beschwert. News und Gerüchte zum FC Bayern findet ihr hier.

Die News und Gerüchte zum FC Bayern von gestern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Bayern offenbar an Mazraoui interessiert

Die Ruhr Nachrichten berichteten zuletzt, der BVB befasse sich "schon seit längerer Zeit" mit einer möglichen Verpflichtung von Noussair Mazraoui, Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam. Konkrete Verhandlungen zwischen den Dortmunder Verantwortlichen und Mazraoui habe es zwar noch nicht gegeben, jedoch stehe der Name des marokkanischen Nationalspielers "relativ weit oben auf der Personal-Agenda".

Der FC Bayern könnte dem BVB bei Mazraoui nun aber möglicherweise dazwischenfunken. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat sich der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn bereits bei Mazraouis Agent Mino Raiola nach dem 24-Jährigen erkundigt. Demnach sollen die Münchner abwägen, ob sie Mazraoui, der im Sommer ablösefrei zu haben sein wird, ein Angebot unterbreiten wollen.

Die Konkurrenz ist allerdings groß, denn neben dem BVB sollen auch der FC Barcelona und die AC Mailand die Fühler nach Mazraoui ausgestreckt haben. Dass der Marokkaner Ajax im Sommer verlassen wird, steht laut Romano derweil bereits fest. In der laufenden Saison kommt er für Ajax in 28 Einsätzen auf fünf Treffer und vier Assists.

FC Bayern, News: Davies trainiert wieder auf dem Rasen

Alphonso Davies hatte sich Anfang des Jahres nach seiner Corona-Erkrankung eine Herzmuskelentzündung zugezogen und fiel dadurch aus. "Wo die genau herkommt, weiß man nicht. Das ist aber auch nicht der entscheidende Faktor", erklärte Nagelsmann dazu im Januar. "Fakt ist: Er hats. Das ist bescheiden, bis beschissen, bis hochgradig beschissen."

Am Sonntag stand der Kanadier nun erstmals wieder auf dem Rasen auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. "Es sieht gut aus bei ihm", äußerte Nagelsmann am Samstag. "Ich hoffe, dass er schnell wieder Fuß fasst. Aber er wird schon noch drei bis vier Wochen fehlen", ergänzte Nagelsmann.

FC Bayern, News: Nagelsmann beschwert sich über TSG-Rasen

"Das ist keine Kritik an Hoffenheims Platzwart - aber der Platz war furztrocken" sagte Nagelsmann nach dem 1:1-Unentschieden am Samstag gegen die TSG Hoffenheim. "Man hat bei den Abschlüssen gesehen, dass der Ball nach dem Kontakt am Fuß ein paar Mal aufgesprungen ist."

Laut Nagelsmann hatte der Zustand des Rasens eindeutig Auswirkungen auf die Abschlüsse der Münchner. "Wenn der Serge Gnabry schießt und einmal der Leroy Sane, und bei beiden springt der Ball so komisch, kann es auch kein Zufall sein. "Mit einem bisserl nasseren Rasen sind die Bälle gefährlicher", sagte der Bayern-Coach.

Bayern-Noten: Ein Pechvogel glänzt - Kimmichs Partner mit steiler Lernkurve © getty 1/14 Der FC Bayern München ist aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinausgekommen. Trotzdem wusste ein Routinier zu überzeugen. Gleiches gilt für einen Shootingstar. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/14 MANUEL NEUER: Schon früh in der Partie gefordert (5.). Machte Stillers Distanzschuss unnötig spannend (25.). Ohne Chance gegen Baumgartner (32.), bei Raums Hereingaben stets wachsam. Weltklasse-Tat gegen Kramaric (79.). Note: 2,5. © imago images 3/14 BENJAMIN PAVARD: Starker Block gegen Kramaric bei dessen Doppelchance. Fehlende Abstimmung mit Gnabry, weshalb Raum immer wieder für Gefahr sorgte. Im Passspiel ist weiterhin Luft nach oben. Sonst aber durchaus solide. Note: 4. © imago images 4/14 NIKLAS SÜLE: Wie zuletzt auch sicherster Aufbauspieler der Abwehr. Strahlte außerdem enorme Präsenz aus. Bei Rutters Großchance aber etwas zu statisch (28.). Und er störte vor dem 0:1 nur stiefmütterlich. Bei Standards stets gefährlich. Note: 3. © getty 5/14 LUCAS HERNANDEZ: Weiterhin auf Formsuche. Offenbarte Unsicherheiten im Passspiel und der Entscheidungsfindung. In Zweikämpfen entweder zu hart oder viel zu zaghaft, etwa bei Bruun Larsen vor Neuers Glanzparade. Note: 4,5. © getty 6/14 JOSHUA KIMMICH: Überall auf dem Platz zu finden. Im Pech, dass seine bärenstarken Chip-Bälle zu zwei irregulären Toren führten. Bereitete das 1:1 per mustergültiger Ecke vor (45.+2.). Fing zudem einige gefährliche Bälle ab. Note: 2,5. © getty 7/14 JAMAL MUSIALA: Scheint seine Rolle neben Kimmich langsam gefunden zu haben. Mehr Gespür beim defensiven Stellungsspiel, extrem sicheres Passspiel und besonders nach der Pause offensiv sehr aktiv. Markierte beinahe das 2:1 (69.). Note: 2,5. © getty 8/14 SERGE GNABRY: Nutzte Raums Offensivdrang mehrfach mit seinem explosionsartigen Antritt aus, ließ ihn aber bei dessen Assist aus den Augen. Seine schöne Volleyabnahme hätte einen Treffer verdient (9.). Scheiterte unglücklich am Pfosten (68.). Note: 3,5. © getty 9/14 THOMAS MÜLLER: Ständiger Gefahrenherd! Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzenden Baumann (15.). Überwand diesen zwar zweimal, jubelte aufgrund von Abseitsstellungen aber jeweils nur kurz. Ihm fehlte schlichtweg das Glück. Note: 2. © getty 10/14 LEROY SANE: Sein leichter Ballverlust gegen Posch hätte beinahe zum frühen Rückstand geführt. Bei seinen Abschlüssen aus der zweiten Reihe fehlte es an Zielwasser. Hatte nach dem Seitenwechsel gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Note: 3,5. © getty 11/14 KINGSLEY COMAN: Starker Auftritt, ohne die ganz großen Momente. Schlug mehrere gefährliche Flanken von links. Nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Kaderabek wann immer es ging ging aus. Störte Bebou entscheidend (57.). Note: 2,5. © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Fast die gesamte Partie kaum eingebunden, auch seine Ausflüge auf die Außen brachten nichts. Kurz vor der Pause aber per wuchtigem Kopfball zur Stelle. Passt in das Bild der vergangenen Bundesliga-Wochen. Note: 3,5. © imago images 13/14 ERIC MAXIM COUPO-MOTING: Kam nach 81 Minuten für den starken Müller, um das längst verdiente Führungstor zu besorgen. Wenige Augenblicke später köpfte er nur knapp am Tor vorbei (83.). Ohne Bewertung. © imago images 14/14 MARCEL SABITZER: Ersetzte Musiala in der 81. Minute und fiel direkt mit seiner Flanke auf Choupo-Moting vor dessen Großchance auf. Ohne Bewertung.

FC Bayern, News - Nagelsmann: "Schritt in richtige Richtung"

Nach der Partie konnte der 34-Jährige aber auch positive Schlüsse aus dem Unentschieden ziehen. "Ich bin ein Freund davon, immer attraktive Fußballspiele zu sehen. Für Fans war es ein sehr gutes Spiel. Ich bin auch über weite Strecken zufrieden mit der Leistung. Wir hatten starke erste 20 Minuten, dort hatten wir viele gute Balleroberungen und gute Angriffe", erklärte Nagelsmann.

Deshalb sei die Leistung seiner Mannschaft auch ein "Schritt in die richtige Richtung" gewesen, so Nagelsmann: "Auch, wenn es skurriler Weise nur ein Punkt geworden ist." Zum kompletten Spielbericht der Partie geht es hier entlang.

FC Bayern: Die kommenden Spiele