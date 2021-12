Borussia Dortmund: Knie-OP! Manuel Akanji fällt offenbar bis 2022 aus

Borussia Dortmunds derzeit wohl stabilster Verteidiger Manuel Akanji fällt offenbar bis Anfang nächsten Jahres aus. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Der Schweizer stand am Dienstagabend nicht im BVB-Aufgebot für das abschließende Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas, da er sich einem "kleinen Eingriff am Knie" unterziehen musste. Das teilte Borussia Dortmund am Dienstagabend mit.

Auch Sport1-Reporter Patrick Berger bestätigte den Ausfall bis Anfang kommenden Jahres wenig später via Twitter. Akanji gehörte in den vergangenen Spielen konstant zu den stärksten Spielern und sicherte die Abwehr neben dem schwächelnden Mats Hummels ein ums andere Mal stark ab.

Neben Akanji müssen die Dortmunder kurzfristig auf die Ersatztorhüter Marwin Hitz (Achillessehnenprobleme), Roman Bürki (Sprunggelenk) verzichten. Julian Brandt erholt sich derzeit noch von einer Gehirnerschütterung, die er sich im Topspiel gegen Bayern München zugezogen hatte.