TSG Hoffenheim - FC Bayern München 1:1: Chancenwucher! Bayern patzt in Hoffenheim

Der FC Bayern München hat am 26. Spieltag der Bundesliga zum zweiten Mal in Folge Unentschieden gespielt. Nach dem 1:1 in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen trennten sich die Münchener auch von der TSG Hoffenheim mit einem 1:1 (1:1).

Für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann traf Robert Lewandowski (45+3.) in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Der Pole erzielte bereits sein 17. Auswärtstor, was zuvor nur Jupp Heynckes (1973/74) und Timo Werner (2019/20) ein einer Spielzeit gelungen war.

Christoph Baumgartner hatte Hoffenheim vor 26.500 Zuchauern mit 1:0 in Führung gebracht. "Wir haben ein paar mehr Chancen gehabt. Am Ende war es natürlich ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht mit drei Punkten nach Hause fahren", sagte Kapitän Manuel Neuer bei Sky: "Das Glück war einfach nicht so auf unserer Seite."

Die TSG ist hingegen mit dem Punkt zufrieden. "Es gab Chancen auf beiden Seiten, das war ein absolutes Highlight für die Bundesliga. Im Endeffekt sind wir froh, einen Punkt mitgenommen zu haben", sagte David Raum.

TSG Hoffenheim - Bayern München: Die Analyse

Temporeiche, unterhaltsame erste Hälfte mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Hoffenheim extrem aggressiv in den Zweikämpfen, verwickelte Bayern im Spielaufbau in viele intensive Duelle. Nach Ballgewinn spielte der Gastgeber sofort in die Tiefe. Wie beim Führungstreffer durch Baumgartner ging dabei fast alles über die linke Seite und David Raum. Bayern, nach dem 7:1 in der Champions League ohne Änderung und wieder in einem 3-5-2-System formiert, tat sich schwer, Hoffenheims Konter zu verteidigen. Kramaric ließ sich aus dem Sturm immer wieder fallen, entwickelte sich im Ballbesitz zu einer zusätzlichen Gefahr.

Offensiv sah es beim Rekordmeister besser aus. Kimmich und Musiala bauten das Spiel im Zentrum auf, suchten immer wieder den direkten Weg zu Lewandowski in die Spitze. Der ließ sofort nach außen prallen - über die Hereingaben von Coman und Gnabry wurde es nach diesem Muster einige Male brandgefährlich. Bayern im ersten Durchgang mit mehr Ballbesitz und auch nach Standards mit guten Chancen - Lewandowski sorgte per Kopf nach einer Ecke für den verdienten Ausgleich.

Nach der Pause blieb Bayern am Drücker, hatte den Gegner jetzt besser in Griff. Die Münchener erspielten sich direkt nach Wiederanpfiff Chance um Chance, scheiterten aber entweder an einer Abseitsstellung (insgesamt zählten deshalb drei Bayern-Treffer nicht!) oder an Torhüter Baumann. Hoffenheim zog sich zunehmend tiefer zurück, konterte nur noch gelegentlich. Bayern gab weiter Gas - brachte die Kugel aber trotz bester Chancen (Müller) und vieler Fehler Hoffenheims nicht mehr über die Linie. Am Ende hatte die Mannschaft von Trainer Nagelsmann sogar noch Glück, dass Neuer gegen Kramaric einen Rückstand vereitelte.

Bayern-Noten: Ein Pechvogel glänzt - Kimmichs Partner mit steiler Lernkurve © getty 1/14 Der FC Bayern München ist aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinausgekommen. Trotzdem wusste ein Routinier zu überzeugen. Gleiches gilt für einen Shootingstar. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/14 MANUEL NEUER: Schon früh in der Partie gefordert (5.). Machte Stillers Distanzschuss unnötig spannend (25.). Ohne Chance gegen Baumgartner (32.), bei Raums Hereingaben stets wachsam. Weltklasse-Tat gegen Kramaric (79.). Note: 2,5. © imago images 3/14 BENJAMIN PAVARD: Starker Block gegen Kramaric bei dessen Doppelchance. Fehlende Abstimmung mit Gnabry, weshalb Raum immer wieder für Gefahr sorgte. Im Passspiel ist weiterhin Luft nach oben. Sonst aber durchaus solide. Note: 4. © imago images 4/14 NIKLAS SÜLE: Wie zuletzt auch sicherster Aufbauspieler der Abwehr. Strahlte außerdem enorme Präsenz aus. Bei Rutters Großchance aber etwas zu statisch (28.). Und er störte vor dem 0:1 nur stiefmütterlich. Bei Standards stets gefährlich. Note: 3. © getty 5/14 LUCAS HERNANDEZ: Weiterhin auf Formsuche. Offenbarte Unsicherheiten im Passspiel und der Entscheidungsfindung. In Zweikämpfen entweder zu hart oder viel zu zaghaft, etwa bei Bruun Larsen vor Neuers Glanzparade. Note: 4,5. © getty 6/14 JOSHUA KIMMICH: Überall auf dem Platz zu finden. Im Pech, dass seine bärenstarken Chip-Bälle zu zwei irregulären Toren führten. Bereitete das 1:1 per mustergültiger Ecke vor (45.+2.). Fing zudem einige gefährliche Bälle ab. Note: 2,5. © getty 7/14 JAMAL MUSIALA: Scheint seine Rolle neben Kimmich langsam gefunden zu haben. Mehr Gespür beim defensiven Stellungsspiel, extrem sicheres Passspiel und besonders nach der Pause offensiv sehr aktiv. Markierte beinahe das 2:1 (69.). Note: 2,5. © getty 8/14 SERGE GNABRY: Nutzte Raums Offensivdrang mehrfach mit seinem explosionsartigen Antritt aus, ließ ihn aber bei dessen Assist aus den Augen. Seine schöne Volleyabnahme hätte einen Treffer verdient (9.). Scheiterte unglücklich am Pfosten (68.). Note: 3,5. © getty 9/14 THOMAS MÜLLER: Ständiger Gefahrenherd! Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzenden Baumann (15.). Überwand diesen zwar zweimal, jubelte aufgrund von Abseitsstellungen aber jeweils nur kurz. Ihm fehlte schlichtweg das Glück. Note: 2. © getty 10/14 LEROY SANE: Sein leichter Ballverlust gegen Posch hätte beinahe zum frühen Rückstand geführt. Bei seinen Abschlüssen aus der zweiten Reihe fehlte es an Zielwasser. Hatte nach dem Seitenwechsel gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Note: 3,5. © getty 11/14 KINGSLEY COMAN: Starker Auftritt, ohne die ganz großen Momente. Schlug mehrere gefährliche Flanken von links. Nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Kaderabek wann immer es ging ging aus. Störte Bebou entscheidend (57.). Note: 2,5. © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Fast die gesamte Partie kaum eingebunden, auch seine Ausflüge auf die Außen brachten nichts. Kurz vor der Pause aber per wuchtigem Kopfball zur Stelle. Passt in das Bild der vergangenen Bundesliga-Wochen. Note: 3,5. © imago images 13/14 ERIC MAXIM COUPO-MOTING: Kam nach 81 Minuten für den starken Müller, um das längst verdiente Führungstor zu besorgen. Wenige Augenblicke später köpfte er nur knapp am Tor vorbei (83.). Ohne Bewertung. © imago images 14/14 MARCEL SABITZER: Ersetzte Musiala in der 81. Minute und fiel direkt mit seiner Flanke auf Choupo-Moting vor dessen Großchance auf. Ohne Bewertung.

TSG Hoffenheim - Bayern München: Die Aufstelllungen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kadarabek (74. Akpoguma), Samassekou (61. Geiger), Raum - Baumgartner (74. Bruun Larsen), Stiller - Rutter (46. Bebou), Kramaric.

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala (81. Sabitzer) - Gnabry, Müller (81. Choupo-Moting), Sane, Coman - Lewandowski.

Die Daten des Spiels TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München

Tore: 1:0 Baumgartner (32.), 1:1 Lewandowski (45.+3).

wird geladen

Der Star des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern)

Ständiger Gefahrenherd! Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzenden Baumann (15.). Überwand diesen zwar zweimal, jubelte aufgrund von Abseitsstellungen aber jeweils nur kurz. Ihm fehlte schlichtweg das Glück.

Der Flop des Spiels: Lucas Hernandez (FC Bayern)

Weiter auf Formsuche. Offenbarte Unsicherheiten im Passspiel und der Entscheidungsfindung. In Zweikämpfen entweder zu hart oder viel zu zaghaft. So auch bei Bruun Larsen vor Neuers Glanzparade (79.).

Der Schiedsrichter: Robert Schröder

Erkannte dem FC Bayern gleich drei Treffer wegen einer Abseitsstellung ab - drei Mal zu Recht. Eine souveräne Schiedsrichter-Leistung, bei der es nichts zu beanstanden gab.