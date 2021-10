FC Bayern München - News und Gerüchte: Lewandowski vor Meilenstein gegen Bayer Leverkusen - FCB chancenlos bei Wirtz?

Robert Lewandowski steht vor einem Meilenstein. Der FC Bayern hat laut Rudi Völler keine Chance auf einen Transfer von Florian Wirtz. Die Münchner haben sich mit Vertretern von Karim Adeyemi getroffen. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Lewandowski vor Meilenstein

Mit einem Einsatz gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) kann Robert Lewandowski einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreichen.

Der Stürmer des FC Bayern München könnte sein 358. Bundesligaspiel bestreiten und damit Naldo als Ausländer mit den zweitmeisten Bundesliga-Einsätzen einholen.

Auf Platz eins liegt der ehemalige Bayern-Torjäger Claudio Pizarro mit 490 Einsätzen.

Lewandowski befindet sich nach seinen 41 Bundesligatoren in der Vorsaison auch in der neuen Spielzeit wieder in Topform. In zehn Pflichtspielen erzielte der Pole 13 Treffer

FC Bayern: Wirtz-Transfer? Veto von Völler

Rudi Völler hat sich zu den Spekulationen rund um Florian Wirtz geäußert und betont, dass der angeblich interessierte FC Bayern München sich keine Hoffnungen auf einen Transfer machen sollte.

"Da muss keiner anfragen", sagte Bayer Leverkusens Sportchef gegenüber der Bild am Sonntag und fügte an: "Florian ist bei uns sehr gut aufgehoben. Als vor ein paar Wochen das Gerücht verbreitet wurde, dass es in dem Vertrag bis 2026 eine Ausstiegsklausel gibt, habe ich das sofort klargestellt." Der Verein pflege außerdem "zu seinem Vater und seiner Mutter wie auch zu Florian selbst ein tolles Verhältnis".

In der Bundesliga hätte zwar nur der FC Bayern die Möglichkeit, das Offensiv-Talent aus Leverkusen loszueisen, aber diese Frage stelle sich bei Wirtz derzeit gar nicht. "Noch mal: Der Junge ist erst 18 Jahre alt. Selbst wenn er in drei Jahren wechseln sollte, wäre er dann erst 21", erklärte der 61-Jährige.

Völler sei vielmehr fest davon überzeugt, dass Wirtz auch noch in der kommenden Saison für die Werkself spielt: "Ja, ganz sicher!"

© getty Der FC Bayern hat laut Rudi Völler keine Chance auf einen Transfer von Florian Wirtz.

FC Bayern: Adeyemi-Berater zu Verhandlungen in München

Der Poker um den begehrten Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi geht in die nächste Runde: Thomas Solomon, der Berater des Angreifers von Red Bull Salzburg, war am Samstag mit Adeyemis Vater Abbey zu Gesprächen mit dem FC Bayern an der Säbener Straße. Alle Informationen findet Ihr hier.

© getty Karim Adeyemi ist europaweit begehrt.

FC Bayern zu Gast in Leverkusen

Der FC Bayern München trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf den punktgleichen Tabellendritten Bayer Leverkusen. Beide Teams haben jeweils 16 Punkte auf dem Konto, nachdem der Rekordmeister vor der Länderspielpause mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Bundesliga: Tabelle