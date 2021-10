Nach der Länderspielpause eröffnen am Freitag die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln den 8. Bundesliga-Spieltag. Wie die Übertragung des Spiels live im TV und im Livestream abläuft, erfahrt Ihr hier.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute im Livestream bei DAZN verfolgen - Jetzt anmelden!

Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga! Am Freitag, 15. Oktober, wird der 8. Spieltag mit der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln eröffnet. Spielbeginn in der Prezero-Arena in Hoffenheim ist um 20.30 Uhr.

Mit dem 1. FC Köln ist zum Start des 8. Bundesliga-Spieltags auch das Überraschungsteam Nummer eins der bisherigen Saison im Einsatz. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart spielt der FC attraktiven Fußball, der sich auch auf die Ergebnisse widerspielgelt. Die Geißböcke kassierten 2021/22 in der Bundesliga erst eine Niederlage, das war am 2. Spieltag beim FC Bayern München (2:3). Nach dem 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth ging der 1. FC Köln als Sechster in die Länderspielpause. Die Euphorie am Rhein ist riesengroß.

In Sinsheim muss Baumgart womöglich auf Leistungsträger Ellyes Skhiri verzichten. Der Tunesier verletzte sich beim torlosen Remis seiner Nationalmannschaft in Mauretanien am Schienbein.

Die TSG Hoffenheim kassierte am 7. Spieltag eine 1:3-Niederlage im Derby beim VfB Stuttgart. Davor kassierte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß erst eine Niederlage (2:3) in Dortmund, und schlug unter anderem den VfL Wolfsburg. Die TSG ist eine kleine Wundertüte. Man weiß nie, was einen erwartet. Wie läuft es gegen den 1. FC Köln?

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga live im TV und Livestream

Die Ehre den 8. Bundesliga-Spieltag im Livestream zu eröffnen, gebührt am Freitag DAZN. Für den Streamingdienst gehören die Übertragungen der Freitagsspiele inzwischen zur Routine. DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte für alle Bundesliga-Spiele am letzten Werktag der Woche gesichert, zusätzlich zu den Spielen am Sonntag.

Am Freitag beginnt die Übertragung bereits um 19.30 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch übernehmen die Vornerichterstattung, Marco Hagemann kommentiert das Spiel dann gemeinsam mit Gunesch.

Da Hoffenheim vs. 1. FC Köln nicht im Free-TV übertragen wird, benötigt Ihr auf jeden Fall ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo müsst Ihr 14,99 Euro überweisen, für ein auf lange Sicht Geld sparendes 149,99 Euro pro Jahr.

Für den Preis bekommt Ihr beim "Netflix des Sports" allerlei Topsport im Livestream zu sehen: Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, Tennis, Boxen, MMA, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, MLB, NHL) und noch viele weitere Highlights aus weiteren Sportarten.

Mit der kostenlosen DAZN-App ist der Abruf der Livestreams auch auf einer Vielzahl von Endgeräten möglich, auch auf Eurem Smart-TV.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf DAZN hat, kann Hoffenheim vs. 1. FC Köln ganz unkompliziert und zudem kostenlos im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort erfahrt Ihr weit vor Spielbeginn bereits die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker TSG Hoffenheim - 1. FC Köln.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Datum: 15. Oktober 2021

15. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Prezero-Arena, Sinsheim

Prezero-Arena, Sinsheim Begegnung: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln Spieltag: 8. Spieltag

8. Spieltag Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag