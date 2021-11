BVB, News und Gerüchte: Marin Pongracic erhält offenbar Geldstrafe von Borussia Dortmund

BVB-Innenverteidiger Marin Pongracic sorgte mit einem außergewöhnlichen Interview bei Twitch für großes Aufsehen und wird von Borussia Dortmund offenbar mit einer Geldstrafe belegt. Der BVB erwägt Wiederspruch gegen die Rote Karte von Mats Hummels zu erheben. Linksverteidiger Marius Wolf könnte für unbestimmte Zeit ausfallen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier geht's zu den BVB-News des gestrigen Tages.

BVB - News: Borussia Dortmund reagiert auf Pongracic-Interview

Der BVB hat auf das kuriose Interview von Innenverteidiger Marin Pongracic bei Twitch-Streamer und Comedian Samuel Sibilski ("SSYNIC") reagiert und verdonnert den 24-Jährigen, der aktuell vom VfL Wolfsburg ausgeliehen ist, offenbar zu einer Geldstrafe. Das berichtet die Bild am Freitag.

"Einige Aussagen sind inhaltlich absolut nicht in Ordnung. Sie können sicher sein, dass wir intern mit Marin darüber sprechen werden", wird Lizenzspielerleiter und designierter BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bezüglich der Causa Pongracic zitiert.

Unter anderem hatte der kroatische Nationalspieler die Ausfallzeit von BVB-Stürmer Erling Haaland ausgeplaudert ("die nächsten acht Wochen") und Details bezüglich der Höhe der Kaufoption, die der BVB für ihn besitzt, verraten. Diese liegt nach Angaben von Pongracic bei neun Millionen Euro.

Pongracic war kurz vor Ende der Sommertransferperiode auf Leihbasis von Wolfsburg nach Dortmund gewechselt. In der Autostadt hatte er gegen die große Konkurrenz in der Innenverteidigung das Nachsehen und war nach dem Wechsel von Sebastian Bornauw von Köln zu den Wölfen nur noch Innenverteidiger Nummer vier.

Auch deshalb holte der gebürtige Landshuter und ehemalige Bayern-Jugendspieler gegen den VfL zum Rundumschlag aus. Die Verantwortlichen hätten "angefangen Faxen zu machen", den damaligen Trainer Mark van Bommel habe er am "liebsten packen" wollen, weil Pongracic zeitweise nicht mal mehr im Trainingsspiel Elf-gegen-elf hatte mitwirken dürfen.

Auch von Wolfsburger Seite, wo Pongracic noch bis 2024 Vertrag hat, drohen dem Defensivspieler nun Konsequenzen. "Gewisse Dinge gehören intern und zum richtigen Zeitpunkt angesprochen", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer. "Ich halte diesen Zeitpunkt für äußerst fraglich. Wir werden es in Ruhe intern besprechen. Dann werden wir gegebenenfalls die notwendigen Schritte einleiten."

Erling Haaland: Leistungsdaten beim BVB 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 6 9 4 540 Champions League 2 1 - 176 DFL-Supercup 1 - - 90 DFB-Pokal 1 3 - 90 GESAMT 10 13 4 896

BVB, News: Dortmund erwägt Widerspruch gegen Hummels-Rot

Der BVB erwägt einen Einspruch gegen die Rote Karte von Mats Hummels, die dieser im CL-Duell gegen Ajax Amsterdam am Mittwochabend erhalten hatte. "Das war eine mehr als offensichtliche und klar belegbare Fehlentscheidung. Sie hat unser Spiel kaputt gemacht und das Spiel entschieden", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. Er kündigte "Kontakt mit der UEFA" an.

Hummels war am Mittwoch in der 29. Minute wegen eines vermeintlich groben Foulspiels an Ajax-Profi Antony des Feldes verwiesen worden. Schiedsrichter Michael Oliver hielt zwar Rücksprache mit dem VAR, schaute sich die Bilder aber nicht selbst an. Er blieb bei seiner Entscheidung.

Die UEFA "wirbt für Respekt, aber das hat mit Respekt nichts zu tun", sagte Zorc. "Oliver steht zehn Meter neben dem Bildschirm, das muss er sich anschauen. Mats Hummels grätscht ja 40 Zentimeter an Antony vorbei, der steigt ihm sogar noch auf den Fuß." Der BVB prüfe den Vorfall derzeit mit seinem Justiziar.

SPOX-Auswahl: Das sind die zehn besten BVB-Transfers dieses Jahrtausends © getty 1/21 Seit 1998 ist Michael Zorc Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Seitdem hat er unzählige Transfers für den BVB getätigt und dabei oft ein gutes Händchen bewiesen. Wer sind aber die zehn besten BVB-Transfers in diesem Jahrtausend? Die SPOX-Auswahl! © getty 2/21 MARCO REUS: Kam 2012 für 17,1 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. © getty 3/21 Einst in der BVB-Jugend weggeschickt, kam der gebürtige Dortmunder und heutige Kapitän nach tollen Leistungen in Gladbach zurück und hielt seinem Herzensklub trotz zahlreicher Offerten stets die Treue. Noch 16 Buden, dann ist er BVB-Rekordtorschütze. © getty 4/21 ERLING HAALAND: Kam 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg. © getty 5/21 Ging sofort brutal durch die Decke und steht derzeit bei 70 Toren in 69 Pflichtspielen für die Borussia (19 Assists), deren Spiel enorm auf den Angreifer zugeschnitten ist. Wird mal viel Geld einbringen und wohl zu den Besten der Welt gehören. © getty 6/21 ROBERT LEWANDOWSKI: Kam 2010 für 4,75 Millionen Euro von Lech Posen. Wechselte 2014 ablösefrei zum FC Bayern München. © getty 7/21 Anfangs noch hinter Barrios, war schnell kein Vorbeikommen mehr am Stürmer, der für Dortmund in 187 Pflichtspielen 103 Tore schoss und 42 auflegte. Legendär sein Viererpack in der CL gegen Real Madrid. Heute bei Bayern der wohl beste Stürmer der Welt. © getty 8/21 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Kam 2013 für 13 Millionen von AS Saint-Etienne. Wechselte 2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago images 9/21 Nach kurzer Anlaufzeit lieferte er fünf Jahre lang komische Outfits und den einen oder anderen Skandal, aber halt auch Tore am Fließband: 141 in 213 Pflichtspielen. Steht damit auf Platz sechs in der Tabelle der BVB-Rekordtorschützen. © getty 10/21 LUCAS BARRIOS: Kam 2009 für 4,2 Millionen Euro von Colo Colo. Wechselte 2012 für 8,5 Millionen Euro zu GZ Evergrande. © imago images / Ulmer 11/21 Der Stürmer kam aus Chile nach Dortmund und lieferte nach etwas Anlaufschwierigkeiten sofort ab. Ohne seine Tore wären die beiden Meisterschaften unter Klopp undenkbar. Traf 49 Mal in 102 Pflichtspielen (17 Assists). Danach nie wieder so stark. © getty 12/21 KEVIN GROßKREUTZ: Kam 2009 ablösefrei von Rot Weiss Ahlen. Wechselte 2015 für 1,5 Millionen Euro zu Galatasaray. © getty 13/21 Der Junge von der Südtribüne erlebte seine fußballerisch beste Zeit bei seinem Lieblingsklub während der Ära von Jürgen Klopp. Dauerrenner, Publikumsliebling, Provokateur - Großkreutz spielte 236 Mal für den BVB (64 Torbeteiligungen). © getty 14/21 JADON SANCHO: Kam 2017 für 7,84 Millionen Euro von Manchester City. Wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 15/21 Entschwand schnell der Dortmunder Jugend, in der er anfangs noch kickte. Mit seinem Tempo und den Dribblings wurde der Engländer einer der besten Bundesligaspieler. Nach 114 Torbeteiligungen in 137 BVB-Pflichtspielen nun bei United kaum eingesetzt. © imago images 16/21 SHINJI KAGAWA: Kam 2010 ablösefrei von Cerezo Osaka. Wechselte 2012 für 16 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 17/21 Kam als Unbekannter aus den Niederungen des japanischen Fußballs und zockte plötzlich in der Bundesliga groß auf. Nach zwei Meisterschaften und dem Doublesieg folgte das Missverständnis United, danach die BVB-Rückkehr für weitere viereinhalb Jahre. © getty 18/21 MATS HUMMELS: Kam 2008 zunächst per Leihe vom FC Bayern München und wurde 2009 für 4,2 Millionen Euro gekauft. Wechselte 2016 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München. © getty 19/21 Mittlerweile zum zweiten Mal beim BVB. In der ersten Phase avancierte er zu einem top-modernen Innenverteidiger, der besonders spiel- und zweikampfstark war. Wurde als Dortmund-Spieler 2014 Weltmeister. Schon 410 Mal für Dortmund im Einsatz gewesen. © getty 20/21 LUKASZ PISZCZEK: Kam 2010 ablösefrei von Hertha BSC. Beendete 2021 seine Karriere beim BVB. © getty 21/21 Wurde in Dortmund zum Rechtsverteidiger umgeschult und avancierte zu einem der Besten seines Fachs. Holte insgesamt acht Titel mit dem BVB und hörte erst im Sommer nach 382 Pflichtspielen (83 Torbeteiligungen) auf - als Vereinslegende.

BVB, News: Marius Wolf fällt vorerst aus

Der BVB muss in seiner ohnehin schon äußerst angespannten Personallage den nächsten Ausfall beklagen. Linksverteidiger Marius Wolf wird den Dortmundern vorerst verletzt fehlen. Der 26-Jährige zog sich im CL-Einsatz gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch eine eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag bei Twitter ist "der Wiedereinsatz des 26-Jährigen noch im November geplant". Trainer Marco Rose fehlt damit zumindest am Samstag im Ligaspiel bei RB Leipzig (ab 18.30 Uhr im Liveticker) auch die Drittbesetzung auf der linken Abwehrseite. Auch Raphael Guerreiro und Nico Schulz (beide Muskelfaserriss) sind nicht einsatzbereit.

BVB, News: Duell gegen FCB auf Samstagabend terminiert

Das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist endgültig terminiert worden. Die DFL legte das Heimspiel des derzeit ersten Verfolgers gegen den Tabellenführer am Donnerstag auf den 4. Dezember um 18.30 Uhr. Sky Sport überträgt die Begegnung live.

Terminiert wurden alle Spieltage bis zum ersten Februar-Wochenende, an dem unter anderem der FC Bayern zu Hause gegen RB Leipzig antritt (5. Februar, 18.30 Uhr) und einen Tag später der BVB bei Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr gefordert ist.

BVB: Die kommenden Spiele