Der VfB Stuttgart trifft am heutigen Nachmittag in der Bundesliga auf Hertha BSC Berlin. Wie Ihr die Partie des 14. Spieltags heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zur Übertragung, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Krisen-Duell am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga! Am heutigen Sonntag, den 5. Dezember, kommt es mit dem 15. und 14. der Liga zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC. Das Spiel wird am heutigen Nachmittag in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart um 15.30 Uhr ausgetragen.

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos zum Spiel

Sowohl für den VfB Stuttgart, als auch für Hertha BSC läuft die aktuelle Saison alles andere als glatt. Die schlechten Ergebnisse aus den letzten Wochen hat die Verantwortlichen bei der Hertha - allen voran Fredi Bobic - dazu veranlasst, ihren Trainer Pal Dardai zu feuern. Der neue an der Seitenlinie ist ein bekannter Name in der Bundesliga: Tayfun Korkut. Er übernimmt die Hertha vorerst bis zum Saisonende.

Der Hauptstadtklub befindet sich aktuell auf Platz 14 in der Tabelle. Seit Ende Oktober wartet die Hertha in der Liga auf einen Sieg. Das Chaos im Klub scheint in dieser Saison weiter anzuhalten und das trotz der Verpflichtung von Bobic, der bei Eintracht als Manager noch so viel Erfolg hatte. Gelingt Tayfun Korkut am heutigen Nachmittag ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein bei seinem Debüt ein Sieg?

Mit Platz 15 in der Tabelle ist der VfB Stuttgart aktuell der unmittelbare Nachbar der Hertha. Nach sechs Pflichtspielpleiten in Folge konnte das Team von Pellegrino Matarazzo gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag in der Bundesliga endlich wieder einen Dreier einfahren. Den letzten Erfolg gab es davor beim 3:1 Sieg gegen die TSG Hoffenheim Anfang Oktober. Das Ergebnis vom letzten Freitag macht in jedem Fall Hoffnung, genauso wie die Rückkehr von Silas Katompa Mvumpa. Gelingt gegen die Hertha heute sogar der zweite Triumph in Folge?

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, Mangala, Endo - Coulibaly - Marmoush

Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, Mangala, Endo - Coulibaly - Marmoush Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar, S. Serdar - Richter, Maolida - Piatek, Jovetic

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC wird exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist nämlich für die Übertragung der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga verantwortlich.

© getty Wie schlägt sich heute der neue Herthaner Trainer Tayfun Korkut bei seinem Debut gegen seinen Ex-Klub?

Die Vorberichte zum Spiel beginnen bei DAZN heute um 15.00 Uhr. Michael Born und Ralph Gunesch sind als Kommentatoren im Einsatz. Lukas Schönmüller leitet als Moderator durch die Sendung. Spielbeginn der Begegnung ist dann um 15.30 Uhr.

Um die heutige Partie live bei DAZN erleben zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches 149,99 Euro kostet und Euch auf das Jahr gesehen 29,98 eurp spart.

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partei: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC Wettbewerb: 14. Spieltag der Bundesliga

14. Spieltag der Bundesliga Datum: 5. Dezember

5. Dezember Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zur Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC heute an. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 14. Spieltag: Die aktuelle Tabelle