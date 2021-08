RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem herausragenden Saisonstart ist der VfB Stuttgart am 2. Spieltag der Bundesliga zu Gast bei RB Leipzig. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart live und exklusiv in voller Länge mit dem DAZN-Gratismonat sehen!

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Datum, Anpfiff, Zuschauer und Stadion

RB Leipzig empfängt den VfB Stuttgart am 2. Spieltag der Bundesliga heute (20. August) um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena. Nach aktuellem Wissensstand dürfen dort gegen Stuttgart bis zu 20.500 Zuschauer mit negativem Test, vollständiger Impfung oder vollständiger Genesung eingelassen werden.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Angelino - Sabitzer, Laimer - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva

Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Angelino - Sabitzer, Laimer - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Massimo, Klement - Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Leipzig und Stuttgart eröffnen den 2. Spieltag, der FC Bayern und der 1. FC Köln schließen ihn am Sonntagabend ab. Zur besten Übertragungszeit am Samstagabend treffen in Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach zwei Schwergewichte aufeinander.

Datum Anstoss Heim Auswärts 20. August 20.30 Uhr RB Leipzig VfB Stuttgart 21. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Augsburg 21. August 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Dortmund 21. August 15.30 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg 21. August 15.30 Uhr VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 21. August 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld 21. August 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Mönchengladbach 22. August 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Union Berlin 22. August 17.30 Uhr Bayern München 1. FC Köln

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Wie schon in der vergangenen Saison laufen alle Bundesligaspiele am Freitagabend weiterhin live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Folgende Crew erwartet euch dort bereits ab 19.30 Uhr mit den Vorberichten:

Moderator: Freddy Harder

Kommentator: Michael Born

Experte: Benny Lauth

Für Frühaufsteher beginnt der Spieltag auf DAZN bereits um 7 Uhr morgens mit der neuen Fußball-Show "Thank God it's Football", die Sendung kann das ganze Wochenende über aber auch noch im Nachhinein abgerufen werden.

DAZN zeigt neben Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie der Champions League auch US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), sowie Darts, Extremsport, Beachvolleyball, Basketball, Handball, Boxen, UFC, WWE, Schach, eSports, Tennis, Rugby und vieles mehr!

Das komplette Angebot könnt Ihr erstmal einen Monat lang kostenlos testen. Falls Ihr überzeugt werdet, habt Ihr die Wahl zwischen dem monatlich kündbaren Abo für 14,99 oder dem insgesamt günstigeren Jahresabo zum Preis von 149,99 Euro für volle zwölf Monate.

© getty Jesse Marsch wartet noch auf seinen ersten Sieg mit RB Leipzig in der Bundesliga.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ steht euch weiterhin der SPOX-Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr heute minütlich mit den wichtigsten Informationen aus Leipzig versorgt werdet.

Hier klicken für den Liveticker RB Leipzig vs. VfB Stuttgart!

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 1. Spieltag

RB Leipzig hat sich am 1. Spieltag einen Ausrutscher gegen coronageschwächte Mainzer geleistet.