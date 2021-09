RB Leipzig - FC Bayern München 1:4: Nagelsmann jubelt bei turbulenter Rückkehr nach Leipzig

Erfolgreiche Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Trainer Julian Nagelsmann hat am 4. Spieltag der Bundesliga mit dem FC Bayern München einen 4:1 (1:0)-Sieg bei seinem Ex-Klub RB Leipzig gefeiert. Der FC Bayern steht nun mit zehn Punkten auf Platz zwei hinter dem VfL Wolfsburg, Leipzig ist mit erst drei Zählern 13.

Robert Lewandowski (12., Handelfmeter), der eingewechselte Jamal Musiala (47.) und Leroy Sane (54.) brachten den FC Bayern mit 3:0 in Führung, Konrad Laimer verkürzte mit einem sehenswerten Distanzschuss nur mehr auf 1:3 (58.). Den Schlusspunkte zum 4:1 setzte Eric Maxim Choupo-Moting (90.+1).

Es war nicht alles schlecht heute, aber wir haben trotzdem hoch verloren, das müssen wir analysieren", sagte Laimer, der vor allem die Defensive bei den beiden Gegentoren nach der Pause bemängelte. "Wir haben nicht schlecht gespielt und alles gegeben", sagte Trainer Jesse Marsch. "Mit ein bisschen mehr Spielglück und mehr Ruhe und Qualität im letzten Drittel kann das Spiel auch anders ausgehen."

Für Diskussionen sorgte Schiedsrichter Deniz Aytekin. Nach einem Handspiel von Thomas Müller in der 2. Minute verwehrte er Leipzig einen Handelfmeter und verzichtete auf ein Studium der Wiederholungen. Exakt dies tat er aber sieben Minuten später und ahndete ein Handspiel von Kevin Kampl letztlich zurecht mit einem Elfmeter für den FC Bayern.

Ebenfalls zurecht verwehrte er einem Treffer von Andre Silva wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung (47.). Leipziger Fans sangen daraufhin: "Ohne Schiri habt ihr keine Chance."

Nagelsmann wurde bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon vor dem Spiel von etlichen Leipzig-Fans ausgepfiffen. In der ersten Halbzeit legten sie mit einem Spruchband nach, auf dem mit Joshua Kimmich auch ein weiterer Ex-Leipziger attackiert wurde. Im Gästeblock kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Ordnern und Fans, die Polizei musste zeitweise eingreifen.

RB LEIPZIG - PETER GULACSI: Bei den vier Gegentoren traf ihn keine Schuld. Abgesehen davon ein sicherer Rückhalt bei Hereingaben sowie stark im Eins-gegen-eins gegen Lewandowski (53.). Note: 3,5.

NORDI MUKIELE: Wurde vor dem 0:2 von seinen Kollegen gegen Goretzka und Davies im Stich gelassen, beim 0:3 ließ er dann Sane komplett aus den Augen. Offensiv völlig blass. Note: 5.

WILLI ORBAN: Stand beim zweiten Gegentor zu weit weg von Musiala und konnte den Abschluss des Youngsters nicht mehr verhindern. Sonst aber mit starker Zweikampfquote sowie einigen guten Bällen nach vorne. Note: 3,5.

MOHAMED SIMAKAN: Hatte Glück, dass sein leichtsinniger Ballverlust nach einer halben Stunde nicht härter bestraft wurde. Beim 0:3 ließ er Musiala zu einfach gewähren. Führte die meisten Leipziger Zweikämpfe (26), gewann davon über die Hälfte. Note: 4.

ANGELINO: Offensiv gewohnt viel unterwegs. Hatte die meisten Leipziger Abschlüsse in den ersten 45 Minuten (2). Darüber hinaus mit einigen ordentlichen Hereingaben, seine Kollegen ließen diese aber allesamt ungenutzt. Note: 3.

KONRAD LAIMER: Sollte für Defensive Stabilität vor der Viererkette sorgen. Das funktionierte, vor allem im zweiten Durchgang, aber überhaupt nicht. Sehenswert dagegen sein Distanzschuss zum 1:3. Note: 4.

KEVIN KAMPL: Verschuldete durch ein unnötiges Handspiel den Elfmeter zur frühen Münchner Führung. Bekam wenig Zugriff aufs Zentrum, vor allem Goretzka und später Musiala stellten ihn immer wieder vor Probleme. Note: 4,5.

DOMINIK SZOBOSZLAI: Eine unsichtbare Vorstellung des Ungars. Eigene Offensivaktionen blieb er komplett schuldig, meist fiel er nur durch Ballverluste auf. Zudem mit ganz schwach getretenen Standards. Note: 5.

DANI OLMO: Wenn offensiv was bei den Bullen ging, hatte er meist seine Füße im Spiel. Ließ eine gute Chance kurz vor der Halbzeit ungenutzt. Machte nach einer Stunde dann für Forsberg Platz. Note: 3,5.

CHRISTOPHER NKUNU: In der Anfangsphase mit einigen guten Dribblings und Flanken, mit zunehmender Spieldauer baute er aber immer stärker ab. Tauchte nach der Halbzeit unter. Note: 4,5.

ANDRE SILVA: War bemüht und lief immer wieder die Münchner Verteidiger an, blieb in seinen Aktionen aber zumeist glücklos. Einziges offensives Highlight war sein wegen Abseits aberkanntes Tor. Note: 4,5.

JOSKO GVARDIOL: Deutlich defensiver eingestellt als Angelino zuvor. Ließ sich auch nichts zu Schulden kommen, Highlights setzte er aber auch keine mehr. Note: 3,5.

EMIL FORSBERG: Sollte offensiv noch einmal neuen Schwung reinbringen, gegen die gegen Ende defensiver agierenden Bayern fand aber auch er keine Schnittstelle. Note: 4.

AMADOU HAIDARA: Defensiv deutlich sicherer als Vorgänger Laimer. In der Vorwärtsbewegung ohne nennenswerte Aktion. Note: 3,5.

YUSSUF POULSEN: Wurde in der 71. Minute für Silva eingewechselt. Keine Bewertung.

LUKAS KLOSTERMANN: Wurde in der 80. Minute für Orban eingewechselt. Keine Bewertung.

FC BAYERN - MANUEL NEUER: Aufmerksam, als er gegen Nkunku aus dem Tor lief und klärte (29.). Gute Parade gegen Olmo (45.), bei Laimers Distanzschuss zum 1:3 machtlos. Note: 3.

BENJAMIN PAVARD: Kam nach Bänderriss zu seinem Saisondebüt. In der ersten Halbzeit noch mit den meisten FCB-Ballverluste und keiner guten Passquote. Nach der Pause leicht verbessert. Benötigt noch mehr Rhythmus. Note: 4.

DAYOT UPAMECANO: Lieferte sich mit Silva heiße Duelle. Hatte den Stürmer aber gut im Griff und ging am Boden oder in der Luft meist als Sieger hervor. Note: 2,5.

LUCAS HERNANDEZ: Feierte nach Verletzung sein Pflichtspieldebüt und avancierte gleich zum besten Zweikämpfer des Rekordmeisters. Auch im Spielaufbau solide. Note: 2,5.

ALPHONSO DAVIES: Rückte in Ballbesitz weit vor, so dass hinten eine Dreierkette entstand. Im ersten Abschnitt brachte dies offensiv noch wenig Ertrag. Nach der Pause viel effektiver. Starker Laufweg vor seiner Vorlage zum 2:0. Note: 2,5.

JOSHUA KIMMICH: Gewohnt zuverlässige Vorstellung und einmal mehr mit den meisten Ballaktionen bei den Bayern (74). Nach vorne ordentlich, bereitete das 4:1 vor. Note: 3.

LEON GORETZKA: Führte bis zu seiner Auswechslung die meisten Zweikämpfe beim FCB und gewann etwas mehr als die Hälfte davon. In der Offensive kam diesmal wenig von ihm. Note: 3,5.

SERGE GNABRY: Dezenter Auftritt, dem die Durchschlagskraft in den Aktionen fehlte. Kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt. Note: 3,5.

THOMAS MÜLLER: Auch ihm gelang in der Offensive nicht viel, auch in den Zweikämpfen nicht besonders stabil. Machte aber weite Wege in die Defensive. Note: 4.

LEROY SANE: Rückte aufgrund von Davies' Vorwärtsdrang oft auch ins Zentrum. Sein Flachschuss ging daneben (26.), bei seinem Tor zum 3:0 stand er goldrichtig. In Halbzeit zwei deutlich stärker, auch wenn er eine Großchance verdaddelte (57.). Note: 2,5.

ROBERT LEWANDOWSKI: Schoss per Elfmeter sein 6. Saisontor und traf im 14. BL-Spiel in Folge. Auch an den Toren zum 2:0 und 3:0 beteiligt, als er jeweils auf die Vorlagengeber Davies und Musiala ablegte. Note: 2.

JAMAL MUSIALA: Kam kurz vor der Pause für den lädierten Gnabry in die Partie und traf kurz nach der Pause nach einer bärenstarken Ballbehandlung sehenswert zum 2:0. Tolle Übersicht bei seiner Vorlage zum 3:0. Note: 1,5.

MARCEL SABITZER: Feierte gegen seinen Ex-Klub nach 59 Minuten sein Debüt die Bayern, Goretzka ging für ihn raus. Nicht oft an der Kugel, gegen den Ball aber auf der Höhe - und kurz vor Schluss beinahe mit dem 4:1. Note: 3,5.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Bekam eine gute halbe Stunde Spielzeit, Lewandowski verließ für ihn das Feld. Kam nur auf sechs Ballaktionen. Eine davon nutzte er zu seinem Tor zum 4:1. Note: 3.

NIKLAS SÜLE: Nach 75 Minuten für Pavard gekommen. Half mit, den Vorsprung über die Zeit zu verteidigen. Keine Bewertung.

JOSIP STANISIC: Spielte nach seiner Einwechslung eine Viertelstunde für Müller im Mittelfeld. Hatte seine Füße im Spiel beim Konter vor dem 4:1. Keine Bewertung.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: Die Analyse

Etwas überraschend beorderte Nagelsmann die bei den bisherigen Pflichtspielen verletzt fehlenden Verteidiger Hernandez und Pavard direkt in die Startelf. Taktisch richtete er seine Mannschaft in einer Mischform aus 4-2-3-1 und 3-4-3 aus. Der nominelle Linksverteidiger Davies agierte bei Ballbesitz extrem hoch und ermöglichte es dem Linksaußen Sane, regelmäßig ins Zentrum zu stoßen. Gnabry war auf der anderen Seite wegen der asymetrischen Ausrichtung defensiv deutlich mehr gefordert.

Sane begann statt des zuletzt überzeugenden Musiala und knüpfte vor allem in der zweiten Halbzeit durchaus an seine starke Form von der deutschen Nationalmannschaft an. Vor der Pause wurde es nur über Lewandowski wirklich gefährlich. In der 12. traf er per berechtigtem Foulelfmeter zum 1:0.

Leipzig - mit fünf Umstellungen im Vergleich zum 0:1 gegen Wolfsburg - erarbeitete sich zwar überraschend viel Ballbesitz, münzte diesen aber kaum in gefährliche Strafraumsituationen um. Das lag auch an der sehr konzentrierten Abwehrleistung der Münchner Innenverteidigern Upamecano und Hernandez, die bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt überzeugten.

Kurz vor der Pause brachte Nagelsmann für den angeschlagenen Gnabry Musiala, der nach Wiederanpfiff schnell auf 2:0 erhöhte (47.). Leipzig rückte daraufhin umgehend weiter auf, wodurch der FC Bayern zu einigen guten Konterchancen kam. Lewandowski vergab zweimal knapp (49. und 53.), ehe Sane auf 3:0 stellte (54.).

Es ging turbulent weiter: Laimer traf per sehenswertem Distanzschuss zum 1:3 (58.), eine Minute später wurde der Ex-Leipziger Sabitzer bei seiner Einwechslung mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt. Anschließend drängten die Leipziger phasenweise auf den Anschlusstreffer, blieben dabei aber zu inkonsequent. Stattdessen traf Choupo-Moting zum 4:1 (90.+1).

Die Daten des Spiels RB Leipzig gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Lewandowski (12., Handelfmeter), 0:2 Musiala (47.), 0:3 Sane (54.), 1:3 Laimer (58.), 1:4 Choupo-Moting (90.+1)

Der Star des Spiels: Jamal Musiala (FC Bayern)

Musiala kam zur Halbzeit ins Spiel und war direkt an zwei Treffern beteiligt. Zunächst verwandelte er präzise zum 2:0, dann flankte er perfekt auf Sane, der das 3:0 markierte.

Der Flop des Spiels: Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Szoboszlai setzte auf dem linken Flügel und bei seinen gelegentlichen Ausflügen ins Zentrum kaum Akzente. Er war an keinem einzigen Torschuss direkt beteiligt und fiel mit einigen schwach getretenen Standards negativ auf.

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Aytekin machte keinen souveränen Eindruck. Müllers Handspiel in der 2. Minute ahndete er nicht mit einem Elfmeter und verzichtete unverständlicherweise darauf, sich die Szene am Spielfeldrand anzuschauen. Ganz anders sieben Minuten später, als er Kampls Handspiel nach Ansicht der Wiederholungen zurecht mit einem Elfmeter ahndete. In der 36. hätte Aytekin Simakan für ein Foulspiel an Goretzka Gelb zeigen müssen. Silvas vermeintlichem Treffer zum 1:2 verwehrte er wegen einer ganz knappen Abseitsstellung zurecht die Anerkennung (47.).