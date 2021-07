FC Bayern München, Vorbereitung: Termine, Auftakt, Testspiele, Trainingslager, Nationalspieler

Der FC Bayern München startet bald in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Wir verraten Euch, wie der Sommerfahrplan des Rekordmeisters aussieht, welche Termine anstehen und welche Testspiele die Bayern absolvieren werden.

Obwohl die Europameisterschaft noch bis kommenden Sonntag in vollem Gange ist, wirft bereits die Bundesliga-Saison 2021/22 ihre Schatten voraus. Viele Bundesligisten haben bereits mit der Vorbereitung auf die am 1. August beginnende Spielzeit begonnen.

Bei Titelverteidiger Bayern München wird es in den nächsten Tagen mit seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann ernst. Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf die Termine des FC Bayern in den kommenden Wochen.

FC Bayern München, Vorbereitung: Auftakt

An der Säbener Straße kehrt heute das Leben zurück. Bis zum morgigen Dienstag, 6. Juni, startet der FC Bayern mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung auf die kommenden Saison. Am Mittwoch, 7. Juni, wird Julian Nagelsmann dann sein erstes Training als Bayern-Trainer abhalten.

Mit dabei sind die Neuzugänge Dayot Upamecano (RB Leipzig), Sven Ulreich (HSV), Omar Richards (FC Reading) und Josip Stanisic (FC Bayern II) sowie die Spieler, die nach einer Leihe zum FC Bayern zurückkehren (Christian Früchtl, Joshua Zirkzee, Michael Cuisance, Adrian Fein, Chris Richards). Fehlen werden dagegen etliche etablierte Spieler.

FC Bayern München, Vorbereitung: Nationalspieler

13 Spieler des aktuellen Bayern-Kaders waren bei der EM im Einsatz, alle sind mit ihren Nationalteams bereits ausgeschieden. Im einzelnen handelt es sich um die deutschen Nationalspieler Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Serge Gnabry, Jamals Musiala und Thomas Müller sowoe Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez (Frankreich) und Robert Lewandowski. All dies Spielern gewährte der FC Bayern einen dreiwöchigen Urlaub.

Diese dürfen auch noch Eric Maxim Choupo-Moting und Alphonso Davies, die im Sommer für Kamerun bzw. Kanada im Einsatz waren, genießen. Mit dem Einstieg ins Training ist bei allen nicht vor Ende Juli zu rechnen.

FC Bayern München, Vorbereitung: Testspiele

Vier Testspiele des FC Bayern sind bereits terminiert. Den ersten Test absolvieren die Bayern am 17. Juli in Villingen gegen den 1. FC Köln. Die weiteren drei Testspiele finden alle in der Allianz Arena statt, am 24. Juli gegen Ajax Amsterdam, am 28. Juli gegen Borussia Mönchengladbach und am 31. Juli gegen den SSC Neapel. Die Spiele gegen Amsterdam und Neapel sind Teil der Audi Football Summit.

Das erste Pflichtspiel bestreitet der FC Bayern in der 1. Runde des DFB-Pokals (6. bis 9. August) beim Bremer SV, ehe am 13. August die Bundesliga mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach beginnt.

FC Bayern München: Testspiel in der Übersicht

Datum Uhrzeit Gegner Samstag, 17. Juli 16 Uhr 1. FC Köln (in Villingen) Samstag, 24. Juli 16.30 Uhr Ajax Amsterdam (Allianz Arena) Mittwoch, 28. Juli 18 Uhr Borussia Mönchengladbach (Allianz Arena) Samstag, 31. Juli 16.30 Uhr SSC Neapel (Allianz Arena)

FC Bayern München, Vorbereitung: Trainingslager

Auf ein Trainingslager verzichtet der FC Bayern München in dieser Saison komplett, um vor allem den EM-Fahrern keine zusätzlichen Reisestrapazen zuzumuten.

In der Vergangenheit reiste der FC Bayern oft in die USA zu Testspielen oder hielt ein Trainingslager am nahem Tegernsee ab.