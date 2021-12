Borussia Dortmund empfängt heute in der Champions League Besiktas Istanbul. Hier könnt Ihr die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase im Liveticker verfolgen.

Für Borussia Dortmund steht heute das letzte Champions-League-Spiel in dieser Saison an. Verabschiedet sich der BVB mit einem Sieg gegen Besiktas Istanbul aus der Königsklasse? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

BVB vs. Besiktas: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Borussia Dortmund steht schon vor dem Heimspiel gegen Besiktas Istanbul fest, dass es 2022 in der Europa League weitergeht. Nach drei Niederlagen in Serie hat der BVB keine Chance mehr auf Platz zwei in der Gruppe A. Diese wird Besiktas auf jeden Fall als Letzter abschließen. Bisher holte der Klub aus der Türkei noch keinen Punkt. BVB-Trainer Marco Rose will heute einige Spieler, darunter Torjäger Erling Haaland, schonen.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie des 6. und somit letzten Spieltags der Gruppenphase im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Borussia Dortmund Dortmund und Besiktas Istanbul.

BVB vs. Besiktas: Champions League heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Zagadou, Hummels, Schulz - Witsel - Dahoud, Bellingham - Wolf, Reus - Malen

BVB vs. Besiktas: Champions League heute live im TV und Livestream

BVB gegen Besiktas Istanbul wird heute exklusiv von Amazon Prime Video übertragen. Die Übertragung beginnt dort bereits um 19.30 Uhr. Das Spiel kommentieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Um die Partie sehen zu können, müsst Ihr Mitglied bei Amazon Prime sein. Ein Abo kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat. Neukunden können ein 30-tätiges Probeabo abschließen und das Spiel so heute kostenlos verfolgen.

Abrufbar ist der Livestream zum Spiel über die Amazon-Prime-App auf dem Smartphone und Tablet, über die Website von Amazon auf dem PC oder Notebook und auch über die App auf den gängigsten internetfähigen Smart-TVs.

