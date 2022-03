FC Bayern, News und Gerüchte: Deshalb fehlte Robert Lewandowski am Mittwoch im Training

Robert Lewandowski verpasste das Mittwochs-Training des FC Bayern aus einem privaten Grund. Bei der Suche nach einem neuen Nummer zwei ist der Ausgang offenbar weniger konkret als gedacht. Vor dem Spiel gegen Leverkusen gibt es gute personelle Nachrichten. Zudem wurden weitere Partien terminiert. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Lewandowski verpasste Training aus privaten Gründen

Robert Lewandowski konnte am Mittwochs-Training des FC Bayern aus einem traurigen Grund nicht mitwirken. Die Großmutter seiner Frau Anna verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 86 Jahren, der Stürmer reiste nach übereinstimmenden polnischen Medienangaben deshalb am Mittwoch zur Beisetzung von Jolanta Krzywanska nach Lodz. Am Donnerstag nahm er das Training wieder auf.

"Meine geliebte Oma Jola. Werde dich so sehr vermissen. So sehr. Jeder, der meine Großmutter kannte, weiß, was für eine erstaunliche Person sie war", schrieb Anna auf Instagram. "Ich liebe dich und du hast immer mein Herz. Ich weiß, dass alle Kraft, die ich gerade habe, von dir kommt."

FC Bayern, Gerücht: Ortega-Entscheidung wohl völlig offen

Ein möglicher Wechsel von Bielefeld-Keeper Stefan Ortega ist nach Informationen von Sport1 offenbar weniger konkreter als zuletzt berichtet. Demnach sei das Interesse noch nicht sehr konkret. Sport Bild und kicker hatten hingegen berichtet, dass ein Wechsel zum FCB immer wahrscheinlicher werde. Laut kicker gab es bereits ein informelles Vorgespräch, die Sport Bild sprach von einer "klaren Tendenz".

Ortega kann die Arminia im Sommer ablösefrei verlassen, habe allerdings auch einen neuen Vierjahresvertrag inklusive Gehaltserhöhung vorliegen. Laut Sport1 habe Ortega zahlreiche Optionen im In- und Ausland und bereits mit "einem Premier-League-Klub aus dem Süden Englands" Gespräche geführt. Am liebsten würde es jedoch nach Spanien wechseln - sein Vater ist Spanier.

Im Interview mit Sport1 hatte Ortega vor gut einem Jahr über das bereits damals kursierende Bayern-Interesse gesagt: "Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist. Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt."

Der Vertrag von Bayern-Ersatzkeeper Sven Ulreich läuft nach der Saison aus, eine Entscheidung darüber hinaus wurde noch nicht getroffen. Alexander Nübel wurde bis 2023 an die AS Monaco verliehen.

FC Bayern, News: Gute Nachrichten von Süle und Tolisso

Corentin Tolisso ist nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel - zugezogen in der Partie am 27. Spieltag gegen Fürth - am Donnerstag wieder ins Lauftraining eingestiegen. Wie der FCB berichtete, drehte der Franzose an der Säbener Straße einige Runden.

Außerdem: Niklas Süle konnte wieder im Mannschaftstraining mitwirken, aufgrund von Rückenproblemen war dies zuletzt nicht möglich. Somit dürfte er auch eine Option für das Spitzenspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen sein. Genauere Infos wird Trainer Julian Nagelsmann am Freitagnachmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz geben (13.30 Uhr).

Der französische Weltmeister Lucas Hernandez fehlt in jedem Fall wegen einer Gelbsperre, für Kapitän Manuel Neuer soll ein Comeback gegen Leverkusen nach der Knie-OP am 5. Februar noch zu früh kommen.

Neue Transferstrategie? Diese Spieler könnte Bayern holen © getty 1/21 Einem kicker-Bericht zufolge plant man beim FC Bayern, seine Transferpolitik fundamental zu überdenken. Aus dem FCB könnte ein Verkaufsverein werden, der bevorzugt auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt, anstatt tief in die Taschen zu greifen. © Getty 2/21 "Vielleicht holt man einen 21-, 22-Jährigen, den man mit 25 noch mal verkaufen kann, um Geld zu generieren, statt bei einem 27-Jährigen mitzubieten. Am Ende muss es immer eine gute Mischung sein", sagte zuletzt auch Trainer Julian Nagelsmann. © getty 3/21 Welche Spieler könnten denn dafür in Frage kommen? SPOX wagt einen vorsichtigen Ausblick. © getty 4/21 RYAN GRAVENBERCH | Ajax Amsterdam | Zentrales Mittelfeld | 19 Jahre | An ihm sind die Bayern nach Infos von SPOX und GOAL bereits sehr interessiert. Groß, athletisch, dazu technisch begabt. Laut Fabrizio Romano traf Oli Kahn schon Berater Mino Raiola. © getty 5/21 FABIO SILVA | Wolverhampton Wanderers | Mittelstürmer | 19 Jahre | Ein schneller Rechtsfuß mit portugiesischen Wurzeln. Wird natürlich von CR7-Berater Jorge Mendes vertreten. Unter seinem Landsmann Bruno Lage blüht er in der Premier League auf. © getty 6/21 MOHAMED CAMARA | RB Salzburg | Defensives Mittelfeld | 22 Jahre | Wird mit N'Golo Kante verglichen und ärgerte die Bayern zuletzt im Champions-League-Achtelfinale. Der "Staubsauger" vor der Abwehr wird angeblich von mehreren Top-Teams umgarnt. © getty 7/21 JEREMY DOKU | Stade Rennes | Rechtsaußen | 19 Jahre | Mit 16 nahm Liverpool schon Kontakt zum jungen belgischen Talent auf. Stattdessen ging er zu Rennes und entwickelt sich dort prächtig. Im Sommer war er bereits Teil des belgischen EM-Kaders. © getty 8/21 PEDRO PORRO | Sporting Lissabon | Rechter Verteidiger | 22 Jahre | Mit 19 Jahren ging er den großen Schritt zu Manchester City und wird seitdem Jahr für Jahr verliehen. Derzeit sucht er in Portugal nach dem passenden Klub. © getty 9/21 CHARLES DE KETELAERE | FC Brügge | Offensives Mittelfeld | 20 Jahre | Seit seinem achten Lebensjahr beim FC Brügge. Ist so gut, dass er zweimal in Folge zum Nachwuchstalent des Jahres gekrönt wurde. In 38 Spielen hat er bereits 25 Torbeteiligungen. © getty 10/21 BENOIT BADIASHILE | AS Monaco | Innenverteidiger | 20 Jahre | Monaco und Talente? Das klappt. Beim französischen Abwehr-Hünen hofft man auf dieselbe Entwicklung wie bei Patrice Evra, Yaya Toure, Willy Sagnol & Co. © getty 11/21 JURRIEN TIMBER | Ajax Amsterdam | Innenverteidiger | 20 Jahre | Von seinen drei Brüdern mit Sicherheit der bekannteste. 2018 wurde er U17-Europameister mit der vielversprechenden Generation um Gravenberch, Ihattaren, Brobbey & Co. © getty 12/21 YEREMI PINO | FC Villarreal | Rechtsaußen | 19 Jahre | Vor drei Jahren wurde er aus der C-Jugend in die erste Mannschaft berufen. Hat sich gut entwickelt und glänzte zuletzt mit einem Viererpack gegen Espanyol. © getty 13/21 CALLUM HUDSON-ODOI | FC Chelsea | Rechtsaußen | 21 Jahre | Galt vor wenigen Jahren als Bayern-Wunschtransfer, mittlerweile scheint das Interesse aber erkaltet. Hudson-Odoi sitzt stattdessen bei Chelsea auf der Bank. © getty 14/21 DARWIN NUNEZ | Benfica Lissabon | Mittelstürmer | 22 Jahre | Vor zwei Jahren kam er erst aus Argentinien zum spanischen Zweitligisten Almeria. Von dort aus scoutete ihn Benfica der Konkurrenz weg und stattete ihn mit einer 120-Mio-Ausstiegsklausel aus. © getty 15/21 PEDRO NETO | Wolverhampton Wanderers | Linksaußen | 21 Jahre | England ist in seinen jungen Jahren bereits das vierte Land, in dem er spielt. Bei den Wolves verpasste er die bisherige Saison leider aufgrund einer Knieverletzung. © getty 16/21 ANTONY | Ajax Amsterdam | Rechtsaußen | 22 Jahre | Er ist spätestens seit seiner Gala gegen Dortmund auch beim deutschen Fußball-Fan bekannt. Fällt mit einem zauberhaften Dribbling und ausgeprägter Mentalität auf. © getty 17/21 AURELIEN TCHOUAMENI | AS Monaco | Defensives Mittelfeld | 22 Jahre | Das nächste Monaco-Talent, obwohl er ja eigentlich seine gesamte Jugend in Bordeaux verbrachte. Im Fürstentum spielt er an der Seite von Ismail Jakobs und Kevin Volland. © getty 18/21 GIOVANNI REYNA | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 19 Jahre | Einer der begabtesten Spieler der Bundesliga mit einer großen Perspektive. Wird schon jetzt in den USA gefeiert. Wie lange ist er noch beim BVB? Sein Vertrag geht zumindest bis 2025. © getty 19/21 MOUSSA DIABY | Bayer 04 Leverkusen | Linksaußen | 22 Jahre | Er spielt sich von Jahr zu Jahr mehr in den Vordergrund, zuletzt hallte es sogar "Diaby, Diaby" durch die BayArena. Leverkusen kann sich theoretisch bis 2025 über seine Fähigkeiten freuen. © getty 20/21 AMINE GOUIRI | OGC Nizza | Mittelstürmer | 22 Jahre | Bei der U17-EM vor fünf Jahren schoss er acht Buden in vier Spielen, seitdem ist es etwas ruhiger um ihn geworden. In dieser Saison traf er bereits elfmal. © getty 21/21 JONATHAN DAVID | OSC Lille | Mittelstürmer | 22 Jahre | Durfte in dieser Saison in der Königsklasse vorspielen und glänzte in der weniger starken Gruppe um Wolfsburg, Salzburg und Sevilla. Wurde übrigens in New York geboren, spielt aber für Kanada.

FC Bayern, News: Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert

Die DFL hat die Begegnungen der Bundesliga an den Spieltagen 28 bis 30 zeitgenau terminiert. Danach muss der FC Bayern am Samstag, 2. April, um 15:30 Uhr beim SC Freiburg ran. Danach folgt am Samstag, 9. April, (Anstoß: 15:30 Uhr) das bayerische Duell gegen den FC Augsburg, ehe es am Ostersonntag, 17. April, um 15:30 Uhr zu Arminia Bielefeld geht.

Somit müssen nur noch die Spieltage 31 bis 33 terminiert werden, der letzte Spieltag findet wie gewohnt für alle Teams zeitgleich statt. Dieses Jahr geht es für den FC Bayern am 14. Mai um 15:30 Uhr zum VfL Wolfsburg.

