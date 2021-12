FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 2:1: Musiala sichert Bayern mühsamen Sieg gegen Mainz

Der FC Bayern München hat am 15. Spieltag der Bundesliga den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 besiegt. Der deutsche Rekordmeister tat sich gegen mutige und kompakte Mainzer dabei aber deutlich schwerer als zuletzt beim 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona.

Karim Onisiwo hatte die starken und clever spielenden Mainzer in der ersten Halbzeit auf Vorlage von Jonathan Burkardt in Führung gebracht, Kingsley Coman glich in der zweiten Hälfte aus, ehe Jamal Musiala den Siegtreffer für die Münchner erzielte.

"Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Diese Spiele hat man immer mal, das ist nur menschlich", sagte Basyerns Thoma Müller bei Sky unbd lobte den Gegner: "Mainz ist in dem, was sie machen, top. Die haben sich die ganze Woche auf uns vorbereitet, das sieht man an Kleinigkeiten, an Abläufen in der Defensive, wie schnell sie auf unsere Positionsrochaden reagiert haben. Darauf waren sie extrem gut vorbereitet."

Der Mainzer Verteidiger Stefan Bell war konsterniert: "Es nervt einfach. Denen haben heute 20 gute Minuten gereicht. Ein typischer Bayern-Sieg, der einfach echt wehtut", sagte er.

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05: Die Analyse

Bayerns Plan - die Mainzer aus einer extrem hoch postierten Dreierkette, die davor nur von Corentin Tolisso als alleiniger Sechser gesichert wurde, auseinanderzuspielen - ging nur in den ersten Spielminuten auf. Die Mainzer sortierten sich zu Beginn kompakt vor dem eigenen Strafraum, zwangen Bayern im letzten Drittel zu einem Kombinationsspiel auf engem Raum.

Jamal Musiala, der zwischen Sechs, Acht und Zehn wandelte, und Thomas Müller nahmen Leroy Sane im Zentrum zunehmend den Platz weg, weswegen sich der beste Bayer der vergangenen Wochen immer weiter zurückfallen ließ. Alle drei spielten sich zu Beginn ein ums andere Mal in der Mainzer Abwehr fest. Bei den Abschlüssen durch Alphonso Davies und Benjamin Pavard hatten sie auch etwas Glück.

Wie es so ist in solchen Spielen: Kingsley Coman verlor den Ball, Dayot Upamecano ging arg sorglos in den Zweikampf, Lucas Hernandez war etwas zu weit weg von Jonathan Burkardt, der somit aus kurzer Distanz auf den Kopf von Karim Onisiwo flanken konnte: Das 1:0 für die Mainzer in der 22. Minute - und das nicht mal über einen Konter. Wessen Fehlerkette zu lang ist, den bestraft das Leben.

Die Bayern mussten sich nach dem Gegentor schütteln, überließen nun auch den Mainzern den Ball. Ein Fehler, die Gäste waren in der restlichen ersten Halbzeit dem 2:0 näher als die Bayern dem Ausgleich. Bei den Münchnern rächte sich, dass Julian Nagelsmann fast nur durch das Zentrum spielen ließ - wo eben immer ein paar Mainzer herumstanden.

Sane holte sich bald ein Frust-Gelb ab, Musiala wurde zuvor schon wegen hartem Einsteigen bestraft.

Bayerns einzige Chance nach dem Gegentreffer in der ersten Halbzeit folgte in der 44. Minute, als Coman den Ball aber nicht am Mainzer Verteidiger Alexander Hack vorbeibekam.

In der zweiten Halbzeit machten die Münchner das Spiel etwas breiter, störten konsequent das frühe Mainzer Pressing und kamen so sofort zu Chancen. Den Ausgleich besorgte dann Kingsley Coman nach einem herrlichen Pass des bis dahin schwachen Corentin Tolisso, der die gesamte Mainzer Abwehr sezierte (53.).

Nach dem Ausgleich blieben die Bayern geduldig, ließen den Ball zirkulieren und suchten die Lücke. Musiala fand sie schließlich mit einem Schuss von der Strafraumkante. Sein Tor zum 2:1 war so nicht unverdient.

Bayern-Noten: Königstransfer wird zum Sicherheitsrisiko - Kimmich-Ersatz zeigt Janus-Gesicht © getty 1/16 Beim Arbeitssieg des FC Bayern war der Königstransfer lange ein Sicherheitsrisiko, während Jamal Musiala erneut überzeugte. Der Kimmich-Ersatz zeigte ein Janus-Gesicht und ein Dauerreservist konnte sich nicht empfehlen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Beim Gegentor machtlos, sonst im ersten Durchgang wenig geprüft. Fing einen gefährlichen Konter 30 Meter vor dem eigenen Tor spektakulär ab. Nach der Pause nahezu beschäftigungslos. Note: 3. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Präsentierte sich zunächst offensiv verbessert. Guter Laufweg und starke Flanke auf Davies (6.). Prüfte Zentner zudem mit einem strammen Schuss. Beim 0:1 von Stach düpiert, aber mit der Vorlage zum 2:1. Note: 3. © getty 4/16 DAYOT UPAMECANO: Kam gut rein, dann immer wackliger im Zweikampf. Im Glück, dass er gegen Lee keinen Elfer verursachte, gegen Stach vor dem 0:1 zu spät. Der Königstransfer war in den Mainzer Drangphasen ein Sicherheitsrisiko. Note: 5. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Unglücklich vor dem 0:1 gegen Burkhardt, ansonsten noch der beste und stabilste Bayern-Verteidiger. Wurde nach einer guten Stunde aufgrund seiner Gelben Karte ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images 6/16 CORENTIN TOLISSO: Der Kimmich-Ersatz der letzten Wochen zeigte ein Janus-Gesicht. Schwache erste Halbzeit, in der er vor dem 0:1 gegen Onisiwo pennte und immer fehlerhafter agierte. Herausragend dafür seine Vorlage für Coman. Note: 3,5. © imago images 7/16 JAMAL MUSIALA: Hohes Lauf- und Zweikampfpensum, aber im ersten Durchgang uneffizient, fummelte sich immer wieder fest. War dennoch der beste Zentrumsspieler, belohnte und empfahl sich mit dem 2:1 für weitere Startelfeinsätze. Note: 2. © imago images 8/16 KINGSLEY COMAN: Begann stark, dann folgten sein Ballverlust vor dem 0:1 und einige liegengelassene Chancen, aber auch das Tor zum 1:1. Ständiger Unruheherd und auffälligster Offensivspieler der Bayern. Note: 2. © imago images 9/16 THOMAS MÜLLER: Zu Beginn mit schwerem Stand und ohne Zugriff aufs Spiel. Trat erstmals nach 31 Minuten mit einer Großchance in Erscheinung. In Halbzeit zwei verbessert und mit ein paar guten Ideen. Note: 3,5. © imago images 10/16 LEROY SANE: Zuletzt in bestechender Form, blieb er gegen Mainz extrem blass. Ließ sich oft fallen, um mehr am Spiel teilzunehmen, das klappte aber nicht. Holte sich vor der Pause eine Frust-Gelbe ab und war offensiv kaum ein Faktor. Note: 4,5. © imago images 11/16 ALPHONSO DAVIES: Startete furios und hatte zwei Großchancen auf das 1:0, die er beide vergab. Dann kam Gegenspieler Widmer besser rein, was Davies' Kreise einschränkte. Blieb dennoch auffällig und stets gefährlich. Note: 2,5. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Kaum Aktionen im ersten Durchgang. Trat einzig durch eine Kopfballablage für Müller positiv in Erscheinung, wirkte nach gut 30 Minuten extrem frustriert. Arbeitete sich ins Spiel, blieb aber ohne Tor. Note: 4,5. © imago images 13/16 NIKLAS SÜLE: Kam nach einer guten Stunde für Hernandez und zu einer Phase, in der Mainz offensiv überhaupt nichts mehr gelang. Wirkte eigentlich sicher, aber auch etwas zögerlich bei den wenigen Mainzer Aktionen. Note: 3,5. © imago images 14/16 MARC ROCA: Kam in der 65. für Tolisso, tauchte aber schnell ab. Sein Einfluss aufs Spiel hielt sich extrem in Grenzen, dazu sehr schwach in den direkten Duellen (16 Prozent gewonnen). Keine Bewerbung für höhere Aufgaben. Note: 4,5. © imago images 15/16 SERGE GNABRY: Agierte etwas besser als Sane, den er in der 65. Minute ersetzte, richtig überzeugen konnte aber auch er nicht. Lief sich einmal im Sechzehner fest, verdaddelte einen Konter und setzte einen Schuss in den 3. Stock. Note: 4. © getty 16/16 TANGUY NIANZOU: Ersetzte kurz vor Schluss den starken Musiala und gab neben Roca den defensiven Mittelfeldspieler, trat aber nicht mehr groß in Erscheinung. Keine Bewertung.

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05: Die Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez (65. Süle) - Coman, Tolisso (65. Roca), Musiala (82. Nianzou), Davies - Müller, Sane (65. Gnabry) - Lewandowski.

Mainz: Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Stach, Aaron - Barreiro, J.-S. Lee - Burkardt (Ingvartsen), Onisiwo.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Onisiwo (22.), 1:1 Coman (53.), 2:1 Musiala (74.)

Der Star des Spiels: Jamal Musiala (Bayern München)

Er bauchte eine Halbzeit, um seine Position zu finden, rochierte zu Beginn zu viel zwischen der Sechs, Acht und Zehn. Doch fand sich dann in der Regisseursrolle immer besser zurecht, das 2:1 war nur folgerichtig.

Der Flop des Spiels: Dayot Upamecano (Bayern München)

Die Spieleröffnungen des Franzosen waren genauso tadellos wie seine Passquote von mehr als 90 Prozent. Aber als Innenverteidiger kann man schon deutlich mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe gewinnen - und vor allem sollte man seltener den Überblick verlieren. Kam vor dem 0:1 zu spät und begünstigte so Stachs vorletzten Pass vor Onisiwos Tor. War wahrlich nicht allein Schuld am Gegentreffer, aber es war eben nicht zum ersten Mal, dass er wie ein Unsicherheitsfaktor agierte.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus

De Schiedsrichter war zwei Tage vor seinem 40. Geburtstag immer voll auf der Höhe des Geschehens, scheute sich nicht, dem gefrusteten Sane Gelb zu zeigen und blieb seiner eher harten Gangart konsequent treu.