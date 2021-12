SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth das Team von Union Berlin. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 15. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 15. Bundesliga-Spieltag kommt es am heutigen Sonntag, 12. Dezember, zur Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Union Berlin. Angepfiffen wird das Spiel um 15.30 Uhr im Sportpark Ronhof.

Die SpVgg Greuther Fürth kämpft nach 14 Spielen mit nur einem Punkt um den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Zu allem Überfluss fällt nun auch noch Torhüter Marius Funk mit einer schweren Knieverletzung aus. Wobei: Auch mit Sascha Burchert, der zu Saisonbeginn noch die Nummer eins war, kann es nicht mehr schlechter werden.

Wesentlich besser verlief die bisherige Bundesliga-Saison für Union Berlin. Mit einem Sieg bei der SpVgg könnten die Eisernen in der Tabelle auf Platz fünf vorrücken. Die Frage ist nur, wie das Team von Trainer Urs Fischer das Aus in der Conference League verdaut hat.

SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Exklusiv live übertragen wird SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin heute von DAZN. Der Streamingdienst hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Sonntagsspielen der Bundesliga - und auch an den Freitagsspielen.

Die Übertragung beginnt um 15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Abrufen könnt Ihr den Livestream über dazn.com und die DAZN-App auf dem Endgerät Ihrer Wahl. Live verfolgt werden kann die Partie auch ab 15 Uhr auf dem linearen TV-Kanal DAZN 2. Dieser kann aber nur in Verbindung mit einem bestehenden Vertrag mit einem anderen Anbieter wie Sky oder Vodafone abgerufen werden.

Um DAZN live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Die Preise: 14,99 Euro im Monat für das Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro für das Jahresabo.

Neben allen Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga seht Ihr dort fast alle Spiele der Champions League sowie zahlreiche Topspiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin heute auch bei SPOX. Wir tickern für Euch von das komplette Spiel mit!

Hier geht's zum Liveticker SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin.

Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, Bauer, Willems - Christiansen - Seguin, Tillman - Leweling, Itten, Hrgota

Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, Bauer, Willems - Christiansen - Seguin, Tillman - Leweling, Itten, Hrgota Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

