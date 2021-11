BVB; News und Gerüchte - Dortmund-Flitzer bereut Aktion: "Lasst diese Dummheit sein"

Der Dortmunder Pokal-Flitzer, welcher gegen den FC Ingolstadt auf den Rasen gestürmt war, bereut sein Vorgehen. Juventus Turin denkt über einen Wintertransfer von Mittelfeldspieler Axel Witsel nach. Außerdem: Trainer Marco Rose gibt Marin Pongracic nach dessen Interview-Vorfall einen Ratschlag. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier gibt's weitere BVB-News.

BVB, News: Pokal-Flitzer bereut seine Tat

Beim DFB-Pokalspiels gegen Ingolstadt rannte BVB-Fan Niklas R. nach dem Abpfiff aufs Feld und sicherte sich ein Trikot von Dortmund-Akteur Reinier. Mittlerweile bereut er die Aktion und appelliert an andere Dortmund-Anhänger, unerlaubte Ausflüge aufs Spielfeld künftig zu unterlassen. "Ich kann niemandem raten, das nachzumachen. Ich habe mit dieser Dummheit meine Zukunft riskiert", sagte er gegenüber der Bild.

Sein Sprint auf den Platz sei eine "Reflexhandlung" gewesen. "Es war eine dumme Idee. Ich denke, keiner ist sich im Vorfeld darüber bewusst, was er da eigentlich anstellt und welche Konsequenzen das haben kann." Erst nachdem ihn die Ordner abgeführt hatten und er sich auf dem Nachhauseweg befand, sei ihm klar geworden, "was ich für Mist gemacht habe."

Nun drohen dem BVB-Fan mindestens 3000 Euro Bußgeld sowie ein landesweites Stadionverbot. Zudem könnte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen ihn erstattet werden. "Eine Anzeige müsste ich meinem Arbeitgeber melden. Dafür würde ich abgemahnt werden und mir möglicherweise meine Zukunft verbauen. Auch meiner Familie habe ich damit keinen Gefallen getan", so Niklas R.

Seiner Schuld ist er sich mittlerweile bewusst, weshalb er sich bei Borussia Dortmund für die Aktion entschuldigte und seine Geldstrafe ohne Widerspruch akzeptieren will: "Ich habe Mist gemacht, dafür muss ich geradestehen. Aber jedem, der das cool findet und das auch mal erleben will, sage ich: Lasst es sein! Die Konsequenzen rechtfertigen das in keiner Art und Weise."

SPOX-Auswahl: Das sind die zehn besten BVB-Transfers dieses Jahrtausends © getty 1/21 Seit 1998 ist Michael Zorc Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Seitdem hat er unzählige Transfers für den BVB getätigt und dabei oft ein gutes Händchen bewiesen. Wer sind aber die zehn besten BVB-Transfers in diesem Jahrtausend? Die SPOX-Auswahl! © getty 2/21 MARCO REUS: Kam 2012 für 17,1 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. © getty 3/21 Einst in der BVB-Jugend weggeschickt, kam der gebürtige Dortmunder und heutige Kapitän nach tollen Leistungen in Gladbach zurück und hielt seinem Herzensklub trotz zahlreicher Offerten stets die Treue. Noch 16 Buden, dann ist er BVB-Rekordtorschütze. © getty 4/21 ERLING HAALAND: Kam 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg. © getty 5/21 Ging sofort brutal durch die Decke und steht derzeit bei 70 Toren in 69 Pflichtspielen für die Borussia (19 Assists), deren Spiel enorm auf den Angreifer zugeschnitten ist. Wird mal viel Geld einbringen und wohl zu den Besten der Welt gehören. © getty 6/21 ROBERT LEWANDOWSKI: Kam 2010 für 4,75 Millionen Euro von Lech Posen. Wechselte 2014 ablösefrei zum FC Bayern München. © getty 7/21 Anfangs noch hinter Barrios, war schnell kein Vorbeikommen mehr am Stürmer, der für Dortmund in 187 Pflichtspielen 103 Tore schoss und 42 auflegte. Legendär sein Viererpack in der CL gegen Real Madrid. Heute bei Bayern der wohl beste Stürmer der Welt. © getty 8/21 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Kam 2013 für 13 Millionen von AS Saint-Etienne. Wechselte 2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago images 9/21 Nach kurzer Anlaufzeit lieferte er fünf Jahre lang komische Outfits und den einen oder anderen Skandal, aber halt auch Tore am Fließband: 141 in 213 Pflichtspielen. Steht damit auf Platz sechs in der Tabelle der BVB-Rekordtorschützen. © getty 10/21 LUCAS BARRIOS: Kam 2009 für 4,2 Millionen Euro von Colo Colo. Wechselte 2012 für 8,5 Millionen Euro zu GZ Evergrande. © imago images / Ulmer 11/21 Der Stürmer kam aus Chile nach Dortmund und lieferte nach etwas Anlaufschwierigkeiten sofort ab. Ohne seine Tore wären die beiden Meisterschaften unter Klopp undenkbar. Traf 49 Mal in 102 Pflichtspielen (17 Assists). Danach nie wieder so stark. © getty 12/21 KEVIN GROßKREUTZ: Kam 2009 ablösefrei von Rot Weiss Ahlen. Wechselte 2015 für 1,5 Millionen Euro zu Galatasaray. © getty 13/21 Der Junge von der Südtribüne erlebte seine fußballerisch beste Zeit bei seinem Lieblingsklub während der Ära von Jürgen Klopp. Dauerrenner, Publikumsliebling, Provokateur - Großkreutz spielte 236 Mal für den BVB (64 Torbeteiligungen). © getty 14/21 JADON SANCHO: Kam 2017 für 7,84 Millionen Euro von Manchester City. Wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 15/21 Entschwand schnell der Dortmunder Jugend, in der er anfangs noch kickte. Mit seinem Tempo und den Dribblings wurde der Engländer einer der besten Bundesligaspieler. Nach 114 Torbeteiligungen in 137 BVB-Pflichtspielen nun bei United kaum eingesetzt. © imago images 16/21 SHINJI KAGAWA: Kam 2010 ablösefrei von Cerezo Osaka. Wechselte 2012 für 16 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 17/21 Kam als Unbekannter aus den Niederungen des japanischen Fußballs und zockte plötzlich in der Bundesliga groß auf. Nach zwei Meisterschaften und dem Doublesieg folgte das Missverständnis United, danach die BVB-Rückkehr für weitere viereinhalb Jahre. © getty 18/21 MATS HUMMELS: Kam 2008 zunächst per Leihe vom FC Bayern München und wurde 2009 für 4,2 Millionen Euro gekauft. Wechselte 2016 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München. © getty 19/21 Mittlerweile zum zweiten Mal beim BVB. In der ersten Phase avancierte er zu einem top-modernen Innenverteidiger, der besonders spiel- und zweikampfstark war. Wurde als Dortmund-Spieler 2014 Weltmeister. Schon 410 Mal für Dortmund im Einsatz gewesen. © getty 20/21 LUKASZ PISZCZEK: Kam 2010 ablösefrei von Hertha BSC. Beendete 2021 seine Karriere beim BVB. © getty 21/21 Wurde in Dortmund zum Rechtsverteidiger umgeschult und avancierte zu einem der Besten seines Fachs. Holte insgesamt acht Titel mit dem BVB und hörte erst im Sommer nach 382 Pflichtspielen (83 Torbeteiligungen) auf - als Vereinslegende.

BVB, News: Juve denkt über Wintertransfer von Witsel nach

Der BVB könnte im nahenden Wintertransferfenster Mittelfeldspieler Axel Witsel verlieren. Wie SPOX und Goal erfuhren, plant Juventus Turin einen Vorstoß beim Belgier.

Der Rechtsfuß ist eine von mehreren Mittelfeld-Optionen bei den Italienern. Zuletzt kursierten Gerüchte um einen möglichen Wechsel des 32-Jährigen nach Turin im kommenden Sommer. Dann wäre Witsel nämlich nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zu haben.

Bereits vor der laufenden Spielzeit soll die Witsel-Seite mit der Alten Dame verhandelt haben, BVB-Coach Marco Rose sprach sich allerdings gegen einen Wechsel aus.

Ob der belgische Nationalspieler, der in der laufenden Saison bislang alle 17 Pflichtspiele absolvierte (13 Mal in der Startelf), verlängert oder wechselt, ist derzeit noch unklar. "Ehrlich, ich weiß es nicht", sagte Witsel Ende September auf der BVB-Webseite bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung: "Ich habe noch keinen Plan."

BVB-Glücksgriffe, Diva, Eintagsfliege: Die teuersten BL-Transfers vor 20 Jahren © imago images 1/41 Die Ablösesummen auf dem Transfermarkt liegen inzwischen in utopischen Höhen. Vor 20 Jahren sah das zwar noch anders aus, hochkarätige Wechsel gab es aber zuhauf. Besonders beim Meister BVB. SPOX zeigt die teuersten Bundesliga-Zugänge der Saison 2001/02. © getty 2/41 Platz 19: Marco Reich - für 3 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern zum 1. FC Köln. (Alle Zahlen stammen von transfermarkt.de.) © getty 3/41 Wurde mit Lautern 1998 Meister. In Köln änderte sich sein Status als Ergänzungsspieler allerdings nicht, weshalb Reich ein Jahr später nach Bremen wechselte. Dort holte er die Schale ein zweites Mal. Heute Spielertrainer in der Bezirksliga. © getty 4/41 Platz 19: Diego Klimowicz - für 3 Millionen Euro von Atletico Lanus zum VfL Wolfsburg. © getty 5/41 Aus der Kategorie: Königstransfer. Der damals noch unbekannte Stürmer netzte in 173 Spielen 71 Mal für die Wölfe. In Dortmund und Bochum dann nicht ganz so erfolgreich. Inzwischen ist sein Sohn Mateo beim VfB zu bestaunen. © getty 6/41 Platz 18: Sebastian Kehl - für 3,2 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund. © getty 7/41 Eine ewige Liebe! Der Mittelfeldspieler war 13 Jahre lang für den BVB aktiv und holte drei Meistertitel. Dem Verein blieb er auch nach seinem Karriereende 2015 erhalten. Im kommenden Sommer übernimmt er den Posten des Sportdirektors. © getty 8/41 Platz 16: Yildiray Bastürk - für 3,25 Millionen Euro vom VfL Bochum zu Bayer Leverkusen. © getty 9/41 Gehörte zu den größten Talenten der Bundesliga, Verletzungen warfen ihn aber mehrfach weit zurück. Nach drei Jahren ging er zur Hertha und von dort nach Stuttgart. Beim VfB war er jedoch meist spielunfähig. Zuletzt war er Sportdirektor in der Türkei. © getty 10/41 Platz 16: Martin Petrov - für 3,25 Millionen Euro vom FC Servette zum VfL Wolfsburg. © getty 11/41 Der Bulgare spielte vier großartige Saisons im VfL-Trikot, ehe Atletico Madrid für 10 Mio. Euro zuschnappte. Nach zwei glücklosen Jahren unterschrieb der Linksaußen bei ManCity. Für große Titel reichte es aber nie. 2014 war Schluss. © getty 12/41 Platz 15: Lincoln - für 4 Millionen Euro von Atletico Mineiro zum 1. FC Kaiserslautern. © getty 13/41 Der Ausnahme-Techniker legte einen starken Start beim FCK hin, ab Jahr zwei zeigte er jedoch meist sein zweites Gesicht als launische Diva. Wechselte im Unfrieden ablösefrei zu S04 und fand zu alter Stärke zurück. Feierte noch mit Gala große Erfolge. © getty 14/41 Platz 14: Anibal Matellan - für 4,8 Millionen Euro von den Boca Juniors zum FC Schalke 04. © getty 15/41 Der Innenverteidiger machte 43 Bundesligaspiele für Schalke, Stammspieler wurde er nie wirklich. Nach drei Jahren ging er ablösefrei zu den Boca Juniors zurück. Ein klares Verlustgeschäft! Aktuell ist er Technischer Direktor in Argentinien. © getty 16/41 Platz 13: Jörg Albertz - für 5 Millionen Euro von den Glasgow Rangers zum Hamburger SV. © getty 17/41 Ging als Publikumsliebling und Kapitän, um nach fünf Jahren in Glasgow zurückzukehren. An seine damaligen Leistungen konnte "Ali" aber nicht mehr anknüpfen und wechselte im Winter 2003 nach China, um dort prompt Fußballer des Jahres zu werden. © getty 18/41 Platz 12: Victor Agali - für 5,1 Millionen Euro von Hansa Rostock zum FC Schalke 04. © getty 19/41 Der Stürmer erzielte insgesamt 20 Tore für die Königsblauen. Weil Ebbe Sand in der Saison 2002/03 Ladehemmung hatte, reichten seine neun Treffer für den vereinsinternen Spitzenplatz. 2004 ging er ablösefrei nach Nizza. 2011 war in China Schluss. © getty 20/41 Platz 11: Nico Kovac - für 5,5 Millionen Euro vom Hamburger SV zum FC Bayern München. © getty 21/41 Schaffte es in München nicht, sich in der Defensive als Stammkraft zu behaupten. Nach zwei Jahren ging er zur Hertha. Inzwischen ist er ein gefragter Trainer. Beim FCB scheiterte er aber nach etwas mehr als einem Jahr. Nun in Monaco. © getty 22/41 Platz 10: Bernardo Romeo - für 5,62 Millionen Euro von San Lorenzo zum Hamburger SV. © getty 23/41 Rettete den HSV erst vor dem Abstieg und traf in den beiden folgenden Spielzeiten jeweils zweistellig. Thomas Doll sägte ihn in der Saison 2004/05 trotz der starken Quote ab, weshalb er nach Spanien ging. Nun ist er Argentiniens Nachwuchskoordinator. © getty 24/41 Platz 9: Zoltan Sebescen - für 6 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Bayer Leverkusen. © getty 25/41 Präsentierte sich lange als solider Rechtsverteidiger in der Bundesliga. Für die deutsche Nationalmannschaft machte er zudem ein Spiel. Aufgrund von zwei Patzern wurde er hinterher aber als "Mutter aller Eintagsfliegen" bezeichnet. © getty 26/41 Platz 8: Bart Goor - für 6,25 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu Hertha BSC. © getty 27/41 Der Mittelfeldspieler glänzte in den ersten beiden Saisons mit insgesamt 24 Scorerpunkten in der Bundesliga. Unvergessen bleibt sein Viererpack gegen den HSV im März 2002. Seine Karriere beendete er 2014 in seiner Heimat Belgien. © getty 28/41 Platz 7: Marcelinho - für 7 Millionen Euro von Gremio Porto Alegre zu Hertha BSC. © getty 29/41 Dank seiner Technik und seiner meist gefärbten Haare war der Brasilianer unübersehbar. Mit 79 Treffern für die Berlin bis heute immer noch unter den Top 5 der Rekordtorschützen des Hauptstadtklubs. Spielte noch bis ins hohe Alter in Brasilien. © getty 30/41 Platz 6: Ewerthon - für 7,1 Millionen Euro von Corinthians Sao Paulo zu Borussia Dortmund. © getty 31/41 Hatte direkt in seinem ersten Jahr mit zehn Toren und sechs Assists großen Anteil an der Meisterschaft des BVB. Nach vier Jahren zog es ihn nach Spanien, um 2007 in die Bundesliga zurückzukehren. Beim VfB floppte er aber gewaltig. © getty 32/41 Platz 4: Robert Kovac - für 7,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München. © getty 33/41 Kam gemeinsam mit Niko an die Isar und blieb zwei Spielzeiten länger. Über Juventus Turin landete er 2007 noch für zwei Jahre in Dortmund. 2010 machte er Schluss, um nun Co-Trainer unter seinem älteren Bruder zu sein. © getty 34/41 Platz 4: Fernando Meira - für 7,5 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum VfB Stuttgart. © getty 35/41 Eine absolute VfB-Legende und wohl einer der besten Innenverteidiger aller Zeiten bei den Schwaben. Die Krönung war der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2007, als er das Team als Kapitän anführte. Seit 2012 ist er inaktiv. © getty 36/41 Platz 3: Claudio Pizarro - für 7,54 Millionen Euro von Werder Bremen zum FC Bayern München. © getty 37/41 Der Beginn einer wahren Liebesgeschichte. Sechs Jahre sollte der Peruaner für Bayern stürmen. 2012 kehrte er für drei weitere zurück. Der für lange Zeit erfolgreichste ausländische Torjäger der Bundesliga ist inzwischen Markenbotschafter für den FCB. © getty 38/41 Platz 2: Jan Koller - für 10,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund. © getty 39/41 Der nächste Volltreffer für den BVB! Der groß gewachsene Stürmer erzielte in 184 Spielen 79 Tore und 32 Assists für Dortmund. Nach einem Kreuzbandriss wurde sein Vertrag 2006 nicht verlängert. Fünf Jahre später beendete er seine Laufbahn. © imago images 40/41 Platz 1: Marcio Amoroso - für 25,5 Millionen Euro von der AC Parma zu Borussia Dortmund. © getty 41/41 Ballerte den BVB mit 18 Toren zur Meisterschaft, was ihm die Torjägerkanone einbrachte. Verletzungen machten ihm in der Folge immer wieder zu schaffen, was zu Differenzen mit dem Verein führte. 2004 wurde sein Vertrag deshalb aufgelöst.

Dortmund, News: Rose gibt Pongracic Rat

Nach dem kuriosen Interview von Marin Pongracic hat sich auch BVB-Trainer Marco Rose geäußert und seinem Schützling einen wichtigen Tipp für kommende Interviews gegeben: "Ich werde ihn darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist", sagte Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Schwarz-Gelben gegen RB Leipzig.

Zuvor hatte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl bereits bestätigt, dass die Aussagen des 24-Jährigen Konsequenzen nach sich ziehen werden. "Einige Aussagen sind inhaltlich absolut daneben", so Kehl.

Pongracic hatte in einem Interview mit dem Rapper und Comedian SSYNIC einige Interna wie die Ausfallzeit von Erling Haaland ausgeplaudert. Auch an seinem Ex-Verein Wolfsburg ließ er kein gutes Haar. "Ich habe gedacht, dass wir sehr intensiv mit ihm gesprochen haben und dass das Thema Fokus ein Punkt ist, den er mehr beherzigt", bezog VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer verärgert Stellung.

BVB, News: Dortmund zum Topspiel in Leipzig

Am Abend des 11.Spieltages der Bundesliga kommt es zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund zum Topspiel. Ab 18.30 Uhr könnt Ihr das Spektakel bei uns im Liveticker mitverfolgen. So könnten beide Trainer ihre Teams auf den Rasen schicken.

RB Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai

: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, A. Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Passlack - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, T. Hazard, Malen

BVB: Die kommenden Spiele