Borussia Dortmund - Besiktas 5:0: Dank Reus und Edeljoker Haaland! BVB ballert sich Frust von der Seele

Borussia Dortmund hat sich mit einer Torgala aus der Champions League verabschiedet. Der BVB ballerte sich im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen den punktlosen türkischen Doublesieger Besiktas mit einem 5:0 (2:0)-Sieg den Frust über das Vorrunden-Aus von der Seele.

Das Verpassen des Achtelfinales stand bereits nach der 1:3-Niederlage am 5. Spieltag bei Sporting fest. Die Dortmunder nahmen durch den versöhnlichen Vorrundenabschluss immerhin noch einmal 2,8 Millionen Euro Siegprämie mit.

Das Team von Marco Rose dominierte gegen den völlig harmlosen türkischen Topklub das Geschehen und führte zur Pause durch die Treffer von Donyell Malen (29.) und Marco Reus (45.+2/Foulelfmeter). Besiktas-Verteidiger Welinton sah für das Foul an Mahmoud Dahoud, das zum Elfmeter führte, zudem die Rote Karte (43.).

In Überzahl blieben die Dortmunder auch nach dem Seitenwechsel das spielbestimmende Team. Reus (53.) baute nach eleganter Ballmitnahme die Führung weiter aus. "Edeljoker" Erling Haaland (58., 81.) trug sich ebenfalls mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein.

"Für uns war das Spiel wichtig, um im Rhythmus zu bleiben. Vor allem unser Gegenpressing war überragend im ersten Durchgang. Es ging darum, Selbstvertrauen zu sammeln, um für die nächsten Spiele vorbereitet zu sein", sagte Reus bei Amazon Prime. BVB-Trainer Rose ergänzte: "Wir waren von Anfang an gut im Spiel und haben irgendwann das Tor gemacht. Wir haben es von Anfang an seriös gemacht, ordentlich mit und gegen den Ball. In Überzahl war es ein bisschen anderes Spiel, aber wir haben es auch dann sehr seriös gemacht. Insgesamt haben wir uns anständig aus der Champions League verabschiedet."

Die Dortmunder schlossen die Vorrunde in der Champions League mit neun Zählern auf Platz drei ab und spielen international in der K.o.-Runde der Europa League weiter. Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon standen schon vor dem letzten Spieltag als Achtelfinalisten fest.

Borussia Dortmund fegt Besiktas Istanbul mit 5:0 weg: Die BVB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/17 Borussia Dotmund hat sich mit einem klaren 5:0-Sieg anständig aus der Champions League verabschiedet. Während Erling Haaland nach Einwechslung komplett überforderte Türken überrannte, konnte ein zuletzt kritisierter Akteur Wiedergutmachung betreiben. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Trotz frühem CL-Aus keine Experimente im BVB-Tor. Bei Larins Lupfer (10.) etwas im Glück, dass kein Abnehmer in der Mitte wartete. Ansonsten überhaupt nicht von den harmlosen Gästen geprüft. Note: 3,5 © getty 3/17 NICO SCHULZ: Einer von fünf Rotations-Gewinnern im Team. Der oft kritisierte Linksverteidiger zeigte eines seiner besten Spiele überhaupt für Schwarz-Gelb. War an der Entstehung der Tore eins bis drei beteiligt und bereitete das 4:0 vor. Note: 2. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef war nach seiner viel kritisierten Leistung im Liga-Topspiel um Wiedergutmachung bemüht. Gegen die harmlosen Gäste hatte er kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Gewann aber viele Bälle. Note: 3,5 © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Durch die überraschende Mini-OP von Akanji in der Startelf, erstmals seit März. Fügte sich super in die Abwehrkette ein und beteiligte sich am Spielaufbau. Gegen den früheren Borussen Batshuayi meist Sieger. Note: 2,5 © getty 6/17 THOMAS MEUNIER: Mit deutlich zu vielen Ballverlusten (17.). Hatte mit Larin anfangs einige Probleme. Startete oft nach vorne durch, den Flanken fehlte aber meist die nötige Präzision. Durfte zur Pause in der Kabine bleiben. Note: 4 © getty 7/17 AXEL WITSEL: Sehr aufmerksame Partie des Belgiers, der im defensiven Mittelfeld früh fast alle Löcher stopfte. Note: 3,5 © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Wie immer Abräumer und Antreiber in einer Person - für den BVB längst unverzichtbar. Hatte Pech mit einem frühen Abschluss (17.), dafür mit dem starken Assist zum 1:0 (29.). Note: 2 © getty 9/17 MO DAHOUD: Sehr guter Auftritt als Balljäger im Mittelfeld. Schon vor der Pause mit sieben Ballgewinnen. Schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein, holte den Elfmeter zum 2:0 raus. Bereitete das dritte und fünfte Tor vor. Note: Note: 2 © getty 10/17 MARCO REUS: Zunächst mit überschaubarem Einsatz. Dann aber übernahm der Kapitän beim Elfer Verantwortung (45+1.) und setzte mit einem super Solo zum 3:0 nach (53.). Reus kommt nun schon auf 21 Treffer in der Königsklasse. Note: 2 © imago images 11/17 DONYELL MALEN: Viertes Tor in den letzten fünf Spielen, langsam kommt Malen ins Rollen. Hatte beim 1:0 etwas Glück, dass der Ball unter Keeper Destanoglu durchrutschte. Sehr aktiv, holte sich die Bälle zur Not weit in der eigenen Hälfte. Note: 2,5 © getty 12/17 MARIUS WOLF: Sorgte für einigen Wirbel auf der rechten offensiven Seite, kam zunächst aber nicht entscheidend durch. Schickte mit seinem Anspiel Dahoud auf die Reise Richtung Elfmeter. Durfte sich nach gut einer Stunde ausruhen. Note: 3 © imago images 13/17 REINIER: Weil Trainer Rose zur Pause gegen die harmlosen und dezimierten Gäste auf Dreierkette umstellte, durfte der Brasilianer als weitere Offensivkraft ran. Hatte direkt eine gute Chance, sein Schuss aus spitzem Winkel ging aber drüber. Note: 3,5 © getty 14/17 ERLING HAALAND: Löste Kapitän Reus auf dem Platz ab, obwohl vom Spielverlauf her eigentlich keine Not mehr bestand. Glänzte als zweifacher Torschütze in ungewohnter Doppelrolle als Joker und Kopfballungeheuer. Note: 1,5 © imago images 15/17 RAPHAEL GUERREIRO: Kam für den ausgepowerten Bellingham. Machte seine Sache in den letzten 18 Minuten ordentlich, ohne zu glänzen. Keine Bewertung © imago images 16/17 MARIN PONGRACIC: Durfte ab der 72. Minute ran, um Zagadou noch etwas für die kommenden Aufgaben in der Liga zu schonen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 FELIX PASSLACK: Ab der 62. Minute für Wolf auf dem Feld. Versuchte einiges in der Offensive, konnte sich aber nicht groß in Szene setzen. Note: 3,5

Borussia Dortmund - Besiktas: Die Analyse

Rose hatte seine Elf im Vergleich zur 2:3-Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern auf fünf Positionen verändert. Toptorjäger Haaland saß zunächst nur auf der Bank. In der Innenverteidigung feierte Zagadou nach Knie-OP seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison. Er ersetzte Akanji, der wegen eines Eingriffs im Knie voraussichtlich bis Jahresende fehlen wird.

Der BVB agierte in einer 4-3-3-Grundordnung äußerts dominant, schnürte Besiktas tief in der eigenen Hälfte ein. Bellingham interpretierte seine Rolle auf der Halbposition im Mittelfeld sehr offensiv, stieß immer wieder in den Zehnerraum vor. Dahoud setzte nach 22 Sekunden mit dem ersten Abschluss ein Signal, doch in der Folge fehlte vor dem Tor der letzte Punch.

Einzig, wenn es Dortmund gelang, Tempo in die eigenen Aktionen zu bringen, wurde es gefährlich, im Abschluss fehlte Reus (15.) und Bellingham (24.) zunächst die Präzision. Malen (29.) erlöste die Gastgeber nachdem Witsel den Ball nach einem Besiktas-Freistoß stark erobert hatte und Schulz über Bellingham das Spiel schnell machte. Kurz vor der Pause sorgte Reus vom Punkt für eine komfortable Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte stellte Rose um. Reinier ersetzte Meunier, Allrounder Wolf rückte dafür auf die Rechtsverteidigerposition. Und der BVB wollte mehr. Reus stellte nach einem Doppelpass mit Dahoud und edler Ballbehandlung auf 3:0.

Nach gut einer Stunde räumte der Doppeltorschütze das Feld für Toptorjäger Haaland, der kurz darauf Destanoglu erstmals beschäftigte (65.). Nur drei Minuten später war der Besiktas-Keeper beim Kopfball des Norwegers (58.) nach einer Schulz-Flanke machtlos. Nach einer Ecke von Dahoud war Haaland in der Schlussphase erneut per Kopf zur Stelle (81.).

Borussia Dortmund - Besiktas: Die Aufstellung

Dortmund: Kobel - Meunier (46. Reinier), Hummels, Zagadou (73. Pongracic), N. Schulz - Bellingham (73. Guerreiro), Witsel, Dahoud - M. Wolf (62. Passlack), Malen, Reus (63. Haaland)

Besiktas: Destanoglu - Uysal, Welinton, Montero, Meras - Topal, Souza - Karaman (46. Rosier), Bozdogan (76. Ucan), Larin (69. Ghezzal) - Batshuayi

Borussia Dortmund - Besiktas: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Malen (29.), 2:0 Reus (45., Foulelfmeter), 3:0 Reus (53.), 4:0 Haaland (68.), 5:0 Haaland (81.)

Der Star des Spiels: Marco Reus (Dortmund)

Der BVB-Kapitän hatte mit seinem Doppelpack entscheidenden Anteil am letztlich ungefährdeten Dortmunder Sieg. Mit seinem sehenswerten zweiten Treffer sorgte Reus zudem für ein Highlight.

Der Flop des Spiels: Kenan Karaman (Besiktas)

Der Ex-Düsseldorfer konnte im Mittelfeld überhaupt nicht mit dem Tempo der Dortmunder mithalten, gewann nur 33 Prozent seiner Zweikämpfe und blieb zur Pause folgerichtig in der Kabine.

Der Schiedsrichter: Francois Letexier

Die überwiegend faire Begegnung stellte den Franzosen eigentlich vor keine größeren Probleme. Die Elfmeterentscheidung war richtig, die Rote Karte war allerdings zu hart, da Welinton nicht letzter Mann war. Der Platzverweis hatte aber trotz Überprüfung durch den VAR Bestand.