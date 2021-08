FC Bayern München, News und Gerüchte - Nagelsmann über Transfers: "Gucken, ob noch was geht"

Wird der FC Bayern noch auf dem Transfermarkt aktiv? Trainer Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic haben Stellung bezogen. Im DFB-Pokal gab es einen deutlichen Sieg. Leroy Sane wurde erneut ausgepfiffen. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Transfers? Nagelsmann und Brazzo äußern sich

Nur noch bis zum 31. August hat der FC Bayern Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Weiterhin wird über Verstärkungen im Mittelfeld (Sabitzer, Hofmann) und auf der rechten Abwehrseite spekuliert.

"Wir haben nicht mehr so viele Tage Zeit", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 12:0-Sieg gegen den Bremer SV im DFB-Pokal und fügte an: "Wir fliegen mal zurück und gucken, ob noch etwas geht." Derzeit sei es auf dem Transfermarkt "nicht so einfach".

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge muss der FC Bayern erst Spieler verkaufen, um Gelder für neues Personal freimachen zu können. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach vor dem Spiel von "klaren wirtschaftlichen Vorgaben und Budgets".

Der 44-Jährige weiter: "Darin müssen wir uns bewegen. Die sind schwierig im Fernsehen zu definieren. Durch die Zuschauergelder fehlen uns viele Einnahmen."

Zur viel diskutierten Personalie Marcel Sabitzer, für den der Rekordmeister nach Informationen von SPOX und Goal noch kein offizielles Angebot abgegeben hat, äußerten sich Nagelsmann und Brazzo wie gewohnt verhalten. "Er ist ein guter Spieler, spielt aber bei RB Leipzig", sagte der FCB-Coach.

FC Bayern: Schützenfest im DFB-Pokal

Der FC Bayern hat mit dem höchsten Sieg seit 24 Jahren einen perfekten Start in den DFB-Pokal hingelegt. Mit einer besseren B-Elf ließen die Münchner dem Fünftligisten Bremer SV beim 12:0 (5:0) im Weserstadion keine Chance.

Eric Maxim Choupo-Moting (8., 28., 35., 82.), Jamal Musiala (16., 48.), Malik Tillman (47.), Leroy Sane (65.), Michael Cuisance (81.), Bouna Sarr (86.) und Corentin Tolisso (88.) trafen für die Münchener. Der Bremer Jan-Luca Warm traf in der 27. Minute ins eigene Tor.

FC Bayern München: Spielplan in den kommenden Wochen

Wettbewerb Datum Gegner Ort Bundesliga 28.08.2021 Hertha BSC H Bundesliga 11.09.2021 RB Leipzig A Bundesliga 18.09.2021 VfL Bochum H Bundesliga 24.09.2021 Greuther Fürth A

FC Bayern, News: Leroy Sane erneut ausgepfiffen

Trotz einer guten Leistung (zwei Vorlagen, ein Tor) ist Leroy Sane bei seiner Auswechslung in der 68. Minute erneut ausgepfiffen worden. Die Pfiffe kamen jedoch größtenteils aus der Bremer Kurve. Anders als am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln gab es von den Bayern-Fans Applaus.

"Das darf natürlich nicht passieren. Da erwarten wir von unseren Zuschauern, dass sie hinter unseren Spielern stehen", sagte Salihamidzic bereits vor der Partie.

Natürlich kriege "jeder mal auf die Schnauze, wenn man schlecht spielt", sagte Salihamidzic: "Aber während des Spiels muss unsere Mannschaft natürlich unterstützt werden."

Bayern-Noten: Offensiv-Duo glänzt - Sane tankt Selbstvertrauen © getty 1/17 Gute, seriöse Trainingseinheit: Der FC Bayern schlägt den Fünftligist Bremer SV mit 12:0 und zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Besonders ein Offensiv-Duo weiß bei der Tor-Gala zu überzeugen. Leroy Sane tankt Selbstvertrauen. Die Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Ruhiger Arbeitstag für den Neuer-Vertreter. Hielt seinen Kasten sauber, konnte sich gegen harmlose Bremer aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © getty 3/17 BOUNA SARR: Offensiv hin und wieder mit ein paar guten Akzenten, defensiv dafür gerade in Durchgang eins nicht immer stabil. Traf kurz vor Ende ohne Gegenwehr zum 11:0. Passabel, mehr nicht. Note: 3. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE (bis 45.): Gute Zweikampfführung, gute Spieleröffnung - wenn auch kaum gefordert. Durfte zur Pause runter. Note: 2,5. © imago images 5/17 TANGUY NIANZOU: Gewann in Hälfte eins nur knapp 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Dafür im Passspiel solide. Ordentlicher Auftritt, muss sich für einen Stammplatz aber weiter steigern. Note: 3,5. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: In Hälfte eins mit einigen starken Offensivaktionen, danach weniger auffällig im Spiel nach vorne. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH (bis 45.): Spielte seinen Stiefel im Mittelfeld solide und wie gewohnt mit einer Passquote von über 90 Prozent herunter. In der zweiten Halbzeit geschont. Note: 3. © imago images 8/17 CORENTIN TOLISSO: Mit acht Balleroberungen bester Zweikämpfer im Mittelfeld. Dazu mit einer Torbeteiligung. Ordentlicher Auftritt des Franzosen. Note: 2,5. © getty 9/17 LEROY SANE (bis 67.): Von Nagelsmann erstmals auf der linken Offensivseite eingesetzt - und dort deutlich besser ins Spiel der Münchner eingebunden als zuletzt. Lieferte zwei Vorlagen und traf einmal selbst. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER (bis 45.): Mit einigen Ungenauigkeiten im Passspiel. Bis auf seine Torbeteiligung beim 5:0 mit wenig Impact. Note: 3,5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Ein weitere Top-Leistung des 18-Jährigen, der den Bremer Verteidigern einige Knoten in die Beine spielte und seinen ersten Pflichtspiel-Hattrick für den FCB schnürte. Ein Tor war schöner als das andere. Note: 1. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Vertrat den zur Schonung in München gebliebenen Lewandowski und stellte seine Tauglichkeit als Backup einmal mehr unter Beweis. Traf vierfach und bereitete drei Tore vor. Note: 1. © getty 13/17 MICHAEL CUISANCE (ab 45.): Ersetzte Kimmich und durfte sich an der Seite von Tolisso beweisen. Fiel lange nicht auf, bis er zehn Minuten vor Schluss das 9:0 besorgte - ein Tor fürs Selbstvertrauen. Note: 3,5. © getty 14/17 CHRIS RICHARDS (ab 45.): Kam zur Pause für Süle. Machte seine Sache ähnlich gut wie sein Vorgänger, spielte mehrere tolle Pässe in die Tiefe. Note: 2,5. © getty 15/17 MALIK TILMANN (ab 45.): Traf mit seiner ersten Aktion zum zwischenzeitlichen 6:0. Ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3. © getty 16/17 SERGE GNABRY (ab 60.): Kam für den bärenstarken Musiala, wusste sich aber nicht mehr sonderlich in den Fokus zu spielen. Note: 3,5. © imago images 17/17 TAYLOR BOOTH (ab 67.): Durfte anstelle von Sane noch einmal gut 25 Minuten mitwirken. Mit einigen guten Ballgewinnen, offensiv aber ohne besondere Aktion. Note: 3.

FC Bayern: Auslosung der Champions-League-Gruppe heute

Um 18 Uhr werden in der türkischen Metropole Istanbul die Gruppen für die Champions League ausgelost. Der FC Bayern ist als Meister zwar im ersten Topf, kann aber trotzdem auf einen hochkarätigen Gegner treffen.

Die Ziehung wird heute von DAZN übertragen. Mit unserem Liveticker können auch all jene, die nicht über ein DAZN-Abo verfügen, die Auslosung live verfolgen.

Champions League, Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick