1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 25. Spieltags duellieren sich heute in der Bundesliga der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga - Die wichtigsten Infos zum Spiel

In der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag (6. März) am 25. Spieltag der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge hat die TSG Hoffenheim wieder ihren Rhythmus gefunden und darauf mit drei Siegen hintereinander geantwortet. Nun soll gegen die Kölner, die die Kraichgauer in der Hinrunde mit 5:0 deklassierten, der vierte Sieg her.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell des 25. Spieltags bietet heute der Streamingdienst DAZN im Livestream an. Live und in voller Länge überträgt DAZN nämlich alle Bundesligaspiele, die am Freitag und am Sonntag stattfinden. Im Fall von Köln gegen Hoffenheim beginnt die Vorberichterstattung eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 17 Uhr. Folgendes Personal wird diesbezüglich eingesetzt:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Daniel Herzog

© getty Die TSG Hoffenheim deklassierte den 1. FC Köln in der Hinrunde mit 5:0.

Fußball ist jedoch bei weitem nicht die einzige Sportart, die DAZN anbietet. Ebenso zum vielfältigen Repertoire zählen auch Sportarten wie Tennis, Motorsport, Wintersport, Handball, American Football (NFL), Basketball (NBA), Darts, Rugby, Kampfsport (Boxen und MMA) und Wrestling dazu.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo, wollt die Partie aber dennoch live verfolgen? Dann hat SPOX eine Lösung für Euer Problem: Unseren hauseigenen Liveticker. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Özcan, Skhiri - Ljubicic, Uth, Kainz - Modeste

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Özcan, Skhiri - Ljubicic, Uth, Kainz - Modeste TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, B. Hübner - Kaderabek, Samassekou, Raum - Baumgartner, Kramaric - Bebou, Rutter

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim

1. FC Köln - TSG Hoffenheim Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 25

25 Datum: Sonntag, 6. März 2022

Sonntag, 6. März 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

