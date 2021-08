Bremer SV - FC Bayern München: 0:12 - FCB macht es zweistellig - Sane kassiert erneut Pfiffe

Schützenfest zur Pokal-Premiere von Julian Nagelsmann: Bayern München hat "im Nachsitzen" die zweiten Runde des DFB-Pokals erreicht und Julian Nagelsmann mit dem höchsten Sieg seit 24 Jahren einen perfekten Pokal-Einstand bei den Bayern beschert. Der 20-malige Cup-Champion ließ dem Fünftligisten Bremer SV beim 12:0 (5:0) im Weserstadion auch mit einer besseren B-Elf nicht den Hauch einer Chance.

"Dass wir das Spiel gewinnen müssen und werden, war schon klar. Aber die Art und Weise war schon wichtig", sagte Nagelsmann am Sport1-Mikrofon zufrieden.

Eric Maxim Choupo-Moting (8., 28., 35., 82.), Jamal Musiala (16., 48.), Malik Tillman (47.), Leroy Sane (65.), Michael Cuisance (81.), Bouna Sarr (86.) und Corentin Tolisso (88.) trafen für die Münchener. Zudem unterlief dem Bremer Jan-Luca Warm (27.) ein Eigentor. In der Schlussphase spielten die Amateure aus der Oberliga nach einer Roten Karte gegen Ugo Nobile (76.) nur noch zu zehnt. Sane kassierte wie bereits beim Bundesliga-Spiel gegen Köln Pfiffe von den Rängen - trotz seines Treffers und zweier Vorlagen. Diesmal kamen die Buhrufe aber größtenteils aus dem Bremer Lager.

Leroy Sane kassiert Pfiffe - und Sonderlob

Sane erhielt für seine Leistung ein Sonderlob von Trainer Nagelsmann. "Er war sehr engagiert, es gab keine Situation, bei der er stehen geblieben ist, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Er ist ein unglaublich sympathischer junger Mann mit dem Herzen am rechten Fleck. Wir freuen uns, dass er da ist. Er ist ein super Spieler und hat zu jedem ein super Verhältnis", sagte der Bayern-Coach bei Sky.

Geglänzt haben auch Musiala und Choupo-Moting. "Es hat Spaß gemacht, Tore zu schießen und in den Rhythmus zu kommen", sagte Nationalspieler Musiala bei Sky. Choupo-Moting meinte: "Jedes Spiel ist wichtig. Es war eine Pflichtaufgabe, aber wir haben uns von der ersten bis zur letzten Minute reingehauen, deshalb ist das Spiel so ausgegangen."

Auf wen der FCB in der zweiten Runde (26./27. Oktober) trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Die Augen der Bayern-Bosse gehen aber erstmal nach Istanbul, wo am Donnerstag (18.00 Uhr) die Vorrunde für Nagelsmanns Henkelpott-Mission in der Champions League ausgelost wird. "Als FC Bayern peilen wir Jahr für Jahr die höchsten Ziele an, national wie international", sagte Präsident Herbert Hainer.

Bayern-Noten: Offensiv-Duo glänzt - Sane tankt Selbstvertrauen © getty 1/17 Gute, seriöse Trainingseinheit: Der FC Bayern schlägt den Fünftligist Bremer SV mit 12:0 und zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Besonders ein Offensiv-Duo weiß bei der Tor-Gala zu überzeugen. Leroy Sane tankt Selbstvertrauen. Die Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Ruhiger Arbeitstag für den Neuer-Vertreter. Hielt seinen Kasten sauber, konnte sich gegen harmlose Bremer aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © getty 3/17 BOUNA SARR: Offensiv hin und wieder mit ein paar guten Akzenten, defensiv dafür gerade in Durchgang eins nicht immer stabil. Traf kurz vor Ende ohne Gegenwehr zum 11:0. Passabel, mehr nicht. Note: 3. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE (bis 45.): Gute Zweikampfführung, gute Spieleröffnung - wenn auch kaum gefordert. Durfte zur Pause runter. Note: 2,5. © imago images 5/17 TANGUY NIANZOU: Gewann in Hälfte eins nur knapp 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Dafür im Passspiel solide. Ordentlicher Auftritt, muss sich für einen Stammplatz aber weiter steigern. Note: 3,5. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: In Hälfte eins mit einigen starken Offensivaktionen, danach weniger auffällig im Spiel nach vorne. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH (bis 45.): Spielte seinen Stiefel im Mittelfeld solide und wie gewohnt mit einer Passquote von über 90 Prozent herunter. In der zweiten Halbzeit geschont. Note: 3. © imago images 8/17 CORENTIN TOLISSO: Mit acht Balleroberungen bester Zweikämpfer im Mittelfeld. Dazu mit einer Torbeteiligung. Ordentlicher Auftritt des Franzosen. Note: 2,5. © getty 9/17 LEROY SANE (bis 67.): Von Nagelsmann erstmals auf der linken Offensivseite eingesetzt - und dort deutlich besser ins Spiel der Münchner eingebunden als zuletzt. Lieferte zwei Vorlagen und traf einmal selbst. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER (bis 45.): Mit einigen Ungenauigkeiten im Passspiel. Bis auf seine Torbeteiligung beim 5:0 mit wenig Impact. Note: 3,5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Ein weitere Top-Leistung des 18-Jährigen, der den Bremer Verteidigern einige Knoten in die Beine spielte und seinen ersten Pflichtspiel-Hattrick für den FCB schnürte. Ein Tor war schöner als das andere. Note: 1. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Vertrat den zur Schonung in München gebliebenen Lewandowski und stellte seine Tauglichkeit als Backup einmal mehr unter Beweis. Traf vierfach und bereitete drei Tore vor. Note: 1. © getty 13/17 MICHAEL CUISANCE (ab 45.): Ersetzte Kimmich und durfte sich an der Seite von Tolisso beweisen. Fiel lange nicht auf, bis er zehn Minuten vor Schluss das 9:0 besorgte - ein Tor fürs Selbstvertrauen. Note: 3,5. © getty 14/17 CHRIS RICHARDS (ab 45.): Kam zur Pause für Süle. Machte seine Sache ähnlich gut wie sein Vorgänger, spielte mehrere tolle Pässe in die Tiefe. Note: 2,5. © getty 15/17 MALIK TILMANN (ab 45.): Traf mit seiner ersten Aktion zum zwischenzeitlichen 6:0. Ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3. © getty 16/17 SERGE GNABRY (ab 60.): Kam für den bärenstarken Musiala, wusste sich aber nicht mehr sonderlich in den Fokus zu spielen. Note: 3,5. © imago images 17/17 TAYLOR BOOTH (ab 67.): Durfte anstelle von Sane noch einmal gut 25 Minuten mitwirken. Mit einigen guten Ballgewinnen, offensiv aber ohne besondere Aktion. Note: 3.

FC Bayern siegt auch ohne zahlreiche Stammkräfte locker

Im DFB-Pokal ist der erste Schritt jedenfalls gemacht. Die Partie glich von der ersten Sekunde an einem lockeren Abendspaziergang, der einzig vom norddeutschen Nieselregen und erneuten Pfiffen gegen Sane ein wenig getrübt wurde. Ursprünglich hatte die Partie bereits vor zweieinhalb Wochen stattfinden sollen, musste wegen mehrerer Coronafälle im Team des Fünftligisten aber verschoben werden.

Nagelsmann nutzte seine Pokal-Premiere als Bayern-Coach wie angekündigt zur "Belastungssteuerung". Gleich sechs neue Spieler liefen im Vergleich zum 3:2-Sieg in der Liga gegen den 1. FC Köln auf. Nationalspieler Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Alphonso Davies nahmen zunächst auf der Bank Platz, Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Leon Goretzka blieben sogar ganz zu Hause und wurden für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC geschont.

Für Probleme sorgte das am Mittwochabend freilich nicht. Erinnerungen an das Pokal-Fiasko im Januar, als für die Münchener gegen den Zweitligisten Holstein Kiel bereits in der zweiten Runde überraschend Endstation war, kamen nie auf. Ein erneutes Scheitern gegen einen Amateurverein wie zuletzt vor 27 Jahren (0:1 gegen Vestenbergsgreuth) war zu keinem Zeitpunkt ein Thema.

Die Bremer ließen sich die Laune von der herben Pleite in ihrem "Jahrhundertspiel" nicht nehmen. Die BSV-Fans unter den 10.093 Zuschauern feuerten ihr Team immer wieder lautstark mit Sprechchören an, und auch das Team von Trainer Benjamin Eta genoss den für sie einmaligen Ausflug auf die ganz große Bühne sichtlich. Für sie geht es nun zurück in den Alltag der Oberliga Bremen, in der kommenden Woche heißt es Leher TS statt FC Bayern.

Bremer SV - FC Bayern: Die Aufstellungen

Bremen: 1 Seemann (70. Bahr) - 27 Warm, 9 Nobile, 5 Olatunji (58. Waki), 66 Kmiec (58. Wazneh) - 6 Muszong, 24 Kaiser - 10 Kurkiewicz (70, Kunkel), 17 Arnhold, 14 Diop (58. Matar) - 21 Garcia. - Trainer: Eta

FC Bayern: 26 Ulreich - 20 Sarr, 4 Süle (46. C. Richards), 23 Nianzou, 3 Richards - 6 Kimmich (46. Cuisance), 24 Tolisso - 42 Musiala (61. Gnabry), 25 T. Müller (46. Tillman), 10 Leroy Sane (68. Booth) - 13 Choupo-Moting. - Trainer: Nagelsmann