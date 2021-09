Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf Arminia Bielefeld. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld - Datum, Zeit, Ort, Infos

Wenn am vierten Spieltag der Bundesligasaison Gladbach auf Bielefeld trifft, dann gilt es für beide Vereine gleichermaßen, den absoluten Fehlstart abzuwenden. Während man in Bielefeld immerhin schon drei Punkte auf dem Punktekonto ansammeln konnte, müssen sich die Gladbacher mit einem aus ihrer Sicht fast schon mickrigen Punkt zufriedengeben. Die Borussen aus Mönchengladbach spielten zwar am ersten Spieltag gegen den amtierenden Meister aus München Unentschieden, verloren die Spiele danach jedoch deutlich gegen die Werkself und gegen Union Berlin. Ein Grund für den schwachen Saisonstart könnte auch der Ausfall zahlreicher Spieler sein. Mit Ramy Bensebaini, Stefan Lainer, Marcus Thuram und Breel Embolo fallen aktuell vier potentielle Stammspieler verletzungsbedingt aus. Hinzu kommen Ausfälle von Laszlo Benes, Manu Kone und Mamadou Doucoure.

Zu einer gänzlich ungewöhnlichen Zeit schließen Gladbach und Bielefeld am heutigen Sonntag, 12. September, um 19:30 Uhr im Borussia-Park den 4. Spieltag der Bundesliga ab.

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld - Voraussichtliche Aufstellungen

Gladbach: Sommer - Bensebaini, Beyer, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Hofmann - Plea

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Okugawa, Kunze, Prietl, Hack - Klos, Krüger

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker

Komplett ohne etwas zu bezahlen könnt Ihr Bochum gegen Hertha bei SPOX verfolgen. In unserem Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit allen Informationen zum Spiel versorgt.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld - Bilanz

In den direkten Duellen gegen Gladbach zieht Bielefeld meist den Kürzeren. In 42 Spielen konnten sie nur 8. Mal siegen und kassierten gleich 26 Niederlagen. In der vergangenen Aufstiegssaison wurden ebenfalls beide Duelle gegen die Fohlen verloren.

