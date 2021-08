FC Bayern - News und Gerüchte: PSG hat angeblich Lewandowski und Coman als Mbappe-Ersatz im Visier

PSG streckt offenbar seine Fühler nach zwei Bayern-Spielern aus, während Einigkeit mit Marcel Sabitzer, aber nicht mit RB Leipzig besteht. Zudem steht heute das Spiel im DFB-Pokal in Bremen an. Die News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte rund um den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern - Gerücht: PSG hat zwei Münchner als Mbappe-Ersatz im Visier

Während Kylian Mbappe offenbar vor einem Abgang zu Real Madrid steht - die Königlichen sollen ein erstes Angebot abgegeben haben -, sucht PSG offenbar schon nach Ersatz und soll unter anderem zwei Bayern-Stürmer ins Auge gefasst haben. Die Rede ist laut RMC Sport von Robert Lewandowski und Kingsley Coman.

Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen Lewandowskis Berater Pini Zahavi und PSG-Vertretern gegeben haben. Der Israeli soll sogar persönlich in Paris zu Sondierungsgesprächen vorstellig geworden sein.

Darüber hinaus sei auch Ex-PSG-Nachwuchsspieler Coman auf dem Zettel der Pariser, wie Get French Football News berichtet.

Gerade ein Wechsel von Lewandowski scheint jedoch ausgeschlossen, zumal nicht zuletzt der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Bayern, Herbert Hainer, erst am Sonntag gegenüber Bild Live betonte, dass ein Abgang des Polen vor Vertragsende 2023 kein Thema sei. Beim wechselwilligen Coman hingegen scheint zumindest theoretisch etwas möglich zu sein, dem Vernehmen nach jedoch nur, wenn die Ablöseforderungen des Klubs, die sich auf 80 bis 90 Millionen Euro belaufen sollen, erfüllt würden.

© getty Robert Lewandowski soll ein Kandidat auf die Nachfolge von Kylian Mbappe bei PSG sein.

FC Bayern - News: Kein Kontakt zu RB Leipzig wegen Marcel Sabitzer

Immer wieder wird Marcel Sabitzer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, einen Kontakt zu RB Leipzig hat der Rekordmeister aber noch nicht aufgenommen. "Es gibt keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und uns bezüglich eines Spielers", stellte Florian Scholz, Sportchef der Leipziger, am Dienstag klar.

Nach Informationen von SPOX und Goal gibt es allerdings bereits eine mündliche Zusage des Spielers für einen sofortigen Wechsel. Daher hängt es offenbar nur noch am FCB selbst, ob dieser letztlich ein Angebot für den Österreicher abgeben wird.

FC Bayern - Gerücht: Auch Jonas Hofmann ein Kandidat?

Eine mögliche Alternative zu Sabitzer stellt für den FC Bayern laut kicker, Sport Bild und Sport1 Jonas Hofmann (29) von Borussia Mönchengladbach dar. Eine erste Kontaktaufnahme zu Hofmanns Berater sei bereits erfolgt.

Hofmanns Vertrag läuft noch bis 2023. Eine Ausstiegsklausel ist offenbar nicht darin verankert. Nach Sport1-Angaben sei Hofmann für rund 22 Millionen Euro zu haben.

FC Bayern - News: Versöhnung zwischen Uli Hoeneß und Louis van Gaal

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Trainer Louis van Gaal haben sich offenbar versöhnt. Nachdem beide nach der Entlassung des Niederländers 2011 im Streit auseinander gegangen waren - Hoeneß sagte einst bei "sky90": "Es ist schwierig, mit ihm zu reden. Weil er anderer Leute Meinung nicht akzeptiert. Aber ein Verein ist heutzutage keine One-Man-Show mehr" - kam es nun zum Friedensgipfel.

Wie Sport Bild berichtet, kehrte van Gaal für die Produktion einer Dokumentation über sein "Leben als Mensch und Fußballtrainer" an die Säbener Straße zurück und traf sich auch mit Hoeneß. Letzterer gab dem Niederländer dabei ein Interview und beide sollen sich zur Begrüßung herzlich umarmt haben.

FC Bayern heute im DFB-Pokal gegen den Bremer SV

Der FC Bayern tritt am heutigen Mittwoch (20.15 Uhr im Liveticker) in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV im Wohninvest Weserstadion an. Es ist der Nachholtermin für die Partie, die eigentlich bereits am 6. August hätte stattfinden sollen, aber aufgrund eines Coronafalls bei den Hanseaten verschoben werden musste.

Der FC Bayern wird dabei ohne drei Stammkräfte antreten: Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka werden allesamt geschont, wie Trainer Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte.

Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung bei sky sowie im Free-TV bei Sport1. Zudem gibt es Livestreams via skygo, sky Ticket sowie bei Sport1.de.

FC Bayern gegen Bremer SV: Die voraussichtliche Aufstellung:

FC Bayern: Ulreich - Sarr, Upamecano, Nianzou, O. Richards - Kimmich, Tolisso - Sane, Müller, Musiala - Choupo-Moting

FC Bayern München: Spielplan in den kommenden Wochen