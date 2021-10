FC Bayern: Auf der Suche nach Schnäppchen? FCB beobachtet offenbar Entwicklungen bei Barca

Der FC Bayern München hofft aufgrund der finanziellen und sportlichen Krise des FC Barcelona offenbar darauf, den ein oder anderen Star zum Schnäppchenpreis an die Isar zu holen. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach verfolgt der deutsche Rekordmeister die aktuelle Situation der Katalanen derzeit mit Argusaugen. Sollte sich Barca finanziell nicht schnell erholen, sehe der FC Bayern im Hinblick auf die Sommer-Transferperiode die Chance, Schlüsselspieler nach München zu holen.

Die Bayern würden ihre Finger besonders nach den Mittelfeldspielern Frenkie de Jong und Pedri sowie nach Rechtsverteidiger Sergino Dest und Keeper Marc-Andre ter Stegen ausstrecken, heißt es in dem Bericht: Der Serienmeister der Bundesliga sei "wie ein Hai, der seine Beute umkreist, bevor er zum großen Angriff ansetzt."

Der FC Bayern habe bereits losen Kontakt zu einigen Beratern von Barca-Spielern und sein Interesse signalisiert. Die Profis seien darüber unterrichtet worden, dass man an der Säbener Straße zu Gesprächen bereit sei, sollten sie nach Ablauf der aktuellen Saison nach einer neuen Herausforderung suchen.

Die Münchner seien im Vergleich zu den gebeutelten Katalanen derzeit "ein spannenderes sportliches Projekt", was die Chancen auf Transfers angeblich erhöhen soll. Außerdem spiele Trainer Julian Nagelsmann eine große Rolle.

230 Millionen! Diese Spieler zahlt Barca immer noch ab © getty 1/17 Dass die finanzielle Lage beim FC Barcelona derzeit maximal angespannt ist, sollte spätestens nach dem Abschied von Vereinsikone Lionel Messi vor der laufenden Saison klar sein. Die Schulden der Blaugrana betragen weit über eine Milliarde Euro. © getty 2/17 Derzeit wird am Abbau (82 Mio. bereits abgebaut) gearbeitet. Allein für vergangene Transfers sind noch rund 230 Mio. zu bezahlen. 115 davon sind bis 2024 fällig, wie aus einem Bericht von 2playbook hervorgeht. SPOX zeigt die ausstehenden Beträge. © imago images / Jonathan Moscrop/Sportimage 3/17 Anmerkung: Auch Barca selbst erhält noch Nachzahlungen. Diese belaufen sich auf knapp über 25 Millionen Euro und betreffen unter anderem Spieler wie Jean-Clair Todibo (8,2 Millionen Euro von Nizza). © getty 4/17 EMERSON (Real Betis): 8,8 Millionen Euro - Kam im vergangenen Sommer via Rückkaufklausel zurück zu den Katalanen, die ihn jedoch umgehend für 25 Millionen Euro an Tottenham verkauften. © getty 5/17 DENIS SUAREZ (FC Villarreal): 500.000 Euro - 2015 wechselte der Spielmacher zu Villarreal, ein Jahr später kehrte er für über drei Millionen zurück. Nach einer Leihe zu Arsenal mittlerweile wieder bei Jugendklub Celta. Ablöse: 12,9 Mio. © getty 6/17 MATHEUS PEREIRA (Juventus Turin): 3,9 Millionen Euro - Der 23-Jährige wartet noch auf einen Profi-Einsatz. Dass das Vertrauen der Verantwortlichen groß war, zeigen die 8 Millionen Euro, die Juventus 2020 für den U23-Spieler aushandelte. © David Ramos/Getty Images 7/17 MIRALEM PJANIC (Juventus Turin): 51,3 Millionen Euro - Im Gegenzug für Arthur Melo kam der Bosnier 2020 aus Turin, auch aus Bilanzgründen. Mittlerweile spielt er auf Leihbasis bei Besiktas. © getty 8/17 MIRALEM PJANIC (FC Metz, Olympique Lyon, AS Rom, Schifflange): 2,4 Millionen Euro - Auch die Ex-Vereine des Bosniers verdienen beim Wechsel nach Spanien noch mit, für alle vier Klubs sind noch Beträge unter einer Million Euro fällig. © getty 9/17 NETO (FC Valencia): 15 Millionen Euro - Der Ter-Stegen-Ersatz steht seit 2019 in Barcelona unter Vertrag, Valencia soll insgesamt 26 Millionen Euro kassieren. © imago images / AFLOSPORT 10/17 ARTHUR MELO (Gremio Porto Alegre): 14,7 Millionen Euro - Der Brasilianer kam 2018 von seinem Jugendklub für 31 Millionen Euro, trotz großen Potenzials endete seine Zeit in Spanien zwei Jahre später. Bis zu 82 Millionen Euro soll Barca aus Turin erhalten. © getty 11/17 TRINCAO (Sporting Braga): 10 Millionen Euro - Kam aus Portugal und kostet insgesamt 31 Millionen Euro. Mittlerweile per Leihe mit Kaufoption an Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers abgegeben. © getty 12/17 FRENKIE DE JONG (Ajax Amsterdam): 48 Millionen Euro - Aus sportlicher Sicht unumstritten, aber auch sehr teuer. 86 Millionen Euro stellte Barca den Niederländern 2019 in Aussicht. © getty 13/17 PHILIPPE COUTINHO (FC Liverpool): 42,6 Millionen Euro - Mehr als dreieinhalb Jahre ist es schon her, dass sein Wechsel von den Reds für Aufsehen sorgte. Trotz einiger Versuche gab es bislang keinen Abnehmer für den Brasilianer. © getty 14/17 SERGINO DEST (Ajax Amsterdam): 16,2 Millionen Euro - Vor seinem Wechsel nach Spanien war Dest auch beim FC Bayern ein Kandidat. Der Großteil der Ablöse steht noch aus. © getty 15/17 RONALD ARAUJO (Boston River): 1,1 Millionen Euro - Kam 2018 in die zweite Mannschaft und hat sich mittlerweile zu einer echten Alternative bei den Profis gemausert. © getty 16/17 ATLETICO MADRID: 2,5 Millionen Euro - Dem LaLiga-Rivalen steht aus Transferangelegenheiten noch ein Betrag in siebenstelliger Höhe zu. 17/17 WEITERE ZAHLUNGEN: 3,7 Millionen Euro - Nicht genauer definierte Schulden belaufen sich demnach auf 3,7 Millionen Euro.

FC Bayern buhlt wohl um Barca-Stars: X-Faktor Nagelsmann?

Der 34-Jährige genieße ein hohes Standing, weil er bei der Entwicklung von vor allem jungen Spielern in der jüngeren Vergangenheit oft die richtigen Entscheidungen getroffen und sie auf ein neues Level gebracht habe.

Das Interesse an den vier genannten Spielern ist hingegen nicht neu. Bayern war in den vergangenen Monaten von verschiedenen Medien bereits mehrfach mit Pedri, ter Stegen, de Jong und Dest in Verbindung gebracht worden. Letzterer stand vor seinem Wechsel nach Barcelona (2020) angeblich lange als Lösung für die rechte Abwehrseite auf dem Wunschzettel von Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Barca kämpft derzeit ums Überleben. Unter Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu hat sich ein Schuldenberg von 1,35 Milliarden Euro angehäuft. Der fünffache Champions-League-Sieger wurde wegen der finanziellen Schieflage und der Gehaltsobergrenze der spanischen Liga zu Sparmaßnahmen gezwungen. Beispielsweise musste Vereinsikone Lionel Messi seine Koffer packen.

Auch sportlich läuft es derzeit bescheiden. In der Liga steht Barca nach sieben Spieltagen lediglich auf Rang neun. In der Champions League droht obendrein das Aus in der Gruppenphase: In den ersten zwei Partien hagelte es jeweils eine 0:3-Niederlage gegen die Bayern und Benfica Lissabon. Trainer Ronald Koeman steht deshalb vor dem Aus.

Geschäftsführer Ferran Reverter erklärte vor wenigen Tagen jedoch, dass man im Winter bis zu 20 Millionen Euro ausgeben könne. Zudem wolle man mit Ansu Fati und Pedri verlängern.