FC Bayern, News und Gerüchte: FCB stellt ewigen Bundesliga-Rekord von Werder ein

Der FC Bayern München wird am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) einen weiteren ewigen Bundesliga-Rekord einstellen. Nicht dabei ist FCB-Talent Paul Wanner, um den derzeit zudem mehrere DFB-Mannschaften kämpfen. Zudem gibt es Neues zur Zukunft von Keeper Alexander Nübel. News und Gerüchte zum FC Bayern findet ihr hier.

FC Bayern, News: Ewiger Bundesliga-Rekord fällt

Am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) wird der FC Bayern einen der wenigen Bundesliga-Rekorde einstellen, der dem Verein noch fehlt: Mit seinem 1934. Einsatz im deutschen Oberhaus zieht der FCB mit dem bisherigen Spitzenreiter Werder Bremen gleich, der auf 1934 Bundesliga-Spiele kommt. Allerdings sind die Werderaner derzeit nur zweitklassig, weshalb die Bayern nun auch hier die Spitze übernehmen werden.

Am kommenden Wochenende gegen Union Berlin werden die Bayern damit das Team mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga-Geschichte sein. Platz drei belegt der HSV (1866 Spiele), der nach seinem Abstieg vor einigen Jahren im August 2019 von Werder überholt worden war. Auf Rang vier liegt der VfB Stuttgart mit 1857 Bundesliga-Spielen, mit einem Spiel weniger folgt Borussia Dortmund.

© getty Paul Wanner.

FC Bayern, News: Wanner bleibt in der deutschen U17

Toptalent Paul Wanner vom FC Bayern München steht am Samstag gegen die TSG Hoffenheim nicht im Kader: Der 16-Jährige wird laut kicker die U19 des FCB verstärken. Diese tritt am Sonntagvormittag im Halbfinale des DFB-Junioren-Pokals gegen den VfB Stuttgart an.

Derweil kämpfen die deutsche U17 und U21 um den offensiven Mittelfeldspieler. Wie der kicker berichtet, hat sich U17-Nationaltrainer Marc-Patrick Meister dafür eingesetzt, Wanner weiter für die U17 nominieren zu können, viele Beobachter hatten dagegen mit einer Nominierung in die U21 von Antonio di Salvo gerechnet. Nun spielt Wanner vorerst weiter für die U17.

Der DFB erklärte dazu: "Unser gemeinsames Ziel mit Paul und dem Verein ist es, dieses Talent auch weiterhin bestmöglich zu fördern. Dafür benötigt Paul viel Ehrgeiz und Herausforderungen, vor allem aber Spielpraxis und Geduld. Diese Spielpraxis kann er in der U17, in einem vertrauten Umfeld, erhalten."

In der Bundesliga hat Wanner in der laufenden Saison vier Kurzeinsätze vorzuweisen. Insgesamt setzte ihn Trainer Julian Nagelsmann 35 Minuten ein.

"Katsche", "Bulle" und die Bayern-Macher: Die jüngsten FCB-Spieler mit 50 Einsätzen © getty 1/26 Seit ein paar Jahren ist der FC Bayern wieder mehr darauf bedacht, auf jüngere Spieler zu setzen. Gleich mehrere Youngster schafften in den letzten Jahren den Durchbruch. SPOX zeigt die 25 jüngsten FCB-Spieler, die 50 Bundesliga-Spiele absolvierten. © imago images 2/26 Platz 25 – FRANZ ROTH: 22 Jahre und 14 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Der "Bulle" ist bis heutige der einzige Spieler, dem in drei Europapokalendspielen das Tor zum 1:0 gelang. Zweimal war es gar spielentscheidend. © getty 3/26 Platz 24 – HOLGER BADSTUBER: 21 Jahre und 357 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Entdeckt von Louis van Gaal war er zu Beginn seiner Zeit Stammspieler beim FCB. Lange Verletzungen verhinderten eine größere Karriere. © getty 4/26 Platz 23 – CHRISTIAN NERLINGER: 21 Jahre und 341 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Nach seiner aktiven Karriere kurze Zeit als Sportdirektor bei den Münchnern tätig. Betreibt heute eine Spielervermittlungs-Agentur. © getty 5/26 Platz 22 – ALEXANDER ZICKLER: 21 Jahre und 255 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Heute ist der Stürmer Co-Trainer von BVB-Coach Marco Rose. In seiner Bayern-Zeit erzielte er in 308 Spielen immerhin 70 Tore. © getty 6/26 Platz 21 – OWEN HARGREAVES: 21 Jahre und 251 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Der geborene Kanadier kam aus Calgary zu den Münchnern. Spielte dort sieben Jahre. Danach noch auf der Insel unterwegs. © getty 7/26 Platz 19 – TONI KROOS: 21 Jahre und 249 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Eine Leihe bei Leverkusen brachte ihm den Durchbruch. Spielte überaus erfolgreiche Jahre beim FCB, ehe er sich 2014 den Traum von Real Madrid erfüllte. © imago images 8/26 Platz 19 – KLAUS AUGENTHALER: 21 Jahre und 249 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Einer der letzten echte Liberos. Arbeitet heute als Experte bei Bayern-TV und ist Nachwuchstrainer im "internationalen Programm". © imago images 9/26 Platz 18 – RUDOLF NAFZIGER: 21 Jahre und 163 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Verbrachte nur vier Jahre in München, ehe es ihn über St. Gallen und Hannover nach Linz zog. Verstarb im Jahr 2008. © getty 10/26 Platz 17 – KINGSLEY COMAN: 21 Jahre und 123 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Bayerns CL-Finaltorschütze von 2020 ist mittlerweile schon sieben Jahre im Klub. Holte mit dem FCB jeden wichtigen Titel. © imago images 11/26 Platz 16 – FRANZ BECKENBAUER: 21 Jahre und 118 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Schon zu aktiven Zeiten einer der Besten überhaupt. Später als FCB- und DFB-Trainer erfolgreich, heute noch Bayern-Ehrenpräsident © getty 12/26 Platz 15 – THOMAS MÜLLER: 21 Jahre und 62 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Einen FC Bayern ohne den sympathischen Münchner kann man sich mittlerweile kaum noch vorstellen. Immer noch fester Teil der ersten Elf. © imago images 13/26 Platz 14 – GERD MÜLLER: 21 Jahre und 44 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Mit weitem Abstand Rekordtorschütze der Bayern. Erlangte wegen seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor Legendenstatus. Verstarb leider im vergangenen Jahr. © imago images 14/26 Platz 13 – MICHAEL RUMMENIGGE: 21 Jahre und 6 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Nicht ganz so erfolgreich wie Bruder Karl-Heinz, dennoch blieb auch er sieben Jahre beim FCB. Später noch in Dortmund unter Vertrag. © getty 15/26 Platz 12 – CHRISTIAN ZIEGE: 20 Jahre und 308 Jahre bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Der geborene Berliner verbrachte große Teile seiner Karriere in München. Später im Ausland noch in Italien und England unterwegs. © imago images 16/26 Platz 11 – PAUL BREITNER: 20 Jahre und 293 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Eine der ganz großen Bayern-Legenden. Zu seiner Blütezeit einer der besten Mittelfeldspieler Europas. © getty 17/26 Platz 10 – DAVID ALABA: 20 Jahre und 236 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Kam 2009 in die Bayern-Jugend. Startete nach einem Leih-Jahr in Hoffenheim in München durch und entwickelte sich zu einem der besten Verteidiger überhaupt. © imago images 18/26 Platz 9 – KARL HEINZ RUMMENIGGE: 20 Jahre und 233 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Der spätere Vorstandsvorsitzende verbrachte insgesamt zehn Jahre in München. Gilt neben Hoeneß als zweiter "Macher" des FC Bayern. © imago images 19/26 Platz 8 – LUDWIG KÖGL: 20 Jahre und 155 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Seine ersten Schritte im Fußball machte er beim Lokalrivalen 1860 München. Dennoch war Uli Hoeneß von ihm überzeugt und holte ihn zum FCB. © imago images 20/26 Platz 6 – BERND DÜRNBERGER: 20 Jahre und 124 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Auch er blieb während seiner gesamten Profi-Laufbahn bei den Bayern. Würde sowohl im Sturm als auch im Mittelfeld und der Abwehr eingesetzt. © getty 21/26 Platz 6 – ALPHONSO DAVIES: 20 Jahre und 124 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Kam als völlig unbeschriebenes Blatt aus Kanada zu den Münchnern und entwickelte sich unter Hansi Flick zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. © getty 22/26 Platz 5 – BASTIAN SCHWEINSTEIGER: 20 Jahre und 105 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Spielte bereits in der Bayern-Jugend und blieb dann 17 Jahre bei seinem Herzensklub. Heute als Experte bei der ARD aktiv. © imago images 23/26 Platz 4 – ULI HOENESS: 20 Jahre und 24 Jahre bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Holte als Spieler mit den Münchnern alle wichtigen Titel. Später als Manager und "Bayern-Macher" in der Vereinsführung. © getty 24/26 Platz 3 – ROQUE SANTA CRUZ: 20 Jahre und 23 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Zog während der Jugend-Weltmeisterschaft 1999 die Aufmerksamkeit auf sich. Sollte acht Jahre in München bleiben. © imago images 25/26 Platz 2 – HANS-GEORG SCHWARZENBECK: 20 Jahre und 17 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | "Katsche" Schwarzenberg verbrachte seine komplette Profi-Karriere beim FC Bayern und gewann dort alle relevanten Titel. © getty 26/26 Platz 1 – JAMAL MUSIALA: 19 Jahre und 14 Tage bei seinem 50. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern | Mit seinen erst 19 Jahren eine der großen Zukunfts-Hoffnungen des FCB. Könnte das Bayern-Mittelfeld über Jahre prägen.

FC Bayern, News: Nübel bleibt wohl in Monaco

Alexander Nübel wird wohl auch in der kommenden Spielzeit für die AS Monaco auflaufen. "Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Alexander nächste Saison in Monaco spielen. Es gibt keinen konkreten Plan, frühzeitig nach München zurückzukehren", sagte der Berater des Torwarts, Stefan Backs, gegenüber Sky Sport.

Stattdessen solle der 25-Jährige "in Monaco regelmäßig spielen und sich dort weiterentwickeln". Nübel ist aktuell vom FC Bayern an Monaco verliehen. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2025. In den Medien wird der Bielefelder Stefan Ortega derweil als mögliche neue Nummer zwei hinter Neuer gehandelt.

FC Bayern, News: Nagelsmann über Pfiffe in Hoffenheim

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat seine Stars eindringlich vor seinem Ex-Klub Hoffenheim gewarnt. "Der Gegner ist unglaublich gefährlich, sie haben die letzten vier Spiele gewonnen und sehr gute Statistiken. Sie finden immer einen guten Mittelweg zwischen Gezocke im Aufbau und geradlinigen Angriffen", sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG.

Hier könnt Ihr Nagelsmanns Aussagen in der Pressekonferenz vom Samstag nachlesen.

FC Bayern: Die kommenden Spiele